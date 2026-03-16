/R E P R I S E -- CONVOCATION DE PRESSE - GRAVES INQUIÉTUDES ET SOLUTIONS INNOVANTES POUR LES SOINS À DOMICILE DANS LANAUDIÈRE/

REPENTIGNY, QC, le 13 mars 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une conférence de presse au cours de laquelle le Comité des usagers du Sud de Lanaudière exprimera son inquiétude et dévoilera ses solutions proposées aux autorités afin de garantir la disponibilité, la stabilité et la qualité des soins et services à domicile dans la région.

QUOI : Conférence de presse des usagers sur les soins à domicile dans Lanaudière

QUAND :

Lundi 16 mars 2026

10 h 30

OÙ :

Centre à Nous (salle Charles-Émile Rivest)

50, rue Thouin

Repentigny, Québec J6A 4J4

La conférence de presse aura lieu en présence de la présidente du Comité des usagers du Sud de Lanaudière, Mme Louise Henrichon, et de la présidente de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées de L'Assomption, Mme Huguette Plouffe.

https://cdulanaudieresud.ca/

SOURCE Comité des usagers du Sud de Lanaudière

Renseignements : Mathieu Santerre, 581 996-5344, [email protected]