TORONTO, le 28 oct. 2025 /CNW/ - Qtrade Investissement direct a annoncé aujourd'hui des changements majeurs à son modèle de tarification, soit l'introduction des opérations sans commission et l'élimination des frais d'administration trimestriels pour tous les clients nouveaux et actuels. La transition vers un modèle sans commission élimine l'un des obstacles les plus importants pour les personnes au Canada qui cherchent à bâtir leur patrimoine, ce qui rend les placements plus accessibles aux investisseurs souhaitant prendre en main leur avenir financier.

Il s'agit de la première annonce importante depuis que Stacey Petersen est devenue vice-présidente principale et chef de l'Investissement direct de la société mère de Qtrade, Patrimoine Aviso inc., en avril. « Nous croyons que toutes les Canadiennes et tous les Canadiens devraient être en mesure de faire fructifier leur patrimoine sans barrières inutiles, a déclaré Mme Petersen. Avec Qtrade, vous n'avez pas à choisir entre l'abordabilité et une plateforme puissante. Nous offrons les deux. »

Ce changement profite aux investisseurs à toutes les étapes, des négociateurs chevronnés aux jeunes investisseurs qui commencent tout juste leur parcours de placement. Les clients actuels constateront une réduction des coûts de négociation, ce qui leur permettra de conserver une plus grande partie de leur argent, tout en maintenant l'accès à la gamme complète d'outils de Qtrade. Les nouveaux clients peuvent commencer à bâtir leur portefeuille sur une plateforme intuitive et riche en fonctionnalités sans se soucier des commissions.

En éliminant les commissions, Qtrade renforce également ses partenariats uniques de longue date avec les coopératives d'épargne et de crédit et autres fournisseurs de services financiers au Canada, offrant aux membres de leur communauté une solution de placement moderne qui respecte les valeurs communes d'accessibilité et de confiance.

Depuis plus de 20 ans, Qtrade est un chef de file dans la création d'expériences de placement puissantes et modernes, en offrant constamment des outils novateurs, des recherches approfondies et un soutien exceptionnel à la clientèle. En combinant sa plateforme de premier ordre et une structure sans commission, Qtrade redéfinit la valeur des placements autogérés. Cette décision témoigne de l'engagement de la société à l'égard de l'innovation continue et de sa mission qui consiste à aider la population canadienne à investir en toute confiance.

Pour en savoir plus sur les opérations sans commission, consultez le site qtrade.ca.

À propos de Qtrade Investissement direct

Qtrade Investissement direct permet à la population canadienne d'investir en toute confiance en lui offrant une plateforme conviviale et puissante, renforcée par un soutien primé. En tant que l'une des sociétés de courtage en ligne de premier plan au Canada, ce qui lui a valu une reconnaissance du secteur depuis plus de 20 ans, Qtrade s'engage à rendre les placements accessibles et abordables pour tout le monde.

Grâce à un accès direct et à un réseau de plus de 300 partenariats avec certaines des principales institutions financières canadiennes, Qtrade offre une gamme supérieure d'outils, des recherches approfondies et une expérience de négociation harmonieuse, ce qui permet aux investisseurs de prendre en main leur avenir financier.

À propos d'Aviso

Fort d'un actif total sous administration et sous gestion de plus de 150 milliards de dollars au 30 septembre 2025, Aviso est un important fournisseur de services de gestion de patrimoine pour le secteur financier canadien. Nous bâtissons un écosystème de gestion de patrimoine à la fine pointe de la technologie et axé sur la clientèle. Nos clients comprennent nos partenaires, les conseillers et les investisseurs. Nous sommes un partenaire de confiance pour presque toutes les coopératives d'épargne et de crédit au Canada, en plus de l'être pour un large éventail de gestionnaires de portefeuille, de courtiers en placement, de compagnies d'assurance, de sociétés de fiducie et de courtiers remisiers. Nos partenaires comptent sur Aviso pour leur offrir des solutions spécifiques qui leur procurent un avantage concurrentiel dans un secteur en pleine évolution et hautement compétitif. Notre courtier à double inscription (courtier en placement et courtier en épargne collective) et nos services d'assurance soutiennent des milliers de conseillers en placement. Notre gestionnaire d'actifs supervise une gamme croissante de solutions de placement, dont les fonds et portefeuilles NEI. Notre Programme d'actifs gérés offre un éventail complet de comptes gérés séparément. Notre service de courtage en ligne, Qtrade Investissement directMD, renforce le pouvoir des investisseurs autonomes, et notre service de placement entièrement automatisé, Portefeuilles accompagnés QtradeMD, est au service des investisseurs qui préfèrent une approche passive. Partenaires des correspondants Aviso offre des services de garde de biens et de courtier chargé de comptes à un large éventail de sociétés. Aviso est soutenue par la force collective de ses propriétaires, les centrales de caisse de crédit, Desjardins et Co-operators/CUMIS. Nous sommes fiers de propulser les entreprises qui renforcent le pouvoir des investisseurs. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site aviso.ca.

Patrimoine Aviso inc. (« Aviso ») est une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso S.E.C., détenue à 50 % par Desjardins Holding financier inc. et à 50 % par une société en commandite qui appartient aux cinq centrales de caisses de crédit provinciales et au Groupe CUMIS limitée. Les entités suivantes sont des filiales d'Aviso : Financière Aviso inc. (y compris les divisions Patrimoine Aviso, Qtrade Investissement direct, Portefeuilles accompagnés Qtrade et Partenaires des correspondants Aviso), Assurances Aviso inc., Services d'assurance Credential inc. et Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. Placements NEI est une marque déposée de Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. (« NEI S.E.C. »). Placements NordOuest & Éthiques inc. est le commandité de NEI S.E.C. et une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso inc. Les services de courtage en ligne sont offerts par l'intermédiaire de Qtrade Investissement direct. Les fonds communs de placement et autres titres sont offerts par l'intermédiaire de Patrimoine Aviso. Qtrade Investissement direct, Portefeuilles accompagnés Qtrade, Partenaires des correspondants Aviso et Patrimoine Aviso sont des divisions de Financière Aviso inc.

Qtrade et Qtrade Investissement direct sont des noms commerciaux ou des marques de commerce de Patrimoine Aviso inc. et/ou de ses sociétés affiliées. Le Programme d'actifs gérés Aviso est offert par Financière Aviso inc. Des commissions de recommandation, commissions, frais de gestion et autres frais peuvent tous être associés aux comptes gérés ou aux placements dans ceux-ci. Les comptes gérés et les placements dans ceux-ci ne sont ni assurés ni garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.

