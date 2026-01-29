Quand le sport devient une porte d'entrée vers la demande d'aide : Tel-jeunes et le RSEQ s'unissent et lancent la Stratégie Brise-Glace

QUÉBEC, le 29 janv. 2026 /CNW/ - Alors que demander de l'aide est un réflexe de plus en plus présent chez les jeunes, un constat préoccupant persiste : les garçons restent nettement moins enclins à solliciter du soutien de façon directe, malgré des besoins bien réels. En milieu sportif, où la pression de performance est élevée, ce réflexe est encore plus difficile à adopter. Pour changer les règles du jeu, Tel-jeunes et le RSEQ (Réseau du sport étudiant du Québec) dévoilent aujourd'hui la Stratégie Brise-Glace, une approche innovante qui s'appuie sur la psychologie sportive pour rejoindre les jeunes garçons là où ils sont, avec un langage qu'ils reconnaissent.

Performance, esprit d'équipe, pression, identité d'athlète : Brise-Glace part de leur réalité pour ouvrir le dialogue autour de la demande d'aide. Issue d'un projet pilote rigoureux mené pendant plus de trois ans par Tel-jeunes, la Stratégie a été conçue avec les jeunes et pour les jeunes, en collaboration avec 120 joueurs de hockey de différents niveaux (M13, M15 et M18), leurs entraîneur•euse•s et leurs parents.

Les constats sont sans équivoque. Parmi les jeunes garçons interrogés : 75 % affirment préférer gérer leurs problèmes seuls, même lorsqu'ils vivent des enjeux importants. Plusieurs ont aussi mentionné hésiter à se confier à leur entraîneur•euse, redoutant que leur vulnérabilité soit perçue comme une faiblesse et qu'elle ait un impact sur leur temps de jeu, les décisions du coach ou leurs futures opportunités.

« Le projet pilote confirme ce que nos équipes observent depuis longtemps : les jeunes garçons ne se sentent pas à l'aise de demander de l'aide, mentionne Annie Papageorgiou, directrice générale de Tel-jeunes et de sa Fondation. Chez Tel-jeunes, ils ne représentent que 20 % des adolescent•es qui nous contactent, une proportion qui stagne depuis 35 ans. Le partenariat avec le RSEQ nous permet de ne laisser personne sur le banc. Parce qu'au final, pour les jeunes, on joue tous dans la même équipe. »

Placer l'ado au coeur de l'athlète

Pour soutenir le plein potentiel des jeunes, il faut voir au-delà de la performance et reconnaître l'humain derrière l'athlète. En unissant l'expertise du RSEQ dans le développement des jeunes sportifs à celle de Tel-jeunes en santé mentale adolescente, la Stratégie Brise-Glace propose un cadre où chaque jeune peut se développer à son plein potentiel, autant comme personne que comme sportif.

Pour y parvenir, Brise-Glace mobilise celles et ceux qui gravitent chaque jour autour des jeunes. Elle mise sur les entraîneur•euse•s, les parents et les intervenant•es comme allié•es de première ligne en les outillant à reconnaître les signes de détresse, ouvrir le dialogue et devenir un repère sécurisant pour les jeunes. À travers une série d'outils et d'activités (conférences, ateliers, contenus pratiques, et plus encore), elle propose des clés simples pour agir au bon moment et faire de chaque adulte un acteur de prévention et de soutien.

«Pour de nombreux jeunes partout au Québec, le sport étudiant fait partie intégrante de leur quotidien, souligne Stéphane Boudreau, directeur général du RSEQ. La conciliation des études et de leur discipline sportive, les relations avec leurs pairs et la poursuite de leurs objectifs personnels façonnent leur développement. La Stratégie Brise-Glace est une approche qui s'adapte au terrain, sport par sport, milieu par milieu pour répondre à ces réalités. Ensemble, nous pouvons créer un environnement sécuritaire autour des jeunes, un écosystème ancré dans les écoles, les équipes et les réalités régionales, au bénéfice de tout le réseau sportif étudiant.»

Un changement de culture à l'échelle du Québec

Avec Brise-Glace, les deux organismes amorcent un changement de culture qui dépasse une équipe ou une discipline. L'approche de déploiement évolue en continu selon les besoins observés sur le terrain, ce qui la rend à la fois adaptable, durable et facilement transposable à d'autres sports, afin de rejoindre les garçons, et éventuellement, les filles.

Grâce à la présence du RSEQ partout au Québec, la capacité de mobilisation est bien concrète : l'organisation regroupe 343 895 étudiant•es-athlètes et collabore avec les établissements scolaires dans 14 régions. En s'appuyant sur la force de ce réseau, l'ambition est claire : déployer progressivement Brise-Glace à l'échelle de la province.

Au cours de la prochaine année, Tel-jeunes et le RSEQ visent à rejoindre pas moins de 150 équipes de hockey, réparties dans 24 écoles dans les régions de la Montérégie, des Laurentides, de Lanaudière, de Québec et de l'Estrie. Avec un financement adéquat, l'objectif est ensuite d'intégrer la Stratégie Brise-Glace à l'ensemble des programmes multisports dès 2027.

Pour en savoir plus sur la Stratégie Brise-Glace, visitez le site web . Le projet pilote a été rendu possible grâce à l'engagement des partenaires financiers Fondation Famille Léger et Greenshield, qui partagent la volonté de mieux rejoindre les jeunes en matière de santé mentale.

Et parce que les moments plus difficiles peuvent aussi survenir entre deux pratiques, Tel-jeunes et Tel-jeunes Parents demeurent accessibles 7 jours sur 7. Gratuit et confidentiel, ce service d'aide professionnelle offre aux adolescent•es un espace pour se confier et retrouver leurs repères, et aux parents les outils nécessaires pour accompagner leur ado durant cette période charnière.

Comment rejoindre l'organisme : 7 jours sur 7, de 8 h à minuit

