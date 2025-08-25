Le nouveau Centre situé à Montréal (Québec) a officiellement ouvert ses portes le 20 août 2025, offrant des innovations de pointe en matière de développement de produits pour l'industrie de la boulangerie et de la pâtisserie.

MONTRÉAL, le 25 août 2025 /CNW/ - Puratos , leader mondial en matière d'innovation dans les secteurs de la boulangerie, de la pâtisserie et du chocolat, a inauguré son tout nouveau Centre d'innovation, le troisième au Canada, un lieu créatif où se rencontrent inspiration et expertise.

La nouvelle installation de 3 500 pieds carrés située à Montréal, vient s'ajouter au Centre de Mississauga, en Ontario, et à celui de Chilliwack, en Colombie-Britannique, et va permettre à Puratos Canada d'étendre ses activités et de réaffirmer son engagement à offrir des solutions personnalisées à un plus grand nombre d'entreprises canadiennes, en particulier sur le marché unique du Québec.

Basée en Belgique, Puratos exploite plus de 120 Centres d'innovation dans différents pays à travers le monde afin de mener à bien sa mission consistant à « soutenir les clients au niveau régional et local ». Les Centres d'innovation fournissent trois services clés : le développement de produits, la gestion par catégorie et le profilage de produits. Ils sont ainsi en mesure d'aider les entreprises à chacune des différentes étapes, notamment en leur apprenant à créer des produits délicieux et concurrentiels que les consommateurs apprécieront, en fixant des objectifs de rentabilité réalistes, en élaborant des stratégies pour les atteindre, et en analysant les produits existants afin d'identifier les possibilités d'amélioration.

« Chez Puratos, nous sommes convaincus que l'innovation est le résultat d'une collaboration fructueuse. Le nouveau Centre sera un espace dynamique où les clients pourront échanger directement avec nos spécialistes, participer à des ateliers et cocréer de nouveaux produits. Cette approche pratique garantit que les solutions développées répondent parfaitement aux besoins et aux attentes de la clientèle. »

Michael Simone, Président (Canada)

Les boulangeries, pâtisseries et chocolateries du Québec bénéficieront d'un accès sans précédent à une technologie de pointe et à une assistance pratique. Grâce à la présence internationale de Puratos et à son ancrage local, elles bénéficieront d'une aide au développement exceptionnelle de la part d'une équipe qui connaît parfaitement les spécificités régionales.

Des installations uniques

Les clients pourront accéder au Centre d'innovation de Montréal sur rendez-vous. Les réunions et les présentations seront gérées par deux conseillers techniques et trois administrateurs de comptes clés, tous capables d'offrir un service bilingue axé sur le développement de recettes adaptées au marché local. De plus, les clients pourront découvrir les toutes dernières tendances mondiales, régionales et locales en matière de consommation grâce aux informations exclusives du programme novateur de Puratos intitulé Taste Tomorrow. Plus grand réseau d'études sur la consommation au monde, ce programme révèle les tendances qui façonneront l'avenir du goût, de la santé et de la durabilité. Grâce à cette combinaison unique d'innovation pratique et d'informations en temps réel, Puratos Canada est en mesure d'aider sa clientèle à garder une longueur d'avance et à donner vie dès aujourd'hui aux créations de demain.

L'installation montréalaise est à la pointe de la technologie en matière de fabrication de chocolat, disposant notamment une table réfrigérée en marbre et un grand laminoir. Le Centre abrite également deux étuves séparées pour le retardement et la fermentation, et sera bientôt équipé d'un mélangeur Hobart de 140 pintes afin de permettre la réalisation de tests et la fabrication à grande échelle.

Durabilité et impact économique

Conçu dans un souci d'efficacité énergétique, le Centre est entièrement alimenté par de l'électricité propre, sans aucun recours au gaz naturel. L'ensemble de l'éclairage et des équipements sont économes en énergie, ce qui permettra de réduire les coûts d'exploitation et de respecter les objectifs mondiaux de Puratos en matière de développement durable.

Le Centre devrait stimuler la croissance indirecte de l'emploi en aidant les entreprises alimentaires locales à se développer plus efficacement. Un effet d'entraînement sur l'économie locale viendra renforcer ce marché unique au Canada. Déjà opérationnel et au service d'une clientèle locale, le Centre a été inauguré le 20 août dernier. Étaient invités les médias locaux, des représentants du gouvernement et des membres de l'équipe de Puratos.

Le Centre d'innovation de Montréal mettra en relation les fabricants locaux avec les dernières tendances mondiales grâce aux études menées dans le cadre de Taste Tomorrow de Puratos, tout en permettant le développement de produits sur mesure pour répondre aux préférences changeantes des consommateurs, notamment en matière de santé, de durabilité et de fonctionnalité.

Pour plus d'informations, visitez le site www.puratos.ca/fr .

À propos de Puratos

Fondé en 1919, Puratos est un groupe international qui propose une gamme complète de produits innovants ainsi que son expertise aux artisans, à l'industrie, aux détaillants et aux clients du secteur de la restauration dans les domaines de la boulangerie, de la pâtisserie et du chocolat. Puratos compte plus de 9 000 employés et nos produits et services sont disponibles dans plus de 100 pays à travers le monde. Nous aspire toujours être un partenaire fiable en matière d'innovation à l'échelle mondiale afin d'aider notre clientèle à fournir des aliments nutritifs et savoureux.

Demandes médias - Pour plus d'informations ou pour une entrevue, veuillez contacter : Shlomoh Divekar, Chargé des relations médias, Nourish marketing alimentaire