Quadra continue de mettre en œuvre des solutions innovantes pour ses clients de l'industrie minière.

MALARTIC, QC, le 15 nov. 2024 /CNW/ - Groupe Quadra Lte. ("Quadra"), un leader en logistique, en solutions de chaînes d'approvisionnements industrielles et en soutien technique sur le terrain dans le secteur des ressources, est heureux d'annoncer, en partenariat avec Solutions Octium Inc., un investissement permettant l'expansion de son infrastructure ferroviaire à Malartic, au Québec. Ce développement permettra l'optimisation du transport de produits chimiques en vrac (secs et liquides) aux clients de l'industrie minière à travers la région, ainsi qu'en Ontario. Cette expansion aura aussi pour effet d'appuyer les opérations minières dans le Bouclier canadien et l'essor du secteur de l'extraction des ressources.

Pierre Thivierge, PDG et président de Solutions Octium Inc., s'exprime sur ce développement :

« Nous sommes ravis de soutenir l'industrie minière en bonifiant notre infrastructure ferroviaire. Notre investissement améliorera la fiabilité de la chaîne d'approvisionnement pour nos clients du secteur minier, en leur garantissant l'accès aux produits chimiques en vrac dont ils ont besoin pour leurs opérations. Cet investissement contribuera aussi à réduire les risques dans la région en offrant un entreposage local et une solution de rechange au transport routier qui est actuellement utilisé pour acheminer les produits chimiques en vrac vers le marché de l'Abitibi. Enfin, le transport de produits chimiques en vrac par train aidera les clients à atteindre leurs objectifs en matière d'émissions de gaz à effet de serre. »

Le projet d'expansion du site de Malartic améliorera l'efficacité et la capacité des services ferroviaires, assurant ainsi le transport sécuritaire, opportun et rentable de produits chimiques essentiels en vrac. Le prolongement du réseau ferroviaire se raccorde à la voie ferrée principale du CN, ajoutant 2 000 pieds de capacité ferroviaire aux 1 500 pieds existants. Les nouvelles installations comprennent un entrepôt chauffé de 6 500 pieds carrés pour l'entreposage à court et à long terme et des services de transbordement avec la capacité de manœuvrer des wagons sur le site grâce à un nouveau locotracteur. Le site servira de lien vital entre les fournisseurs et les sites miniers de la région et fait partie de la stratégie à long terme de Quadra visant à soutenir les industries clés au Canada. D'ici à la fin novembre 2024, la nouvelle infrastructure devrait être achevée et prête à desservir les clients.

À propos de Quadra

Quadra est le plus grand distributeur de produits chimiques appartenant à des intérêts canadiens et le neuvième en importance en Amérique du Nord. Il allie une solide orientation vers le marché avec des relations de longue date avec les fournisseurs et les clients. Quadra est fière de ses partenariats exclusifs avec les meilleurs fabricants du monde et les professionnels dévoués de l'industrie qui répondent à la dynamique changeante du marché et aux tendances émergentes de l'industrie.

