Forum Les Arts et la Ville : les 20 ans de la médiation culturelle au Québec et le cocktail de la mairesse de Montréal au programme aujourd'hui

MONTRÉAL, le 10 juin 2026 /CNW/ - Le Forum Les Arts et la Ville 2026 se poursuit aujourd'hui au Quai 5160 - Maison de la culture de Verdun et jusqu'au 11 juin à Montréal. Cette deuxième journée met à l'honneur les 20 ans de la médiation culturelle au Québec, tout en se concluant par le cocktail de la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, réunissant les participantes et participants du Forum.

Depuis plus de deux décennies, la médiation culturelle contribue à rapprocher les citoyens, les artistes, les organismes culturels et les municipalités. Pour souligner cet anniversaire, plusieurs activités de la journée porteront sur l'évolution de cette pratique, ses retombées dans les collectivités et les défis liés à son avenir.

Moments à surveiller

9h20 -- Parcours régionaux en médiation culturelle

Avec Marcelle Dubé, chercheure à l'Observatoire des médiations culturelles et professeure associée à l'Université du Québec à Chicoutimi.

11h -- La médiation culturelle au Québec : éthique, reconnaissance et rayonnement

Une discussion sur les enjeux actuels, la reconnaissance et l'avenir de la médiation culturelle réunissant Marcelle Dubé, Caroline Richard (Ville de Montréal), Valérie Richard (Regroupement des médiatrices et médiateurs culturel•les du Québec) et Michel Vallée (Culture pour tous).

15h -- Une époque inouïe, des artistes indispensables

Conférence de l'essayiste et philosophe Alain Deneault.

16h -- Cocktail de la mairesse

La journée se conclura par le cocktail de la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, un moment privilégié d'échange réunissant des élues et élus, des gestionnaires municipaux, des artistes et des acteurs du développement culturel provenant de partout au Québec.

Lieu

Quai 5160 - Maison de la culture de Verdun

5160, boulevard LaSalle, Verdun (Québec) H4H 1N8

Les représentants et représentantes des médias sont les bienvenus.

Le réseau Les Arts et la Ville soutient le développement culturel des municipalités du Québec et de la francophonie canadienne par des activités de formation, de réseautage et de valorisation. Il contribue à renforcer le rôle de la culture comme moteur de développement durable des collectivités.

SOURCE Les Arts et la Ville

Relations de presse : Rugicomm, Isabelle Boies, [email protected], 418 809-0368