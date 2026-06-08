Quand les municipalités façonnent l'avenir culturel : le Forum Les Arts et la Ville 2026 rassemble les acteurs du changement à Montréal

MONTRÉAL, le 8 juin 2026 /CNW/ - Du 9 au 11 juin, Montréal accueillera le Forum Les Arts et la Ville 2026, un rendez-vous incontournable consacré au développement culturel des collectivités. Pour la première fois depuis plus de 20 ans, l'événement revient dans la métropole dans une édition d'envergure qui réunira des élu•es, gestionnaires municipaux, professionnel•les de la culture, artistes, chercheur•euses et partenaires de partout au Québec et de la francophonie canadienne. Pendant trois jours, conférences, panels, ateliers, visites terrain et rencontres permettront d'explorer les enjeux qui façonnent l'avenir culturel des territoires.

« En cette période marquée par de profonds bouleversements géopolitiques, des transformations démographiques et technologiques accélérées, ainsi qu'une quête renouvelée de cohésion sociale, les municipalités ont une responsabilité croissante et un rôle déterminant à jouer sur le plan culturel. Le Forum Les Arts et la Ville 2026 est un événement essentiel pour relever positivement les défis de l'heure. »

-- David Lavoie, directeur général, Les Arts et la Ville

Jour 1 -- Habiter | Centre Sanaaq | Mardi 9 juin

La première journée ancrera la réflexion dans les territoires et les lieux. Elle abordera notamment la relation entre les municipalités et les milieux autochtones, les bibliothèques comme espaces de rencontre avec les publics adolescents et la gouvernance participative.

Le Forum s'ouvrira avec une table-ronde intitulée De la réconciliation à la co-construction : les municipalités comme partenaires de l'avenir culturel autochtone, réunissant des panelistes issus de Rouyn-Noranda, de Chicoutimi et de Montréal.

Jour 2 -- Relier | Quai 5160 - Maison de la culture de Verdun | Mercredi 10 juin

Placée sous le thème des connexions humaines et professionnelles, cette journée mettra en lumière la médiation culturelle, la philanthropie et l'entrepreneuriat culturel et l'identité culturelle locale.

Un temps fort soulignera les 20 ans de la médiation culturelle au Québec, en rassemblant des actrices et acteurs qui contribuent à structurer ce champ de pratique essentiel à l'inclusion et à la cohésion sociale.

Jour 3 -- Se projeter dans l'avenir | 5e Salle (Place des Arts) et Quartier des spectacles | Jeudi 11 juin

La dernière journée ouvrira des perspectives sur les transformations à venir, autour de la relation avec les publics locaux à l'ère numérique, l'essor du tourisme culturel régional, les investissements culturels municipaux, ainsi que l'art de pointe en région, la vie nocturne, les petites salles de spectacle et plus encore.

Le Forum se conclura par la cérémonie de remise des prix Les Arts et la Ville 2026, qui célébrera une dizaine d'initiatives artistiques et culturelles marquantes à travers le territoire, dans une ambiance festive portée par les Wonder Trois-Quatre.

Pour découvrir la programmation et se procurer des billets : www.forum-2026.com

Le réseau Les Arts et la Ville soutient le développement culturel des municipalités du Québec et de la francophonie canadienne par des activités de formation, de réseautage et de valorisation. Il contribue à renforcer le rôle de la culture comme moteur de développement durable des collectivités.

Les Arts et la Ville remercie chaleureusement ses partenaires | Partenaires publics : ministère de la Culture et des Communications, Ville de Montréal, Conseil des arts de Montréal | Commanditaires et partenaires privés : Culture Montréal, Desjardins - Caisse de la Culture, Caisse d'économie solidaire et Caisse du Réseau municipal - Tourisme Montréal, Partenariat du Quartier des spectacles, Hôtel Zéro1 | Salles partenaires : Centre Sanaaq, Quai 5160 - Maison de la culture de Verdun, 5e Salle de la Place des arts, MEM - Musée des mémoires montréalaises, Esplanade Tranquille

SOURCE Les Arts et la Ville

Source : Les Arts et la Ville, David Lavoie, direction générale, [email protected], 514-815-2899; Relations de presse : Rugicomm, Isabelle Boies, [email protected], 418 809-0368