SAINT-LAMBERT, QC, le 20 mai 2021 /CNW Telbec/ - L'entreprise montréalaise de développement immobilier PUR Immobilia est heureuse de confirmer son rôle de développeur des terrains Coupal et Dare, situés dans le secteur Saint-Charles de la Ville de Saint-Lambert.

« Nous sommes heureux d'annoncer notre association avec la famille Doucet, propriétaire de l'ancien site des Matériaux Coupal et notre entente contractuelle avec Les Aliments Dare pour redévelopper ces terrains et prendre en charge le volet du développement immobilier », affirme Philippe Bernard, co-président fondateur chez PUR Immobilia. « Nous avons l'opportunité de présenter un concept novateur qui intégrera les axes de développement durable, en accord avec les valeurs citoyennes, soit la mise en valeur de la nature, la mixité générationnelle à l'échelle humaine, la mobilité durable, la transition énergétique pour une diminution de la consommation d'énergie, et enfin un choix de matériaux sains pour les résidents et une stratégie de diminution du bruit environnant. »

« Ces terrains sont parmi les derniers disponibles sur le territoire de la Ville de Saint-Lambert et nous serons à l'écoute des citoyennes et citoyens du quartier afin de réaliser conjointement un projet immobilier qui se démarquera au fil des années à venir », enchaîne Yann Lapointe, co-président chez PUR Immobilia. « L'opportunité de revitaliser et de transformer cette zone industrielle et l'îlot de chaleur en quartier résidentiel est une occasion unique pour la Ville de Saint-Lambert de proposer un nouveau quartier, à proximité de la gare de train et de la zone commerciale de la rue Victoria, qui répondra aux besoins des populations actuelles et futures. »

Rencontres avec les résidents du quartier

L'équipe de PUR Immobilia amorcera bientôt une série de rencontres d'information publiques avec les résidents du quartier et les différentes parties prenantes, pour présenter la vision du projet et prendre connaissance des besoins, des commentaires et des questions soulevées, le tout de façon proactive et en amont d'une consultation publique qui devrait être proposée par la Ville de Saint-Lambert ultérieurement.

Ces rencontres d'information publiques avec PUR Immobilia seront annoncées très prochainement. L'équipe PUR Immobilia prendra également contact avec les différentes parties prenantes concernées par ce projet.

À propos de PUR Immobilia

Fondée en 2008, l'entreprise montréalaise de développement immobilier, PUR Immobilia, concentre ses activités sur la revitalisation et le réaménagement de sites stratégiques d'importance, d'où le nom PUR : Perfect Urban Redevelopment. L'équipe de gestion de PUR possède le savoir-faire et l'expérience nécessaires pour réaliser des projets immobiliers complexes. De l'acquisition au développement, en passant par la planification, les ventes, la location, le marketing et la gestion, PUR est un chef de file du marché à titre de développeur immobilier.

