QUALITÉ DES SOINS À DOMICILE EN PÉRIL DANS LANAUDIÈRE : DES SOLUTIONS INNOVANTES POUR PROTÉGER LES SERVICES

REPENTIGNY, QC, le 16 mars 2026 /CNW/ - Le Comité des usagers du Sud de Lanaudière réclame une intervention d'urgence de Santé Québec pour éviter qu'un appel d'offres mal préparé ne fragilise des services essentiels de soutien à domicile dans la région. Selon les informations disponibles, plusieurs centaines d'usagers pourraient être touchés à court terme par un manque important de stabilité et de qualité de ces services, et bien davantage à plus long terme.

« Nous voyons ici un établissement qui fait exactement le contraire de ce que demande le gouvernement. Pendant que Québec dit vouloir accélérer le virage vers le soutien à domicile et miser sur les entreprises d'économie sociale en aide à domicile (EÉSAD), on déstabilise des services humains sensibles en affaiblissant des organisations de proximité. Les usagers ne doivent pas payer le prix d'une logique contractuelle mal avisée », affirme Mme Louise Henrichon, présidente du Comité des usagers du Sud de Lanaudière.

« Le virage vers le soutien à domicile est une priorité, et nous sommes très fiers de pouvoir compter sur des partenaires tels que les EÉSAD dans ce changement en profondeur », disait pourtant la ministre Sonia Bélanger, le 10 juin 2024. Or, le CISSS de Lanaudière a fait le choix de placer les entreprises d'économie sociale de la région en concurrence avec des agences privées dans un appel d'offres totalisant plus de 37 millions $, octroyé au plus bas prix conforme, pour les soins à domicile de la région au cours des trois prochaines années.

Le comité propose une solution innovante en trois volets :

a) prolonger de six mois les contrats actuels dans les secteurs visés;

b) relancer un appel au marché intégrant de vrais critères de qualité, de continuité, d'appartenance au milieu de l'économie sociale;

c) mettre sur pied un comité de suivi tripartite réunissant l'établissement, les usagers et les fournisseurs.

Appuyée par l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées de L'Assomption, cette proposition pourrait aussi être appliquée dans d'autres régions du Québec, confrontées aux mêmes tensions.

À propos du Comité

Constitué en vertu de la Loi au sein de l'établissement, le Comité des usagers du Sud de Lanaudière défend les droits et les intérêts des usagers et veille à la qualité des services offerts à la population.

https://cdulanaudieresud.ca/

SOURCE Comité des usagers du Sud de Lanaudière

Renseignements : Mathieu Santerre, 581 996-5344, [email protected]