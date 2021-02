QcGoldtech annonce l'arrivée de ses produits sur les tablettes de la SQDC

MONTRÉAL, le 15 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Toute l'équipe de QcGoldtech est heureuse d'annoncer que sa première production de cannabis sera disponible aux consommateurs sur les tablettes des succursales de la SQDC, et ce, dès le 18 février prochain. L'opération a été rendue possible grâce à l'obtention de sa licence de vente de Santé Canada à la fin décembre 2020, et à la mise en application de la lettre d'intention avec SQDC en début d'année 2021.

Producteur de cannabis basé au Québec et de propriété 100 % québécoise, QcGoldtech offrira ses quatre premiers produits de fleurs séchées issus de ses installations modernes situées en Outaouais et en extérieur contrôlée dans Lanaudière.

Six autres produits rejoindront les premiers avant la saison estivale 2021, pour un total de 10 pour sa première année d'exploitation. Le plan d'affaires de la compagnie prévoit également cette année la production de pré-roulé et d'extrait.

Un long périple de 3 ans

Créée en 2018, QcGoldtech a pris racine en Outaouais en avril 2020 avec la transformation de deux bâtiments industriels en serres de toute dernière génération. Dirigée par un groupe d'entrepreneurs québécois, et financée par des intérêts entièrement d'ici, QcGoldtech est d'ores et déjà un leader tant au sein de cette industrie naissante que par son approche philanthropique.

« C'est avec une grande satisfaction que j'ai réuni une équipe extraordinaire qui a travaillé d'arrache-pied pour nous permettre d'atteindre cette étape importante de notre développement : rendre nos produits disponibles sur le marché québécois. Il nous reste encore beaucoup de travail à faire mais nous sommes bien en selle pour continuer notre parcours et atteindre nos objectifs qui visent à terme, les marchés canadien et américain» a tenu à souligner Yvan Delorme, président-directeur général et principal actionnaire de la nouvelle entreprise

Éco et socio-responsable

Le modèle d'affaires que propose QcGoldtech se base sur une approche éco et socio-responsable. L'entreprise met tout en œuvre afin que les technologies utilisées diminuent le plus possible son empreinte environnementale, et ce, tout en redonnant à la communauté.

En plus de s'engager à acheter local et québécois, QcGoldtech a mis sur pied une Fondation ayant comme objectif de répondre aux besoins exprimés par les organismes de soutien aux toxicomanes, mais aussi les communautés où elle s'implante. Elle croit fermement que le contrôle de la consommation afin de protéger les personnes dites vulnérables est essentiel. Pour ce faire, elle s'est engagée dès le départ à investir au niveau de la prévention, de la recherche, de la formation des intervenants sociaux et des centres d'aide aux toxicomanes.

Pour atteindre ces objectifs, la Fondation pourra compter sur un soutien financier imaginatif, puisqu'elle recevra un pourcentage des bénéfices de l'entreprise.

« À titre d'entreprise socialement responsable, nous sommes convaincus que l'assise de notre crédibilité ne pourra qu'être basée sur cet engagement envers la communauté et que les consommateurs québécois se reconnaîtront en notre entreprise » de conclure Monsieur Delorme.

À propos de QcGoldtech

Socialement responsable, éco-responsable, mettant de l'avant une probité sans tache et une garantie de sécurité de ses produits, QcGoldtech, une entreprise unique au Québec, propose à la population des produits 100 % québécois, financés par des sources québécoises, fiables et vérifiées.

QcGoldtech c'est aussi des souches de cannabis minutieusement sélectionnées et cultivées par une équipe dévouée et en pleine expansion de 50 employés répartie au sein de ses installations, dont :

1 usine à Saint-André-Avellin

1 usine à Notre-Dame-de-la Paix

1 installation extérieure à St-Sulpice , soit 70 hectares de culture extérieure contrôlée selon les normes de Santé Canada

