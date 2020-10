ST-HUBERT, QC, le 28 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Avec près d'un million de chevaux au Canada, tous avec des besoins variés, être proche de nos clients a toujours été une priorité. Nous sommes désormais en mesure de répondre à leurs besoins en proposant notre gamme de suppléments pour chevaux en ligne, via notre page equipurina.ca.

Pour tout propriétaire de cheval, qu'il soit en compétition et qu'il veuille le meilleur pour son athlète ou bien qu'il apprécie simplement la présence de son compagnon équin, trouver le bon supplément peut souvent être un défi. Ils recherchent régulièrement des produits répondant aux exigences de leurs chevaux. Notre offre de suppléments, faite dans notre établissement spécialisé et sans médicament de Strathroy, en Ontario, est maintenant disponible en ligne et peut répondre à cette demande.

«Sachant que de nombreux clients et leurs chevaux sont éloignés des détaillants, en particulier dans l'environnement actuel, nous avons abordé le développement de notre solution de commerce en ligne avec les concessionnaires participants, ce qui en fait un véritable partenariat avec eux», déclare Russell Mueller, responsable des produits équins chez Cargill en Amérique du Nord. «Relier la production, la logistique, notre réseau de concessionnaires à travers le pays, avec un transporteur de confiance est complexe, surtout compte tenu des distances. Nous voulions développer une plateforme de commerce en ligne qui offrirait une option viable à tous les propriétaires de chevaux. ''

La gamme des produits disponibles en ligne comprend également les suppléments compensateurs Equilizer et Optimal, pouvant être servis comme seule ration aux chevaux qui maintiennent une bonne condition de chair avec du foin seulement (y compris les juments, poulains et étalons pour Optimal), et fournissant des minéraux et des vitamines sans ajouter de calories ou de protéines en excès. L'offre de produits en ligne fournit à tous les chevaux, peu importe où ils se trouvent au Canada, une nutrition de première qualité dont ils ont besoin pour rester en bonne santé et donner le meilleur d'eux-mêmes à chaque randonnée, cours d'équitation ou en compétition.

À propos de Purina Canada

C'est avec une grande fierté que Cargill Incorporée, par le biais de ses filiales internationales, offre la marque de commerce Purina, la plus reconnue à travers le monde en alimentation animale (en dehors des États-Unis).

Aujourd'hui, Purina est une valeur hautement reconnue parmi les plus grandes marques de commerce au monde. Fabriqués et vendus sur trois continents, dans 13 pays, les produits Purina sont distribués par l'entremise de près de 40,000 points de vente Purina à travers le monde. À chaque jour, plus de deux millions de clients apprécient les avantages des produits et services offerts par la compagnie Purina.

En tant que chef de file international en alimentation équine, nous utilisons un vaste réseau de distribution professionnel pour offrir des solutions innovatrices par les produits, les programmes et les services.

Pour obtenir plus d'information sur Cargill Nutrition Animale, visitez le site de Cargill https://www.cargill.com/animal-nutrition/about-us .

SOURCE Purina Canada

Renseignements: Russell Mueller, Cargill Animal Nutrition, 405-612-0236, [email protected]