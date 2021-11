Le programme vise à accélérer la croissance d'entreprises québécoises prometteuses comme Pyrowave, et ainsi leur permettre de devenir les leaders de l'économie de demain, plus faible en carbone et circulaire. Cet investissement est l'aboutissement d'une série d'annonces faites par Pyrowave dans les derniers mois, dont une entente de développement conjoint avec la société pneumatique française Michelin, leader mondial dans le développement de matériaux durables. Depuis l'annonce de ce partenariat, Pyrowave continue sa croissance rapide sur les marchés internationaux et le soutien annoncé aujourd'hui, combiné au récent investissement du Fonds de Solidarité FTQ, permettra d'accélérer l'exportation de sa technologie, de renforcer sa position dans le marché et de le rendre encore plus compétitif à l'échelle internationale dans le secteur de la chimie durable. Elle permettra également de consolider ses partenariats avec les fournisseurs locaux en mettant à contribution le talent des entreprises manufacturières québécoises pour la commercialisation de sa plateforme unique.

Des retombées pour le Québec

Le prêt octroyé par le gouvernement du Québec contribuera ainsi à soutenir et bonifier une équipe de chercheurs hautement qualifiés, créant ainsi une douzaine d'emplois ce qui permettra d'attirer et de maintenir des talents au Québec. Dans le cadre de ce financement, Pyrowave rapatriera également son siège social au Québec afin de consolider ses opérations.

« Nous sommes fiers que le gouvernement reconnaisse et soutienne la nouvelle génération d'entreprises à la source de la croissance verte au Québec, particulièrement au niveau de l'économie circulaire des plastiques, un enjeu mondial qui offre des opportunités internationales de croissance. », mentionne Jocelyn Doucet, chef de la direction de Pyrowave. « Les talents, le savoir-faire technologique et le positionnement géographique font du Québec une localisation stratégique pour soutenir notre croissance et notre développement. » a-t-il poursuivi.

« Dans le contexte de relance économique et de lutte contre les changements climatiques, les entreprises doivent innover et miser sur l'économie circulaire pour être plus compétitives. La technologie de recyclage de certains plastiques développée par Pyrowave présente un grand potentiel pour réduire l'empreinte environnementale du Québec et promouvoir notre savoir-faire à l'international », souligne Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional.

« Les plastiques sont encore utilisés en grande quantité partout dans le monde, et la gestion de leur fin de vie est un enjeu de taille pour la protection de l'environnement. La technologie de Pyrowave s'inscrit dans un principe d'économie circulaire et est susceptible d'améliorer considérablement le bilan environnemental du secteur des plastiques. L'appui de notre gouvernement montre que nous sommes résolument engagés dans la transition vers une économie sobre en carbone », ajoute Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval.

Un nouveau centre d'excellence en technologies micro-ondes

La plateforme technologique Pyrowave est issue d'une innovation québécoise qui utilise les micro-ondes pour fabriquer des produits chimiques de manière plus efficace et plus faible en carbone que les procédés traditionnels, car elle utilise l'électricité, une énergie qui peut être entièrement renouvelable. Cette innovation permet ainsi de réduire l'impact environnemental des produits et de réduire les déchets générés par ces procédés.

L'une de ses applications vise notamment à ramener les déchets plastiques à leur forme initiale, les monomères, qui peuvent ensuite être réutilisés dans des applications originales et identiques aux applications qui utilisent des matières vierges. Cette approche permet d'éviter l'extraction de matières premières vierges et permet donc d'éviter tous les impacts environnementaux liés à la transformation de ces matières vierges en produits finis.

En poursuivant son développement au sein de son Centre d'excellence en technologies micro-ondes, la technologique Pyrowave vise ainsi à devenir une plateforme pour la nouvelle génération de procédés durables, via un portfolio de brevets novateurs, contribuant à une industrie manufacturière plus faible en carbone.

Créons le futur maintenant : des leaders de la relance économique verte proposent leurs solutions vertes pour sortir de la pandémie!

Au début de la pandémie, Pyrowave souhaitait proposer des pistes de solutions pour relancer l'économie en profitant de cette pause pour repenser nos façons de faire et innover. Jocelyn Doucet, PDG de Pyrowave, s'est entretenu avec des leaders inspirants qui bâtissent l'économie du futur et proposent des idées qui révolutionnent les façons de faire dans leur secteur d'activités. Découvrez-les!

À propos de Pyrowave

Pyrowave un pionnier de l'électrification des procédés chimiques par micro-ondes à faible empreinte carbone. Pyrowave est aussi un leader de l'économie circulaire des plastiques et du recyclage chimique par micro-ondes qui permet de restaurer les plastiques post-consommation et post-industriels en de nouveaux plastiques, redonnant à ces ressources leur pleine valeur. Sa plateforme technologique brevetée de dépolymérisation catalytique par micro-ondes haute puissance est la plus avancée au monde et est aujourd'hui à l'avant-plan de la nouvelle génération de plastiques. En restaurant les plastiques à leur état moléculaire identique aux matières vierges, la technologie Pyrowave permet de recycler les plastiques à l'infini et offre une solution d'économie circulaire pour relever le défi mondial du recyclage des plastiques.

