QScale : Du traitement des données… à l'autonomie alimentaire !

Un centre de traitement informatique à récupération d'énergie verra le jour à Lévis ; l'un des plus importants et innovants au monde

LÉVIS, QC, le 13 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Grâce à la vision d'un entrepreneur à succès et de ses deux associés ainsi que de toute une équipe de partenaires, QScale hissera le Québec parmi les nations les plus innovantes au monde en matière de traitement de données. Dans des infrastructures modernes et sophistiquées, son projet consolidera le statut du Québec comme joueur majeur sur les plans technologiques, énergétiques, du développement durable et de l'intelligence artificielle. De plus, dans une perspective d'économie circulaire, l'équipe de QScale a mis au point un processus ingénieux de récupération d'énergie permettant de contribuer à un grand projet de société : l'autonomie alimentaire.

Le projet de 867 M$, qui prévoit la création de plus de 200 emplois de qualité et bien rémunérés, se déploiera en huit phases. La première -- qui sera complétée à la fin de 2022 -- comprend la construction d'une infrastructure stratégique appelée à devenir l'épine dorsale du campus.

On assiste présentement à une croissance exponentielle de la demande mondiale en matière de traitement de données. Selon des spécialistes, cette demande double à tous les deux mois. La naissance de QScale arrive donc à point nommé.

Non seulement QScale deviendra-t-elle un leader dans le traitement de données à haute densité en faisant appel à l'expertise québécoise, mais elle le fera en mettant à profit la récupération de l'énergie et la valorisation des rejets thermiques, le tout à l'intérieur de bâtiments intelligents à l'architecture modulaire.

« QScale, c'est l'incarnation de ce à quoi aspire le Québec sur le plan économique, du savoir et du développement durable. C'est un projet intégré, innovant, carbonégatif et tourné vers l'avenir. C'est le projet d'une vie et je suis très heureux que toutes les conditions aient été réunies pour le faire sortir de terre », a commenté Martin Bouchard, président de QScale, en compagnie de ses deux associés, Vincent Thibault et Dany Perron.

Un projet révolutionnaire, de précieux partenaires !

Plus encore, le projet pourra aussi contribuer à garnir le garde-manger des Québécois par l'approvisionnement en énergie destinée au fonctionnement de serres, cette filière que l'État québécois veut justement développer. À titre d'exemple, ce sont quelque 2 800 tonnes de petits fruits et plus de 80 000 tonnes de tomates par année qui pourront être produites, une fois le projet pleinement déployé.

Phase 1 : un financement de 195 M$ complété

Alors que le coup d'envoi se donnait aujourd'hui à Lévis, le Fonds QScale S.E.C s'est réjoui de l'annonce d'une contribution financière dans laquelle le gouvernement du Québec confirme l'attribution d'un prêt de 60 M$ de même qu'une prise de participation de 30 M$ dans le capital-actions de l'entreprise. Elle souligne également l'implication de Desjardins Capital qui injecte une somme de 60 M$. Le reste des capitaux -- 45 M$ -- provient d'investisseurs privés, tous québécois.

Enfin, elle remercie Hydro-Québec avec qui elle a conclu une entente pour l'utilisation de 140 MW ainsi que la Ville de Lévis, une alliée avec qui elle travaille étroitement depuis plusieurs années.

« Après la fondation de la première Caisse Desjardins il y a plus de 120 ans, c'est au tour d'une équipe d'entrepreneurs visionnaires de passer à l'histoire avec leur projet et leurs idées innovantes. Et comme nous croyons fermement au plan d'affaires de QScale, Desjardins Capital y consent 60 M$. C'est l'un des investissements les plus importants depuis sa création, a déclaré Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins. De son côté, Desjardins Marché des capitaux agira comme chef de file, teneur de livres et agent administratif du nouveau syndicat bancaire. En s'appuyant sur l'économie circulaire, QScale vient changer la donne dans l'offre internationale des centres de traitement informatique à haute densité. Ce projet, qui est directement en lien avec notre vision et nos valeurs coopératives, démontre à quel point les entrepreneurs d'ici jouent un rôle socioéconomique essentiel et qu'ils contribuent à l'évolution de l'économie du Québec. »

« Notre projet disposait déjà de tous les attributs pour réussir dans un écosystème technologique et informatique complexe. Aujourd'hui, en confirmant la participation financière du gouvernement du Québec et du Mouvement Desjardins, nous pouvons compter sur l'appui de partenaires importants qui rendent le projet encore plus pertinent, crédible et qui lui permettent de demeurer 100 % québécois. Nous sommes reconnaissants de la confiance qu'on nous accorde et sommes ravis qu'autant de partenaires s'associent à un projet innovant qui révolutionnera notre façon de traiter les données… et de produire nos fruits et légumes ! », de conclure Martin Bouchard, l'entrepreneur derrière les projets Copernic Technologies et 4 Degrés.

À propos de QScale

QScale a été fondée en 2018 à Québec et est spécialisée dans la conception, la construction, l'exploitation et la gestion de centre de traitement de données à haute densité. Le premier campus sera établi à Lévis et alimenté par de l'énergie propre et renouvelable dont la valorisation des rejets thermiques permettra de contribuer à l'autonomie alimentaire.

