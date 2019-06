PurCann Pharma : nouveau leader mondial en extraction et purification de molécules d'intérêts issues du cannabis et chanvre

QUÉBEC, le 3 juin 2019 /CNW Telbec/ - Au cours des 25 dernières années, la firme SiliCycle a développé, fabriqué et commercialisé des produits d'extraction et de purification pour l'industrie pharmaceutique dans plus de 85 pays.

SiliCycle a récemment concrétisé des investissements de plus de 20 millions de dollars, lesquels s'ajoutent aux 20 millions déjà investis en infrastructures et équipements lors des dix dernières années. Ces investissements complètent un plan d'expansion qui permet la création de PurCann Pharma. Cette entreprise devient le nouveau leader en extraction et purification de molécules d'intérêts issues du chanvre et du cannabis.

Plus de 500 composés chimiques ont été identifiés à ce jour dans le cannabis. Parmi ces composés, environ 111 ont été classés en tant que cannabinoïdes. Plusieurs experts s'entendent pour dire que l'utilisation de produits dérivés du cannabis pour fins médicales aura une croissance plus élevée que l'utilisation pour fins récréatives, et ce dans un avenir très rapproché.

PurCann Pharma concentrera ses efforts sur les divers cannabinoïdes tels que le THC et le CBD, mais aussi sur ceux ayant des effets bénéfiques sur le stress, l'anxiété, la douleur, l'insomnie et certaines conditions dermatologiques.

Avant la légalisation du cannabis, plus de 350 000 canadiens avaient déjà une autorisation médicale pour se procurer du cannabis, pour une valeur de 238 M$ annuellement. PurCann Pharma estime le marché canadien, incluant les produits de cannabis médical et récréatif (légal), à plus de 4 milliards annuellement. Pour s'attaquer à ce marché, PurCann Pharma traitera quotidiennement 15 000 kg de biomasse qui généreront des centaines de kilogrammes de produits finis.

Avis : Il sera possible de rencontrer des dirigeants de PurCann Pharma au LIFT & CO. CANNABIS EXPO TORONTO 2019 du 6 au 9 juin 2019.

