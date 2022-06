Les lauréates seront honorées lors de l'événement « Prix honorifiques Catalyst 2022 » le 9 novembre.

TORONTO, le 15 juin 2022 /CNW/ - Catalyst a annoncé aujourd'hui que quatre chefs d'entreprise canadiennes exceptionnelles ont été nommées championnes des Prix honorifiques Catalyst pour 2022. Toutes ont apporté des contributions transformationnelles pour accélérer les progrès des femmes grâce à l'inclusion en milieu de travail et représentent la référence en matière de leadership inclusif dans les entreprises canadiennes.

Catalyst honorera les nouvelles championnes lors des Prix honorifiques Catalyst 2022 , une réunion hybride qui se tiendra le 9 novembre avec une conférence et un dîner à l'hôtel Fairmont Royal York à Toronto. Le thème de la conférence, « La Grande Réinvention », présentera des conférenciers et conférencières, des recherches et des occasions de réseautage axées sur la façon de réinventer le milieu de travail pour favoriser l'équité et l'inclusion. Des centaines de personnes sont attendues, notamment des cadres de grandes entreprises d'envergure mondiale, des entreprises professionnelles, des haut·e·s fonctionnaires, des ONG et des établissements d'enseignement.

« L'inclusion et l'équité en milieu de travail ne sont possibles qu'avec l'engagement des employé·e·s à tous les niveaux », a déclaré Lorraine Hariton , présidente et directrice générales de Catalyst. « Alors que Catalyst réinvente le milieu de travail pour les femmes, et pour tous, dans ce moment charnière, nous sommes ravis d'honorer les championnes Catalyst au Canada qui montrent l'exemple dans leurs entreprises et leurs communautés. »

Les championnes des Prix honorifiques Catalyst 2022 sont :

Catégorie Personnalité du monde des affaires

Katherine (Katie) Dudtschak , vice-présidente directrice, Services bancaires régionaux, Services bancaires personnels et commerciaux, à la RBC

, vice-présidente directrice, Services bancaires régionaux, Services bancaires personnels et commerciaux, à la RBC Édith Cloutier, présidente régionale pour le Québec, vice-présidente des ventes pour Ottawa , le Québec et l'État fédéral, chez Rogers Communications

Leaders en devenir

Nicole McCormick , gestionnaire principale, collecte de nouvelles, chez CityNews et Rogers Sports & Media

gestionnaire principale, collecte de nouvelles, chez CityNews et Rogers Sports & Media Swanzy Quarshie , analyste financière agréée, directrice, spécialiste des ventes en énergie, services bancaires et marchés mondiaux chez Banque Scotia

« Les championnes de Catalyst sont des leaders, des mentores et des créatrices de changement », a déclaré Janet Piper, directrice générale par intérim pour le Canada chez Catalyst. « Nos championnes de 2022 ont contribué à accélérer la carrière des femmes partout au Canada et ont inspiré les autres à prioriser la diversité, l'équité et l'inclusion. »

Manuvie est le commanditaire présentateur de l'événement. « Chez Manuvie, nous sommes ravis d'être le commanditaire présentateur des Prix honorifiques Catalyst 2022. En tant que franchise mondiale, nous soutenons sans relâche la diversité, l'équité et l'inclusion (DEI) parce que non seulement tout le monde mérite le droit d'être authentique, mais aussi parce que la DEI est un élément clé pour stimuler l'innovation, la collaboration et un rendement élevé. Merci à Catalyst d'avoir aidé à créer des milieux de travail équitables pour les femmes et félicitations aux championnes de 2022! » Roy Gori, Président-directeur général chez Manuvie.

Depuis 2010, Catalyst a célébré chaque année les personnes qui font avancer la cause des femmes et qui favorisent des lieux de travail inclusifs dans les entreprises canadiennes. Les candidates sont évaluées selon un processus rigoureux. Les championnes de 2022 illustrent les résultats de recherche de Catalyst reliant des milieux de travail diversifiés et inclusifs à l'innovation, à la capacité de dépassement des attentes de l'équipe, à la productivité et à des résultats commerciaux plus solides.

À propos des championnes des Prix honorifiques Catalyst pour 2022

Katherine (Katie) Dudtschak

Vice-présidente directrice, services bancaires régionaux, services bancaires personnels et commerciaux, à la RBC

Katherine (Katie) Dudtschak est une chef d'entreprise et une leader communautaire très expérimentée et respectée. À l'intérieur comme à l'extérieur de la RBC, c'est une défenseuse passionnée de la diversité, de l'équité et de l'inclusion. Elle défend de façon proactive les initiatives, de l'apprentissage novateur au changement de culture en passant par le perfectionnement de la haute direction, qui favorisent une plus grande inclusion et un sentiment d'appartenance parmi les plus de 20 000 employé·e·s qu'elle dirige partout au Canada. Katie est une conférencière, une coach et une mentore recherchée et est une commanditaire très crédible des talents émergents.

Pour témoigner de son impact et de son influence, sous la direction de Katie, le groupe des services bancaires régionaux de la RBC a réalisé des progrès importants en matière de diversité de 2016 à 2021, augmentant le pourcentage de femmes directrices, de femmes occupant des postes de haute direction, de cadres et d'employé·e·s de couleur, ainsi que d'employé·e·s LGBTQ+. Cela comprend l'équipe de haute direction de Katie, composée à 50 % de femmes. En 2020, Katie a commencé à consacrer une partie de ses réunions des hauts dirigeant·e·s à l'organisation de « dialogues d'inclusion », créant une plateforme pour mettre en avant les voix et les expériences des groupes marginalisés et inspirant de nombreux autres dirigeant·e·s à faire de même. C'est un exemple des nombreuses façons positives dont Katie a contribué à bâtir une culture forte et inclusive au sein de la RBC.

Édith Cloutier

Présidente régionale pour le Québec, vice-présidente des ventes pour Ottawa, le Québec et l'État fédéral, chez Rogers Communications

Édith Cloutier est une femme d'action qui dirige avec compassion pour soutenir les employé·e·s et sa communauté. Connue pour avoir favorisé des discussions ouvertes sur la diversité et l'inclusion, elle est un fervent soutien des employé·e·s. Elle est très consciente du pouvoir de la représentation et du rôle que le mentorat et le parrainage ont pour s'assurer que toutes les personnes ont accès aux occasions de croissance. Édith a créé un programme de mentorat exclusivement pour les employé·e·s noir·e·s, autochtones et de couleur de tous les niveaux afin de soutenir leur développement de carrière tout en fournissant une plateforme pour établir des relations avec les hauts dirigeant·e·s. Elle a personnellement rencontré tous et toutes les inscrites au programme et y a participé en tant que mentore.

Édith a également favorisé la centralisation des principes directeurs du comité régional du Québec autour de la diversité et de l'inclusion en soutenant les initiatives qui aident à créer une culture d'équipe diversifiée et inclusive.

Nicole McCormick

Gestionnaire principale, collecte de nouvelles, chez CityNews, et Rogers Sports & Media

Nicole McCormick est une fière femme Kanyen'kéha (Mohawk) des Six Nations du territoire de Grand River, et une défenseuse et alliée passionnée. En tant que gestionnaire principale, collecte de nouvelles chez CityNews à Toronto, elle est responsable de toutes les décisions éditoriales quotidiennes concernant ces programmes. Nicole joue un rôle de premier plan en aidant Rogers Sports & Media à exécuter le programme All In for Equity en mettant l'accent sur l'augmentation de la diversité dans la culture et le contenu organisationnels de la section Nouvelles et Divertissement, et en multipliant les communications individuelles et d'équipe pour stimuler l'engagement. Elle est la présidente autodéclarée du Réseau des peuples autochtones chez Rogers et a été une défenseuse et une championne de l'éducation, de la promotion et de l'unification des membres de l'équipe autochtones et non autochtones.

Les contributions de Nicole s'étendent à la communauté, y compris en tant que mentore bénévole pour Indspire et à travers la levée de plus de 100 000 $ pour les survivants des pensionnats.

Swanzy Quarshie, analyste financière agréée

Directrice, spécialiste des ventes en énergie, services bancaires et marchés mondiaux chez Banque Scotia

Swanzy Quarshie est une défenseuse de la diversité et une chef de file du Réseau des employé·e·s Noir·e·s et des Femmes dans les marchés financiers de la Banque Scotia. Depuis qu'elle s'est jointe à la Banque Scotia, elle a travaillé à promouvoir et à soutenir une culture de diversité et d'inclusion au sein de la banque en se posant comme fervente défenseuse et modèle pour les femmes et les personnes de couleur dans l'enceinte de la Banque et avec les clients. Ayant une expérience de première main de l'importance du rôle que jouent les commanditaires et les mentors pour ouvrir les portes et faire avancer les carrières, Swanzy s'est engagée en mettant en contact les personnes talentueuses avec les recruteurs et recruteuses et à travers son travail avec le programme de stages coopératifs aux services bancaires et marchés mondiaux de la Banque Scotia. En tant que mentore, elle encourage les femmes à saisir des occasions dans des secteurs de la banque traditionnellement dominés par les hommes. Swanzy a fait l'objet d'un reportage dans Women of Influence et a présenté des panels pour l'Association canadienne des professions financières urbaines, pour les Femmes dans les marchés des capitaux et l'Initiative Black North.

Merci à Visa, le commanditaire principal de nos événements !

Visitez la page des forfaits des billets des Prix honorifiques Catalyst pour acheter des forfaits des billets.

À propos de Catalyst

Catalyst est une organisation mondiale à but non lucratif soutenue par certains des PDG les plus reconnus et des entreprises de premier plan aux fins de créer des milieux de travail où les femmes peuvent rayonner. Fondée en 1962, Catalyst est le moteur du changement grâce à un leadership intellectuel de premier plan, des solutions pratiques et une communauté galvanisée de multinationales pour accélérer et faire progresser les femmes dans le leadership; parce que le progrès pour les femmes est un progrès pour tous.

À propos des Prix honorifiques Catalyst

Les Prix honorifiques Catalyst reconnaissent les modèles exceptionnels qui accélèrent la progression des femmes dans le milieu de travail. Lancé au Canada en 2010, les Prix honorifiques Catalyst ont distingué plus de 64 personnalités exceptionnelles servant de référence en matière de leadership inclusif. Pour plus d'informations et pour acheter des billets, visitez www.catalyst.org.

