Qualité de l'air à Limoilou - Le Ministère publie ses plus récents graphiques de données sur le nickel

QUÉBEC, le 14 déc. 2023 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) informe la population que les plus récents graphiques de données sur la présence de nickel dans l'air à Limoilou sont disponibles sur son site Web. Cette mise à jour inclut les données recueillies jusqu'au 17 octobre 2023, lesquelles étaient déjà disponibles sur le site Données Québec depuis le 30 novembre dernier.

Aucun dépassement de la norme journalière n'a été observé dans les données ajoutées. En effet, la concentration maximale mesurée est de 0,047 µg/m³, ce qui respecte la norme quotidienne.

Le MELCCFP suit de près la situation afin de s'assurer du respect des normes et de la réglementation en vigueur. Il poursuit actuellement la mise en œuvre d'un plan de contrôle renforcé et évolutif qui prévoit l'utilisation de méthodes d'analyse spécialisées et la mise en œuvre de techniques d'inspection et d'enquête de pointe. Ce plan de contrôle renforcé implique, entre autres, une présence accrue de son équipe d'inspection au port de Québec et dans ses environs.

Faits saillants :

Rappelons que, depuis le début des années 1970, le gouvernement du Québec surveille activement la qualité de l'air ambiant sur son territoire.

Conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE), le Réseau de surveillance de la qualité de l'air du Québec (RSQAQ) produit des données sur la qualité de l'air ambiant au moyen d'une soixantaine de stations réparties sur tout le territoire québécois. Il diffuse ses données validées publiquement sur le site Données Québec.

Ces graphiques sont complémentaires aux données diffusées sur le site Données Québec, dont la mise à jour est réalisée chaque trimestre.

Liens connexes :

Source et information : Relations avec les médias

Ministère de l'Environnement,

de la Lutte contre les changements climatiques,

de la Faune et des Parcs

[email protected].ca

Tél. : 418 521-3991 Twitter Facebook

SOURCE Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs