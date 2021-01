Qualité de l'air dans les écoles : les cadres scolaires toujours en action

QUÉBEC, le 8 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Afin de s'assurer que les élèves et les équipes-écoles du Québec évoluent en toute sécurité, les cadres scolaires poursuivront cet hiver différents tests de qualité d'air dans les établissements primaires et secondaires, et mettront en place toutes les mesures prescrites pour éviter la propagation de la COVID-19 dans ces milieux.

« Nos membres s'assureront également de l'approvisionnement en masques de procédure pour le personnel et les élèves du secondaire. Depuis les tous débuts de la pandémie, les cadres scolaires ont fait preuve d'une rigueur et d'une agilité hors du commun, pour soutenir le réseau dans cette crise », affirme M. Jean-François Parent, président-directeur général de l'Association québécoise des cadres scolaires (AQCS).

Bulletins et annulation des examens du ministère

L'AQCS accueille favorablement les différentes décisions annoncées par le ministre Jean-François Roberge. « Dans les circonstances, il est judicieux de revoir la pondération du premier bulletin, et de diminuer la pression sur les intervenants du secondaire en annulant les épreuves de sanction de 4e et 5e secondaire. Nous sommes heureux que le ministère se penche sur des mesures de continuité pédagogique pour 2021-2022, et serons fiers de nous joindre à ces réflexions », mentionne M. Jean-François Parent, PDG.

Profil de l'AQCS

L'Association québécoise des cadres scolaires (AQCS) représente plus de 2 400 cadres œuvrant au sein des 72 centres de services scolaires du Québec. Ils sont le rouage essentiel du réseau scolaire québécois. Ils occupent des fonctions de conseil et d'encadrement dans les centres administratifs, les établissements scolaires ainsi que dans les centres d'éducation aux adultes et de formation professionnelle des centres de services scolaires francophones et anglophones.

SOURCE Association québécoise des cadres scolaires (AQCS)

Renseignements: Source : Josée St-Hilaire, Conseillère aux communications, Cellulaire : 418 803-0914

Liens connexes

https://www.aqcs.ca/