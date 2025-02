Qualification de la main-d'œuvre: un enjeu grandissant au sein des PME selon un sondage de l'Ordre des CRHA | CRIA

MONTRÉAL, le 24 févr. 2025 /CNW/ - La gestion des ressources humaines est l'enjeu qui préoccupe le plus les PME du Québec selon un sondage de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés mené auprès de 300 personnes occupant des postes dans la haute direction de PME du Québec.

« La pénurie de main-d'œuvre s'est atténuée et le roulement de personnel a ralenti, mais les employeurs continuent d'éprouver des difficultés de recrutement et ils sont plus nombreux à vivre des enjeux de qualification de la main-d'œuvre », soutient Manon Poirier, CRHA, directrice générale de l'Ordre.

La gestion des ressources humaines est l’enjeu qui préoccupe le plus les PME du Québec selon un nouveau sondage de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés. (Groupe CNW/Ordre des conseillers en ressources humaines agréés)

La pénurie de main-d'œuvre diminue en effet en importance (de 34 % en 2022 à 22 % en 2024) alors que la qualification de la main-d'œuvre est un enjeu qui s'accentue, passant de 10 % en 2022 à 22 % en 2024.

La principale préoccupation demeure toutefois le recrutement, qui pose des enjeux pour 41 % des organisations sondées, comparativement à 51 % en 2022. Les postes de nature technique ou de production demeurent de loin les plus difficiles à pourvoir. Mais l'embauche de professionnels et de journaliers non qualifiés présente aussi des défis pour bon nombre de PME.

« En matière de recrutement, les PME devront miser sur la qualité de l'expérience candidat et une utilisation accrue des nouvelles technologies. Les PME peuvent aussi s'intéresser davantage au potentiel des candidates et candidats et à la transférabilité de leurs compétences, plutôt que chercher des profils parfaits », suggère Manon Poirier.

Qualifications : un enjeu qui interpelle l'ensemble de la société

Dans un contexte de transformations accélérées du monde du travail - que ces transformations soient liées aux changements technologiques ou à l'évolution des politiques commerciales du Québec - le développement des compétences des travailleuses et travailleurs sera, selon l'Ordre, l'un des grands enjeux des prochaines années.

Les PME auraient avantage à augmenter leurs investissements en formation pour pallier l'enjeu de qualification de la main-d'œuvre qui s'accentue. Seulement 41 % des PME sondées investissent annuellement 500 $ ou plus en formation par personne employée, des investissements qui sont en baisse comparativement à 2022 (49 %).

« Les PME pourraient aussi tirer profit d'activités informelles d'apprentissage. Pensons au coaching, au mentorat et au parrainage notamment. Ces activités s'intègrent bien au quotidien des organisations, sont efficaces et leurs coûts sont souvent moindres que les formations traditionnelles », souligne la directrice générale de l'Ordre.

Intelligence artificielle : implantation et gestion des risques

Bien que les organisations s'accordent en moyenne une note de 7/10 en ce qui concerne leur niveau de maturité numérique, seulement quatre sur dix (41 %) se disent familières avec l'intelligence artificielle (IA). Le tiers des organisations (35 %) affirment utiliser l'IA, principalement pour le marketing et les ventes, la gestion des opérations, ou la rédaction.

Sachant l'incidence positive de l'IA sur la productivité et la compétitivité des entreprises, les PME pourraient accélérer le déploiement de ces technologies si les avantages et l'accessibilité de celles-ci étaient davantage connus.

L'Ordre tient à souligner aux employeurs que l'IA est déjà entrée dans leurs organisations par des employées et employés qui l'utilisent de manière informelle, avec les risques que cela peut comporter pour l'organisation : « Alors que l'IA générative grand public connaît une croissance fulgurante, nous suggérons aux entreprises de vérifier si leur personnel utilise ces outils ou d'autres technologies d'IA et, dans un deuxième temps, d'instaurer les bonnes pratiques notamment pour éviter que des données personnelles ou des renseignements corporatifs confidentiels soient compromis », recommande Manon Poirier.

Réalisé pour l'Ordre par la firme Léger entre le 26 novembre et le 12 décembre 2024, ce sondage a été mené auprès de 300 membres de la haute direction d'entreprises québécoises employant de 20 à 500 personnes. Pour consulter l'ensemble des résultats, visitez le site Carrefour RH.

À propos de l'Ordre

Regroupant 12 000 professionnelles et professionnels agréés, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés est la référence en matière de pratiques de gestion des RH. Il assure la protection du public et contribue à l'avancement des CRHA | CRIA. Par ses interventions publiques, il exerce un rôle majeur d'influence dans le monde du travail au Québec. L'Ordre participe ainsi activement au maintien de l'équilibre entre la réussite des organisations et le bien-être de la main-d'œuvre. Pour en savoir plus, visitez ordrecrha.org.

SOURCE Ordre des conseillers en ressources humaines agréés

Patrick Leblanc, Conseiller, affaires publiques, Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, Cell. : 514-571-6400, [email protected]