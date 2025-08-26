LA 8e ÉDITION DES JOURNÉES DU PATRIMOINE RELIGIEUX EST LANCÉE !

175 sites et circuits patrimoniaux à découvrir les 5, 6 et 7 septembre 2025

MONTRÉAL, le 26 août 2025 /CNW/ - Le Conseil du patrimoine religieux du Québec est heureux d'annoncer que la programmation des Journées du patrimoine religieux est maintenant disponible sur le site journeesdupatrimoinereligieux.ca. Avec 175 sites et circuits à découvrir, des paysages boisés de l'Abitibi aux rivages des Îles-de-la-Madeleine, en sillonnant les régions du Québec, l'offre de visites saura vous surprendre !

Cette 8e édition, qui se tient les 5, 6 et 7 septembre prochains dans près d'une centaine de municipalités, compte une majorité de nouveaux participants, tout en retrouvant certains acteurs fidèles des éditions précédentes. Ce renouvellement témoigne de la vitalité de l'évènement, toujours capable de susciter l'intérêt et de faire émerger de nouvelles initiatives, portées par des collaborations dynamiques à travers le Québec. Par ailleurs, plusieurs circuits locaux ont été mis en place grâce à la contribution de bénévoles et de professionnels des milieux religieux, culturels, municipaux et communautaires. Des visites commentées de cimetières, de jardins et d'autres lieux d'intérêt complètent également la programmation.

Comme chaque année, la participation à la programmation s'effectue sur une base volontaire, en fonction de la capacité des milieux à accueillir des visiteurs. Les activités - visites, concerts, conférences, expositions et parcours guidés - sont gratuites, mais les participants peuvent démontrer leur appréciation en offrant un don sur place pour soutenir les initiatives d'ouverture et de préservation des lieux.

En parallèle de ces nombreuses activités, une partie de l'équipe du Conseil du patrimoine religieux du Québec participera à plusieurs activités des Journées dans le but de mettre en lumière des initiatives locales tout en constituant une base documentaire pour la promotion de l'édition 2025 des Journées. Ce déplacement sera également l'occasion d'échanger avec des lieux n'ayant pas participé cette année afin de les encourager à collaborer avec l'équipe des Journées dans le cadre d'une prochaine édition.

Un patrimoine en mouvement, riche et diversifié

Des 2 751 lieux de culte inventoriés en 2003, 5 % n'existent plus que dans les archives et les souvenirs (démolition / incendie) et 35 % n'appartiennent plus à un propriétaire religieux ou sont fermés, réutilisés ou en voie de l'être. L'ensemble est loin d'être figé; pour environ 184 lieux fermés, près de 41 % d'entre eux sont en préparation ou en chantier afin d'accueillir un nouvel usage. Ce patrimoine empreint de significations, d'œuvres d'art et d'histoires évolue avec la société qui l'anime.

Cette édition met en lumière la richesse et la pluralité des lieux qui composent le patrimoine religieux québécois : églises, cimetières, jardins, musées, centres d'archives, lieux historiques, espaces communautaires ou encore anciennes églises réaffectées. Certains sites sont encore consacrés au culte, d'autres ont changé de vocation, mais tous témoignent d'une histoire vivante et en transformation. À travers ces lieux, ce sont aussi différentes traditions et communautés qui se rencontrent, tissant un dialogue entre mémoire, identité et transmission.

Le Conseil du patrimoine religieux du Québec se réjouit de voir ces multiples expressions du patrimoine mises en valeur dans une programmation accessible à tous. Par cette initiative, le Conseil souhaite encourager la découverte, le partage et le renouvellement des liens entre les communautés et leur patrimoine. Il remercie chaleureusement chaque milieu organisateur pour sa participation, et accueille avec enthousiasme toute nouvelle collaboration pour les prochaines éditions.

Planifiez vos Journées !

Entièrement repensé pour cette édition, le site web des Journées du patrimoine religieux offre désormais une navigation simplifiée, une meilleure visibilité des activités proposées à travers le Québec et des outils pratiques pour les responsables locaux souhaitant inscrire leur lieu ou événement à la programmation. Grâce aux filtres interactifs, les visiteurs peuvent explorer les fiches selon la date, la région, le type d'activité ou encore à l'aide de la carte interactive.

N'oubliez pas de planifier vos itinéraires et de partager vos coups de cœur en ligne avec les mentions #jdpr et #cprq sur Facebook, YouTube, Instagram et LinkedIn !

Les Journées du patrimoine religieux est un événement annuel coordonné par le Conseil du patrimoine religieux du Québec, une organisation à but non lucratif qui œuvre à l'échelle du Québec et qui a pour mission de soutenir et de promouvoir la conservation et la mise en valeur du patrimoine religieux québécois.

Visionnez la capsule promotionnelle 2025

Invitation aux médias :

Des communiqués régionaux ont été préparés pour vous permettre d'en apprendre plus sur la programmation de chaque région. Nous avons aussi préparé ces communiqués en anglais. Cliquez ici pour les consulter

ont été préparés pour vous permettre d'en apprendre plus sur la programmation de chaque région. Nous avons aussi préparé N'hésitez pas à nous joindre pour planifier une entrevue . Un accès privilégié peut être fourni sur demande dans les lieux à la programmation avant la fin de semaine des Journées.

pour . Un peut être fourni sur demande avant la fin de semaine des Journées. Le Conseil du patrimoine religieux du Québec dispose d'une banque d'images qu'il peut rendre disponible aux médias qui en font la demande.

