MONTRÉAL, le 15 sept. 2022 /CNW/ - Quadbridge Inc. (Quadbridge), un fournisseur de solutions informatiques matérielles et logicielles, chef de file en Amérique du Nord, dont le siège social est à Montréal, a le plaisir d'annoncer qu'elle ajoute à son offre aux clients les capacités d'Able-One Systems Inc. (Able One), grâce à une acquisition récemment conclue. Able One est un fournisseur important de solutions informatiques intégrées, basé en Ontario. Les clients de l'entreprise nouvellement élargie peuvent maintenant compter sur plus de 130 employés, dans quatre bureaux à travers les fuseaux horaires nord-américains, qui leur livreront des services experts de conseil et d'acquisition de technologies, de gestion de projets TI (Services professionnels), et de gestion opérationnelle de systèmes et d'infrastructure (Services gérés). L'expertise et l'expérience approfondie supplémentaires que le personnel chevronné d'Able One apporte mettent également à disposition de leurs clients un plus grand éventail d'options.

« L'équipe et le portefeuille d'Able One sont le complément parfait à notre activité existante, et donnent à notre entreprise en croissance une présence bien ancrée en Ontario, tout comme au Québec et en Colombie-Britannique. Avec notre bureau en Arizona, nous sommes désormais mieux en mesure de répondre à tous les besoins en TI des entreprises aux quatre points cardinaux du Canada et des États-Unis, » a commenté Nelson Pacheco, président de Quadbridge.

Depuis ses débuts en 2007, Quadbridge s'est forgé une solide réputation dans l'industrie des TI et s'est rapidement développé, se classant à plusieurs reprises parmi les 500 entreprises les plus en croissance selon le magazine Canadian Business. En avril 2021, Quadbridge a acquis DTM Systems Corp., basée à Vancouver, afin d'étendre sa portée au Canada, et de renforcer ses capacités en livraison de solutions et de services gérés. La présente acquisition d'Able One poursuit cet élan.

« Comme c'était le cas avec DTM, nous considérons cette acquisition comme une union, a expliqué PJ Emam, fondateur et chef de la direction de Quadbridge. Il y a une grande synergie et beaucoup d'opportunités dans cette situation. Nous sommes ravis de joindre les deux équipes de direction et des opérations ensemble, et de mobiliser la puissance combinée des deux organisations dans la solution des défis TI de nos clients, et la poursuite du succès à travers la technologie, » a-t-il ajouté.

Fondé en 1988, Able One a commencé comme revendeur de technologies, et est maintenant connu pour ses solutions TI intégrées multiplateformes. Son large éventail d'expertise et une satisfaction de la clientèle hors pair assurent sa continuité depuis 34 ans.

« Nous débutons ce nouveau chapitre de notre histoire avec enthousiasme, et avons hâte de contribuer notre expérience et notre savoir-faire au développement futur de Quadbridge, ainsi que de bénéficier de la réputation qu'elle a auprès de plusieurs partenaires différents, au profit de nos clients existants et à venir, » a précisé Mark Ciprietti, président d'Able One.

En tant qu'entité fusionnée, Quadbridge et Able One seront en mesure d'offrir l'accès à une expertise plus large et plus approfondie, un éventail de solutions étendu et amélioré, des capacités transfrontalières et multiplateformes, et une gestion de la clientèle, ainsi qu'une expérience client, encore plus fortes. Les clients de Quadbridge et d'Able One peuvent disposer des portefeuilles des deux entreprises dès à présent. Les deux organisations s'intégreront dans les mois à venir.

Se développant rapidement par une croissance interne et par acquisitions depuis 2007, Quadbridge est une source unique de solutions TI faites sur mesure pour simplifier et faciliter le parcours technologique d'un large éventail d'entreprises de taille moyenne et grande au Canada et aux États-Unis. De leurs bureaux à Montréal au Québec, à Kitchener-Waterloo en Ontario, à Phoenix en Arizona, et à Vancouver en Colombie-Britannique, les plus de 130 employé.es de Quadbridge conseillent, conçoivent, implémentent et gèrent, de façon experte, le mélange parfait de technologies qui convient aux besoins et aux contraintes de l'activité de chaque client. Apprenez-en plus à quadbridge.com .

