Purina(MD) Pro Plan(MD) lance la première nourriture pour chats à réduire les allergènes au Canada

Il a été démontré que Pro PlanMD LiveClearMC réduit les allergènes dans les poils et les squames de chat

TORONTO, le 1er oct. 2020 /CNW/ - Offerte au Canada dès le mois d'octobre 2020; Purina Pro Plan vient de présenter une approche révolutionnaire dans la gestion des allergènes de chat: Purina Pro Plan LiveClear, la première et l'unique nourriture pour chats qui réduit les allergènes dans le poil et les squames de chat.

Cette alimentation révolutionnaire est le point culminant de plus d'une décennie de recherche Purina visant à trouver un moyen sûr et efficace de résoudre un problème qui affecte d'innombrables foyers propriétaires de chats dans le monde entier. Lorsqu'elle est utilisée quotidiennement, la nourriture LiveClear réduit considérablement les allergènes dans le poil et les squames de chat en seulement trois semaines.

«Beaucoup de gens croient que leur problème est causé par les poils de chat», a expliqué Ebenezer Satyaraj, Ph. D., immunologiste pour les recherches Nestlé Purina et investigateur principal de la recherche qui a mené au développement de Pro Plan LiveClear, «mais c'est plutôt ce qui se trouve dessus - le principal allergène de chat appelé Fel d1, une protéine que les chats produisent naturellement dans leur salive1,2.» 1,2

Tous les chats produisent de la Fel d1, indépendamment de leur race, de leur âge, de la longueur de leur poil, de leur sexe ou de leur poids2-4. Lorsque les chats se toilettent, la Fel d1 se dépose dans les poils et sur la peau du chat par la salive et se retrouve finalement dans l'environnement.

L'ingrédient clé dans la nourriture Pro Plan LiveClear est une protéine spécifique provenant des oeufs. Lorsque les chats mâchent les croquettes LiveClear, la protéine se lie à la Fel d1 et la neutralise en toute sécurité dans la bouche du chat. La réduction de la Fel d1 active dans la salive du chat réduit le transfert d'allergène aux poils et aux squames du chat pendant sa toilette, ce qui réduit à son tour la quantité d'allergène dans l'environnement5,6. 5,6

Dans une étude publiée, il a été démontré que la nourriture Pro Plan LiveClear réduit significativement les allergènes dans les poils et les squames de chat, de 47 %, en moyenne, dès la troisième semaine de ration quotidienne5. Une étude de six mois sur l'innocuité a également prouvé que l'ingrédient de produit d'oeuf qui enrobe les croquettes LiveClear est sans danger pour les chats7. L'ingrédient agit dans la bouche du chat, mais une fois avalé, il est digéré comme n'importe quelle autre protéine.

L'importance de la gestion des allergènes de chat

Alors que des millions de Canadiens continuent de passer des quantités record de temps à la maison, cela signifie aussi qu'ils passent des quantités sans précédent de temps avec leurs animaux familiers. Pour les propriétaires de chats qui sont sensibles aux allergènes de chat, cela peut créer des défis imprévus. La gestion des allergènes de chat est un combat pour au moins un adulte sur cinq dans le monde entier, sensible à ces allergènes8,9. Il faut soit nettoyer la maison excessivement ou passer moins de temps avec le chat; aucun choix n'est facile. Malgré ces combats quotidiens, les propriétaires de chats sont prêts à tout pour garder leurs compagnons, allant jusqu'à ignorer les ordres du médecin. Si leur médecin leur demandait de se séparer de leur chat pour aider à gérer les allergènes, 84 % des propriétaires de chats présentant une sensibilité aux allergènes de chat dans leur maison n'écouteraient pas les conseils de leur médecin. Vingt pour cent ont même dit qu'ils garderaient leur chat et changeraient de médecin, démontrant la demande pour de meilleures méthodes de gestion. Ces statistiques sont tirées d'une enquête10 menée auprès de 2 000 propriétaires de chats de Purina Pro Plan, un chef de file en matière d'alimentation pour animaux familiers, en partenariat avec le Human Animal Bond Research Institute (HABRI), qui cherchait à comprendre les conséquences des allergènes de chat sur les foyers propriétaires de chats.

«Les foyers propriétaires de chats essaient de gérer les allergènes de chat de diverses façons, toutefois 62 % affirment que leurs méthodes actuelles ne sont que peu efficaces ou pas du tout efficaces», a déclaré Dr Kurt Venator, DMV, Ph. D., Vétérinaire en chef chez Purina. « Pro Plan LiveClear offre une nouvelle approche révolutionnaire pour gérer les allergènes de chat qui a le pouvoir d'aider les propriétaires de chats à se rapprocher de leurs chats adorés.»

La nourriture Pro Plan LiveClear n'est pas destinée à remplacer les autres stratégies de réduction des allergènes. Elle sert plutôt de moyen supplémentaire contribuant à réduire la charge d'allergènes dans les foyers possédant un chat. Grâce à cette approche innovatrice pour la gestion des allergènes de chat, la qualité de vie des chats et des familles qui les aiment peut être améliorée, favorisant des liens plus étroits que jamais.

Pro Plan LiveClear offert partout au Canada dès le mois d'octobre

Purina Pro Plan LiveClear est une nourriture sèche pour chats complète et équilibrée à 100 %, au goût exceptionnel et conçue pour l'alimentation quotidienne. La nourriture sera vendue partout au Canada dans certains magasins spécialisés pour animaux familiers, en ligne et dans les cliniques vétérinaires, en deux formules: Poulet et riz pour chats adultes et Saumon et riz pour chats adultes.

Pour en savoir plus, visitez le https://www.purina.ca/fr/liveclear

Au sujet de Purina Pro Plan

Avec plus de 40 formules de nourritures sèches et humides pour animaux familiers qui aident à répondre à une variété de besoins, Purina Pro Plan est un chef de file dans la catégorie de la nutrition avancée. Sa science est soutenue par 500 scientifiques Purina dans le monde entier, dont des experts en nutrition des animaux familiers, des vétérinaires et des spécialistes du comportement, qui s'efforcent continuellement de redéfinir l'alimentation. Pour en savoir plus, visitez le www.purina.ca/fr/pro-plan. La marque est fabriquée par Nestlé Purina Soins des animaux familiers, qui tient à promouvoir la responsabilisation des propriétaires d'animaux familiers, la participation communautaire et le lien positif entre les animaux et leurs maîtres. Entreprise mondiale de premier plan fabriquant des produits pour animaux familiers, Nestlé Purina Soins des animaux familiers fait partie de Nestlé S.A., qui est un chef de file mondial en nutrition, en santé et en bien-être et dont le siège social se trouve en Suisse.

Références :

SOURCE Nestle Purina PetCare

