Le Q-Collar est le premier et le seul produit approuvé par la FDA (US Food and Drug Administration) qui aide à protéger le cerveau des effets associés aux impacts subcontinus répétés à la tête. Le dispositif répond à un problème de santé majeur dans les sports de contact en offrant une couche supplémentaire de protection aux athlètes pratiquant tout sport de contact.

Le Q-Collar est disponible sur le marché canadien depuis son approbation par Santé Canada en 2019, sous licence de Q30.

Le Q-Collar est destiné à être porté autour du cou avec les équipements sportifs de protection existants. Conçu pour les athlètes âgés de 13 ans et plus, le Q-Collar s'appuie sur des années de recherche avec plus de 25 études cliniques et en laboratoire, des tests effectués sur le terrain par plus de 1 000 athlètes et des centaines de milliers de chocs à la tête dans des sports tels que le football, le soccer et le hockey. Les recherches sur lesquelles repose le Q-Collar ont été menées par des institutions médicales de premier plan, notamment l'Hôpital pour enfants de Cincinnati, l'Université de Toronto et l'Université de Harvard, et publiées dans plusieurs revues médicales évaluées par des pairs.

« Nous sommes ravis de nous associer à ONETeam Sports Group », a déclaré Bruce Angus, cofondateur et coprésident-directeur général de Q30. « En tant que plus grand fournisseur des équipes sportives au Canada, ONETeam fournira la plateforme, l'expertise et le réseau pour aider à développer la notoriété et l'adoption du Q-Collar à travers le Canada, aidant ainsi les athlètes à pratiquer les sports qu'ils aiment de manière plus sécuritaire. »

Mike Hamm, directeur des ventes chez ONETeam Sports Group, a ajouté : « En tant que directeur des ventes chez OTSG, je suis très enthousiaste à l'idée que mon équipe ait non seulement l'opportunité de mettre un nouveau produit exceptionnel sur le marché, mais aussi de s'associer à une société innovante comme Q30, qui mise sur la sécurité des athlètes avec lesquels nous travaillons. Nous sommes honorés de distribuer cet excellent nouveau produit au Canada, qui complète notre offre de vêtements et d'équipements. Grâce à notre présence à travers le pays, nous pouvons pleinement nous concentrer à éduquer le marché canadien au sein de nombreux sports et auprès d'un grand nombre athlètes, des espoirs aux professionnels. »

Un certain nombre d'athlètes professionnels d'élite portent déjà le Q-Collar sur le terrain, dont plusieurs étoiles de la LCF, notamment le quart-arrière Trevor Harris des Eskimos d'Edmonton, l'ailier défensif Charleston Hughes des Roughriders de la Saskatchewan et le secondeur Adam Bighill des Blue Bombers de Winnipeg.

À propos de ONETeam Sports Group

ONETeam Sports Group est le plus grand fournisseur d'équipements sportifs, de vêtements de marque et d'accessoires personnalisés au Canada. Depuis plus de 30 ans, l'expertise et l'ensemble ses divisions Home Run Sports, SoccerX et Kahunaverse Sports équipent et soutiennent des athlètes, des équipes, des organisations et des communautés dans tout le pays. Pour plus d'informations, consultez le site www.oneteamsports.com.

À propos de Q30 Sports Canada

Q30 Sports Canada Inc. est une filiale à part entière de Q30 Innovations. La mission de Q30 Innovations est d'aider à protéger le cerveau des effets des impacts à la tête sur le terrain de sport et le champ de bataille. Depuis 2012, Q30 a travaillé avec des institutions médicales, universitaires, d'ingénierie et de conception de premier plan pour rechercher et développer le Q-Collar, un dispositif porté à l'extérieur qui aide à la protection du cerveau contre les effets associés aux impacts subcontinus répétés sur la tête. Pour plus d'informations, consultez le site www.q30.com.

SOURCE ONETeam Sports Group

Renseignements: Pour plus d'informations sur ce partenariat, veuillez contacter : Mike Hamm, Directeur des ventes aux équipes, ONETeam Sports Group, [email protected], 204-981-9807 ; Avis Roper, Directeur, Relations Médias, Q30 Innovations, [email protected], 201-803-9914