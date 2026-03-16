QUAND LES CLOCHERS SE RÉINVENTENT : UN COLLOQUE INTERNATIONAL À MONTRÉAL SUR L'AVENIR DU PATRIMOINE RELIGIEUX

Du 7 au 9 mai 2026 à l'Îlot patrimonial Saint-Pierre

MONTRÉAL, le 16 mars 2026 /CNW/ - Le Conseil du patrimoine religieux du Québec (CPRQ), en collaboration avec l'Université du Québec à Montréal et l'Université de Montréal, est fier d'annoncer la tenue du Colloque international sur l'avenir du patrimoine religieux, Quand les Clochers se réinventent, qui se déroulera du 7 au 9 mai 2026 au cœur de l'Îlot patrimonial Saint-Pierre, un site emblématique de l'histoire montréalaise.

Cet événement réunira des chercheurs, professionnels du patrimoine, décideurs publics, acteurs communautaires et experts internationaux autour d'une question centrale : comment penser, gérer et réinventer l'avenir du patrimoine religieux dans un contexte de transformation sociale, climatique et réglementaire ?

Une rencontre incontournable pour repenser l'avenir

Durant trois jours, les participants auront accès à des visites exclusives au cœur de Montréal, des conférences nationales et internationales animées par des spécialistes reconnus et des tables rondes interdisciplinaires sur les enjeux patrimoniaux, juridiques, sociaux et culturels. Ensemble, nous examinerons les leviers de gouvernance, de financement, de réglementation et d'usages innovants, dans l'objectif d'outiller les acteurs du patrimoine, des collectivités et de la société civile dans une perspective de durabilité, d'innovation et de cohésion sociale.

Le colloque vise à stimuler une réflexion collective et à faire émerger des solutions durables, en réunissant des voix issues du milieu universitaire, du secteur public, d'organismes communautaires et des domaines de l'architecture, de la culture et du développement territorial.

La programmation préliminaire est disponible sur la page web de l'événement ici : https://www.patrimoine-religieux.qc.ca/evenements/colloque-international-2026/

Un contexte patrimonial en pleine mutation

L'avenir des églises, presbytères, couvents et autres lieux de culte est devenu un enjeu patrimonial majeur. La tenue de ce colloque s'inscrit dans un moment charnière où les collectivités cherchent à concilier mémoire, besoins sociaux et défis économiques. Centré sur la question du patrimoine immobilier, cet événement permettra de nouer un dialogue et un partage d'expériences sur ce qui est actuellement expérimenté à l'étranger et au Québec, et les échanges qui en résulteront permettront de considérer des pistes de solutions pour sa préservation. Tout en mettant en lumière les réalisations québécoises en matière de requalification, souvent considérées comme novatrices sur la scène internationale, il s'agira aussi d'inspirer, outiller et donner un nouveau souffle aux acteurs du milieu par la présentation de cas d'études et des tables-rondes de discussion.

« Nous souhaitons créer un véritable espace de dialogue international afin de réfléchir ensemble aux modèles de gestion, de mise en valeur et de transformation qui façonneront l'avenir de notre patrimoine religieux », affirme Jocelyn Groulx, directeur du Conseil du patrimoine religieux du Québec.

Informations pratiques

Dates : 7 au 9 mai 2026

7 au 9 mai 2026 Lieu : Îlot patrimonial Saint-Pierre, Montréal : Église Saint-Pierre-Apôtre : 1155, rue de la Visitation, Montréal, QC H2L 2L8 Centre St-Pierre : 1212 Rue Panet, Montréal, QC H2L 2Y7

Îlot patrimonial Saint-Pierre, Montréal : Organisateurs : Conseil du patrimoine religieux du Québec (CPRQ), avec la collaboration de la Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain de l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal, ainsi que la Chaire Diversité culturelle et religieuse de l'Institut d'études religieuses de la Faculté des arts et des sciences et le projet MuRel de l'Université de Montréal.

Conseil du patrimoine religieux du Québec (CPRQ), avec la collaboration de la Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain de l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal, ainsi que la Chaire Diversité culturelle et religieuse de l'Institut d'études religieuses de la Faculté des arts et des sciences et le projet MuRel de l'Université de Montréal. Inscription : Billetterie ouverte https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/colloque-international-sur-le-patrimoine-religieux

Tous les détails concernant l'événement sont disponibles ici : https://www.patrimoine-religieux.qc.ca/evenements/colloque-international-2026/

À propos du Conseil du patrimoine religieux du Québec

Le Conseil du patrimoine religieux du Québec œuvre depuis plus de 30 ans à la protection, la mise en valeur et la revitalisation du patrimoine religieux québécois. Par ses services, ses projets et son expertise, il soutient les communautés et les institutions qui souhaitent préserver cet héritage unique.

https://www.patrimoine-religieux.qc.ca/

Retrouvez toutes nos ressources et actualités sur nos réseaux sociaux : Facebook, YouTube, Instagram et LinkedIn.

Note aux médias

N'hésitez pas à nous joindre pour planifier une entrevue. Un accès privilégié peut être fourni sur demande dans les lieux de l'événement en début ou fin de journée des 7, 8 et 9 mai 2026.

Le Conseil du patrimoine religieux du Québec dispose d'une banque d'images qu'il peut rendre disponible aux médias qui en font la demande.

SOURCE Conseil du patrimoine religieux du Québec

Contact presse: Personne-ressource (français) : Anaïs Andraud, conseillère en patrimoine et chargée de l'organisation de l'événement, Courriel : [email protected], Téléphone : 514 931-4701, poste 4; Personne-ressource (anglais) : Cameron Piper, conseiller en patrimoine, Courriel : [email protected], Téléphone : 514 931-470, poste 1