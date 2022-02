Qualité de l'eau de la rivière Châteauguay : Une étude révèle que la baignade est possible!

MONTRÉAL, le 17 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Fondation Rivières et la Société de conservation et d'aménagement des bassins versants de la zone Châteauguay (SCABRIC) rendent publics les résultats d'une étude inédite sur le potentiel de baignade dans la rivière Châteauguay. Cette étude révèle que, contrairement à la croyance populaire, l'eau de la rivière Châteauguay est tout à fait adaptée à la baignade.

L'étude permet de conclure que :

Par temps sec, la qualité bactériologique de l'eau de la rivière Châteauguay est généralement très bonne, voire même excellente à certains endroits;

Seul le secteur en aval de la rivière (Ville de Châteauguay) semble présenter un risque de contamination par temps sec, donc durant l'été.

Durant trois mois l'été dernier, les deux organisations ont assuré un suivi en continu de la qualité de l'eau sur près de 55 km de rivière en évaluant 10 sites potentiels de baignade avec l'appui des municipalités de Châteauguay, Mercier, Sainte-Martine, Howick, Ormstown, Dewittville et Huntingdon.

Le directeur général de Fondation Rivières, M. André Bélanger, n'est pas surpris des résultats de l'étude. « Les citoyens ont tendance à associer eau brune et pollution alors que ce n'est pas nécessairement le cas. En 2020, on avait démontré que l'eau de la rivière L'Assomption était de bonne qualité pour la baignade. Aujourd'hui, la Ville y opère une plage publique extrêmement populaire et ce, en toute sécurité ».

Le directeur général de la SCABRIC, M. Félix Blackburn, espère que cette étude servira d'inspiration à d'autres municipalités riveraines ailleurs au Québec : « C'est un modèle de collaboration à l'échelle du bassin versant. Presque toutes les municipalités en bordure de la rivière ont collaboré au projet et nous en sommes particulièrement fiers ».

Le projet

Fondation Rivières a procédé à une surveillance hybride de la qualité de l'eau de la rivière, en recourant à la fois aux analyses traditionnelles d'E. coli en laboratoire et à une nouvelle technologie d'analyse rapide, le ColiMinder. L'appareil permet de détecter en 15 minutes la présence d'E. coli dans l'eau par analyse enzymatique et d'automatiser le suivi en permettant d'échantillonner à une fréquence élevée et d'avoir accès aux résultats via une plateforme en ligne. Cette méthodologie de surveillance hybride, couplée à un travail de terrain intensif, a permis de dresser un portrait de la qualité bactériologique de l'eau sur 55 km de la rivière. Le suivi de la qualité de l'eau a été effectué pendant douze semaines entre juillet et septembre 2021.

À propos de Fondation Rivières

Depuis 20 ans, Fondation Rivières œuvre à préserver, restaurer et mettre en valeur le caractère naturel des rivières et contribue à assurer la qualité de l'eau et l'accès à l'eau pour la population québécoise, en tenant compte des dimensions sociales, environnementales et économiques. Elle réalise des études sur la qualité bactériologique pour différentes municipalités, dont L'Assomption, Saint-Jérôme et Montréal.

À propos de la SCABRIC

La Société de conservation et d'aménagement des bassins versants de la zone Châteauguay (SABRIC) est un organisme sans but lucratif incorporé en 1993 qui est voué à l'amélioration de la qualité de l'eau et des sols des bassins de la Zone Châteauguay. Elle a pour mandat de veiller à la mise en œuvre de la gestion intégrée de l'eau par bassin versant (GIEBV) sur le territoire.

Documents à consulter

Sommaire de l'étude : https://fondationrivieres.org/wp-content/uploads/2022/02/SommaireRapport-Baignade-Chateauguay-1.pdf

Rapport complet de l'étude : https://fondationrivieres.org/wp-content/uploads/2022/02/RapportFinal-Baignade-Chateauguay-2.pdf

