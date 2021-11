QUÉBEC, le 11 nov. 2021 /CNW Telbec/ - QSL, une entreprise de classe mondiale spécialisée dans l'opération de terminaux portuaires, l'arrimage, les services maritimes, la logistique et le transport à travers l'Amérique du Nord, devient la toute première entreprise maritime au Canada à adhérer au Pacte Mondial des Nations Unies. Le fleuron québécois entend ainsi poursuivre son engagement en matière de développement durable et demeurer un leader au sein de son industrie.

« C'est avec un immense sentiment de fierté que nous annonçons notre adhésion au Pacte Mondial des Nations Unies et notre engagement envers ses dix principes universels liés au respect des droits de l'homme et des normes internationales du travail, à la protection de l'environnement et à la lutte contre la corruption. QSL exprime ainsi sa volonté d'intégrer ces principes dans la stratégie de notre entreprise, sa culture, ses opérations quotidiennes, et de les faire progresser dans notre zone d'influence », a déclaré Robert Bellisle, président et chef de la direction de QSL.

Le Pacte Mondial des Nations Unies est la plus importante initiative en matière de développement durable des entreprises. Il a été mis en œuvre par les Nations Unies afin de donner un visage humain à l'économie mondiale en créant un mouvement d'entreprises responsables qui appliquent les principes de développement durable dans leurs stratégies et leurs opérations. Cette adhésion vient avec certaines responsabilités dont celle de publier annuellement un rapport de progrès décrivant les efforts de l'entreprise dans l'intégration des dix principes.

« Le respect de l'environnement est au cœur de notre culture d'entreprise et nous pousse, chaque jour, à innover et à nous surpasser pour réduire l'empreinte écologique de nos activités et soutenir la vitalité des communautés où nous sommes implantés. Pour nous, c'est très clair : on ne peut pas se contenter d'être bons, on doit être les meilleurs », d'ajouter le président et chef de la direction.

Au fil des ans, cet engagement s'est traduit par la certification Alliance verte pour l'ensemble des terminaux, l'implantation de systèmes complets de traitement de l'eau et d'un réseau étendu de convoyeurs électriques, l'approvisionnement et la production locale d'équipements, l'adoption d'une philosophie et d'une approche d'économie circulaire et l'installation de la télémétrie à travers sa flotte d'équipement ce qui permet d'importantes réductions de gaz à effet de serre.

Ajoutons que QSL éliminera totalement les bouteilles d'eau en plastique dans tous ses ports et terminaux d'ici début 2022, une diminution de 500 000 bouteilles de plastique par année.

« J'estime que notre adhésion au Pacte Mondial des Nations Unies est le couronnement de nos efforts en matière de développement durable et c'est pourquoi nous sommes si fiers de prendre cet engagement à la face du monde et de démontrer que cela fait partie de notre ADN. QSL a la ferme intention de demeurer un leader au sein de son industrie et un citoyen corporatif exemplaire », a ajouté M. Bellisle.

Pour en savoir plus sur les dix principes : Les Dix Principes (globalcompact-france.org)

À propos de QSL

Acteur clef de la chaîne logistique dont le siège social est à Québec, QSL développe des solutions sur mesure afin d'offrir des méthodes de manutention innovatrices en portant une attention soignée à la marchandise et en contribuant au mieux-être des collectivités au sein desquelles elle opère. Son empreinte socio-économique est impressionnante avec plus de 2 000 employés et des activités qui se déploient dans 59 terminaux portuaires répartis au Canada et aux États-Unis. Elle figure au palmarès des Sociétés les mieux gérées au Canada, ainsi qu'à celui des Cultures d'entreprise les plus admirées au Canada. L'ensemble de ses terminaux portuaires sont certifiés Alliance verte. www.qsl.com

