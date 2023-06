Qualité de l'eau de la rivière Châteauguay : Un excellent potentiel de baignade confirmé après deux ans d'études

MONTRÉAL, le 8 juin 2023 /CNW/ - En ce Mois de l'eau, la Fondation Rivières, la Ville de Mercier et la Société de conservation et d'aménagement des bassins versants de la zone Châteauguay (OBV SCABRIC) rendent publics les résultats d'une étude qui confirme que l'eau de la rivière Châteauguay, dans le secteur de Mercier, est d'excellente qualité pour s'y baigner et pratiquer des activités non motorisées (kayak, canot, planche à pagaie, etc.) en toute sécurité, en été et par temps sec.

Une période de temps sec correspond à toute journée pour laquelle les précipitations des trois derniers jours, incluant la journée en cours, sont inférieures à 5 mm. Par temps de pluie, la qualité de l'eau est variable puisque les débordements des réseaux d'assainissement peuvent l'affecter, comme c'est le cas à de nombreux endroits du Québec. Après la mi-septembre, la qualité de l'eau se dégrade, vraisemblablement dû aux activités d'épandage.

Une deuxième étude à Mercier

Octroyée par la Ville de Mercier, cette étude de dépistage des sources de contamination fait suite à une étude préliminaire de suivi de la qualité de l'eau réalisée en 2021, à laquelle avait également participé la Ville de Châteauguay. L'étude de 2021 avait démontré qu'à Mercier, l'eau était de bonne qualité durant tout l'été en dehors des périodes de pluie mais de la contamination par temps sec avait été détectée sur le territoire de Châteauguay, tout juste en aval de Mercier.

La Fondation Rivières et l'OBV SCABRIC ont invité les villes de Mercier et Châteauguay à investiguer davantage les sources de pollution de la rivière. La Ville de Mercier a accepté de collaborer à nouveau avec la Fondation Rivières afin d'avoir le cœur net sur la qualité de l'eau. Cette fois, la Fondation a effectué un suivi plus serré en collaboration avec l'OBV SCABRIC. Le travail effectué a permis d'identifier des sources de contamination, de développer des pistes d'interventions et d'établir un protocole de sécurité préliminaire en vue d'améliorer l'accès public à l'eau dans son secteur.

Des cours d'eau et fossés sous la loupe

Des cours d'eau et fossés ont été identifiés en tant que vecteur d'eau contaminée à la rivière Châteauguay, mais leurs apports étaient rapidement dilués par la rivière. La Fondation Rivières recommande néanmoins de contrôler la qualité des bandes riveraines agricoles longeant la rivière et ses tributaires (cours d'eau et fossés) ainsi que d'inspecter et de mettre aux normes les installations septiques déficientes.

« La collaboration de la Ville de Mercier a été remarquable et nous saluons leur préoccupation en faveur de la protection et de la mise en valeur de la rivière Châteauguay », témoigne le directeur général de Fondation Rivières, André Bélanger.

La directrice générale de l'OBV SCABRIC, Geneviève Audet, renchérit : « De telles initiatives s'inscrivent parfaitement dans les objectifs du plan directeur de l'eau de notre territoire et dans les projets porteurs pour la région visant à rendre la rivière Châteauguay plus accessible et plus attrayante pour les activités de tourisme nautique ».

« Ce type de projet vise à surveiller et à améliorer la qualité de l'eau du territoire, et les résultats positifs incitent la Ville à poursuivre ses démarches pour y faciliter un accès public et sécuritaire, tel que visé par la plus récente révision quinquennale du plan d'urbanisme durable de la Ville de Mercier. Les résultats de cette étude permettront à la Ville d'orienter ses interventions et de contribuer à la préservation de la rivière Châteauguay », mentionne Lise Michaud, mairesse de Mercier.

Méthodologie

La Fondation Rivières et l'OBV SCABRIC ont prélevé l'eau de la rivière à trois sites sur le territoire de Mercier entre le 11 juillet et le 30 septembre 2022. L'analyse s'est faite sur la base du dénombrement d'Escherichia coli (E. coli) et d'analyses enzymatiques.

Environ 95% des mesures de suivi de l'ensemble des sites étudiés respectaient le seuil d'activité de contact indirect entre la mi-juillet et la mi-septembre. Au Québec, le seuil de baignade recommandé est de 200 UFC/100 mL alors que le celui des activités de contact indirect est de 1 000 UFC/100 mL.

Ce projet a été financé par le Fonds d'action Saint-Laurent (FASL) et son Programme Affluents Maritime, coordonné par le Regroupement des organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ) et réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre d'Avantage Saint-Laurent, la nouvelle vision maritime provinciale.

À propos de la Fondation Rivières

Depuis 20 ans, la Fondation Rivières œuvre à préserver, restaurer et mettre en valeur le caractère naturel des rivières et contribue à assurer la qualité de l'eau et l'accès à l'eau pour la population québécoise, en tenant compte des dimensions sociales, environnementales et économiques. Elle réalise des études sur la qualité bactériologique pour différentes municipalités, dont Chambly, Repentigny et Saint-Jérôme.

À propos de l'OBV SCABRIC

La Société de conservation et d'aménagement des bassins versants de la zone Châteauguay (OBV SCABRIC) est un organisme de bienfaisance à but non lucratif incorporé en 1993 qui est voué à l'amélioration de la qualité de l'eau et des sols des bassins de la Zone Châteauguay. Elle a pour mandat de veiller à la mise en œuvre de la gestion intégrée de l'eau par bassin versant (GIEBV) sur le territoire.

À propos de la Ville de Mercier

La Ville de Mercier fait partie de la MRC de Roussillon et de la CMM, dans la région administrative de la Montérégie. Elle accueille de plus en plus de jeunes familles qui adoptent Mercier pour sa qualité de vie et la population s'élève à 15 239. Orientée vers l'avenir, la Ville de Mercier est une communauté engagée, une ville dynamique et proche de ses citoyens et une organisation proactive dans sa transition vers le développement durable.

Documentation

● Rapport complet de l'étude : https://bit.ly/3MKM9Le

● Photos : https://bit.ly/3oEb62Z

SOURCE Fondation Rivières

Renseignements: Sophie Lachance, Responsable des communications et de la mobilisation, Fondation Rivières, 514 272-2666, poste 307, [email protected]; Direction des communications, Ville de Mercier, 450 691-6090, poste 276, [email protected]