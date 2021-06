Quatre associations économiques francophones organisent la première rencontre annuelle des gens d'affaires francophones au Canada

MONTRÉAL, le 21 juin 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), la Fédération des gens d'affaires francophones de l'Ontario (FGA), le Conseil de développement économique de l'Alberta (CDEA) et le Conseil économique du Nouveau-Brunswick (CENB) sont fiers d'organiser la première rencontre annuelle des gens d'affaires francophones au Canada. Cet évènement virtuel se tiendra le 22 juin 2021 à 16h (HAE) et permettra d'échanger et de réseauter avec des représentants de partout au pays.

À quelques jours de la Saint-Jean-Baptiste, fête nationale du Québec et des francophones d'un océan à l'autre, venez discuter et échanger avec des gens qui, comme vous, partagent un amour de notre langue et la volonté d'en faire un outil de développement économique puissant. Tous les détails pour s'inscrire se trouvent ici.

Dans le cadre de cet évènement, la ministre du Développement économique et des Langues officielles, l'honorable Mélanie Joly, s'adressera aux participants. Ce sera également l'occasion de discuter du projet de loi C-32, visant l'égalité réelle du français et de l'anglais et le renforcement de la Loi sur les langues officielles, qu'elle a présenté il y a quelques jours.

Encourager le développement économique francophone dans le Canada

Véritable vecteur culturel et commercial, la langue française nécessite cette attention particulière afin d'en assurer sa pérennité et également pour garantir son utilisation dans les relations économiques entre les provinces et territoires du Canada. Le projet de loi C-32 viendrait consolider le droit de travailler et d'être servi en français.

« À première vue, les mesures proposées semblent miser sur des mesures de renforcement, telles qu'un meilleur apprentissage du français ou la nomination de juges bilingues à la Cour suprême, sans imposer de contrainte excessive sur les entreprises. Il s'agit d'une avancée notable pour le développement des affaires entre les différentes communautés francophones du Canada et la FCCQ croit fermement que cela aura un effet positif sur les entreprises québécoises qui désirent valoriser leur accès au marché canadien », a souligné Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

« La FGA se réjouit des modifications suggérées à la Loi sur les langues officielles. Il s'agit d'une première avancée afin de rattraper les retards passés et permettre d'accroître l'utilisation du français lors de nos activités quotidiennes ainsi que commerciales. La FGA est d'avis que cette modernisation permettra une meilleure protection des intérêts canadiens et que cela contribuera à la compétitivité des entreprises francophones », a mentionné Richard Kempler, Directeur général de la FGA.

« Nous accueillons positivement ces modifications qui viendront renforcer la reconnaissance du français sur l'ensemble des provinces canadiennes. Protéger notre langue et veiller à son utilisation dans nos échanges commerciaux représente une véritable plus-value pour notre pays ainsi que pour nos entreprises. Le dépôt du projet de loi vient donc moderniser les dispositions en ce sens et nous espérons sa mise en œuvre rapidement », a ajouté Étienne Alary, Directeur général du Conseil de développement économique de l'Alberta.

« Avec la modernisation apportée à la Loi sur les langues officielles, nous avons bon espoir que le gouvernement du Canada a saisi l'importance de protéger le français. La pérennisation de la langue française sur notre territoire passe inévitablement par sa valorisation dans les pratiques économiques. Pour protéger nos entreprises francophones, nous devons ainsi garantir son utilisation dans les échanges commerciaux entre nos différentes provinces », a souligné Gaëtan Thomas, président-directeur général du Conseil économique du Nouveau-Brunswick.

SOURCE Fédération des Chambres de commerce du Québec

Renseignements: Renseignements FCCQ: Félix Rhéaume, Directeur principal, Communications et relations externes, Fédération des chambres de commerce du Québec, [email protected], Cellulaire : 514 912-2639; Renseignements FGA, Richard Kempler, Directeur général, Fédération des gens d'affaires francophones de l'Ontario, [email protected]; Mélanie Grenier, [email protected]; Renseignements CENB, Gaëtan Thomas, Président-directeur général du Conseil économique du Nouveau-Brunswick, [email protected]; Renseignements CDEA, Étienne Alary, Directeur général du Conseil de développement économique de l'Alberta., [email protected]

Liens connexes

https://www1.fccq.ca