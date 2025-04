Le nouveau nom reflète la croissance et la vision de l'entreprise pour aider à garantir la certitude et la transparence dans les essais cliniques mondiaux

SINGAPOUR, 6 avril 2025 /CNW/ - George Clinical, une organisation de recherche clinique (ORC) de premier plan exerçant ses activités dans le monde entier, a le plaisir d'annoncer qu'elle a changé de nom pour devenir Emerald Clinical Trials . Ce changement stratégique de nom souligne la position bien établie de l'entreprise en tant qu'organisation de recherche clinique dévouée, fiable, cohérente et flexible, tout en atténuant les risques liés au développement clinique mondial grâce à une expertise thérapeutique et locale approfondie cultivée sur plus de 20 ans.

Emerald Clinical Trials continue à se concentrer sur les services de bout en bout dans tous les domaines thérapeutiques visant à changer des vies tout en faisant progresser les innovations qui aident à faire évoluer les pratiques mondiales de recherche clinique. Grâce à ses solides antécédents dans les domaines thérapeutiques de l'oncologie et de la cardio-rénale-métabolique (CRM), à son expertise reconnue en Asie-Pacifique et à sa position de chef de file scientifique mondial, Emerald Clinical Trials est une ORC clinique très différenciée sur la scène internationale. La vaste portée de l'entreprise - qui opère directement dans 42 pays et dans 70 pays par le biais de partenariats - garantit une exécution sans faille des essais cliniques dans le monde entier.

La nouvelle marque amplifie le travail exceptionnel d'Emerald Clinical Trials et met en évidence la richesse et la profondeur de son expérience auprès d'un public encore plus large. Elle met l'accent sur un engagement fort envers les patients, les clients et les partenaires.

L'engagement profond de l'entreprise en faveur de l'orientation client favorise le maintien de relations à long terme fondées sur la confiance, la fiabilité et des succès mesurables. La capacité d'Emerald à assurer la prévisibilité des essais cliniques est soulignée par le nombre de clients fidèles, les prix d'excellence décernés par l'industrie et les résultats constants obtenus dans la mise sur le marché de thérapies.

« Au cours des deux dernières décennies, Emerald Clinical Trials s'est efforcé de fournir des essais de haute qualité qui combinent une portée mondiale et une approche de proximité. Nous offrons l'empreinte et l'expertise d'une grande ORC avec l'attention personnalisée et la flexibilité d'un partenaire plus petit, en veillant à ce que chaque client, de la biotechnologie émergente à l'industrie pharmaceutique de premier plan, reçoive le soutien ciblé et pratique dont il a besoin pour réduire les risques de ses programmes cliniques », a déclaré Mary Gunn, cheffe de la direction, Emerald Clinical Trials. « Cette transformation passionnante renforce notre position de partenaire de confiance dans les essais cliniques, tout en réaffirmant notre engagement envers nos clients et nos valeurs fondamentales. »

« Nous avons décidé dès le début que nous voulions travailler avec une ORC qui a une approche flexible et des solutions adaptées aux besoins spécifiques de chaque essai, qu'il s'agisse d'accélérer les délais, de s'adapter à l'évolution des exigences de l'étude ou d'augmenter les ressources de manière efficace », a déclaré le Dr Daniel Tillett, chef de la direction de Race Oncology, un client d'Emerald. « La flexibilité est essentielle pour les entreprises biopharmaceutiques qui ont besoin d'un partenaire qui peut les accompagner dans leur évolution, plutôt que de les ralentir par des inefficacités bureaucratiques, et c'est vraiment un point fort d'Emerald Clinical Trials. »

À propos d'Emerald Clinical Trials

Emerald Clinical Trials est une organisation de recherche clinique de premier plan opérant dans le monde entier, qui fournit ses services à plus de 100 sociétés de biotechnologie et à 6 des 10 plus grandes sociétés pharmaceutiques. Basée à Singapour et guidée par son expertise opérationnelle et son excellence scientifique, la société fournit des services complets d'essais cliniques à ses clients dans le monde entier, offrant des solutions à toutes les phases des essais. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.emeraldclinical.com .

