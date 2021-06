Pour une élaboration concertée du projet immobilier Coupal-Dare

SAINT-LAMBERT, QC, le 7 juin 2021 /CNW Telbec/ - L'entreprise de développement immobilier PUR Immobilia, développeur des terrains Coupal et Dare situés dans le secteur Saint-Charles de la Ville de Saint-Lambert, annonce la tenue d'une première rencontre d'information publique le mardi 22 juin prochain. Cette séance virtuelle sera l'occasion pour la population de s'informer sur la vision novatrice de l'entreprise pour ce projet.

« Cette première rencontre d'information publique sera pour nous l'occasion de prendre le pouls des citoyennes et citoyens du quartier et de leur présenter notre vision du projet », explique Philippe Bernard, coprésident fondateur chez PUR Immobilia. « Nous les invitons à nous faire part de leurs besoins, de leurs commentaires et de leurs interrogations, le tout de façon proactive et en amont d'une consultation publique qui sera proposée par la Ville de Saint-Lambert. »

« Ces terrains sont parmi les derniers disponibles sur le territoire de la Ville de Saint-Lambert et nous sommes à l'écoute des résidentes et résidents du quartier afin de réaliser conjointement un projet immobilier qui se démarquera lors des années à venir », affirme Yann Lapointe, coprésident chez PUR Immobilia. « L'opportunité de revitaliser et de transformer cette zone industrielle et îlot de chaleur en quartier résidentiel est une occasion unique pour la Ville de Saint-Lambert de proposer un nouveau milieu de vie, à proximité de la gare de train et de la zone commerciale de la rue Victoria, qui répondra aux besoins des populations actuelles et futures. »

Concept novateur intégrant les axes de développement durable

« Nous avons un concept novateur qui intégrera les axes de développement durable, en accord avec les valeurs citoyennes, soit la mise en valeur de la nature, la mixité générationnelle à l'échelle humaine, la mobilité durable, la transition énergétique pour une diminution de la consommation d'énergie, et enfin un choix de matériaux sains pour les résidents et une stratégie de diminution du bruit environnant », enchaîne M. Lapointe.

Participer à la rencontre d'information publique

Les citoyennes et citoyens sont invités à transmettre leurs questions dès maintenant. Les plus fréquemment posées seront répondues lors de cette première rencontre virtuelle. Les questions doivent être soumises dès que possible à l'adresse suivante : [email protected].

Date et heure de la rencontre virtuelle : Mardi 22 juin 2021, de 18h30 à 20h30

La diffusion en direct de l'évènement se fera sur la page Facebook du projet : https://www.facebook.com/projetDareCoupal.PUR

À noter que la présentation sera enregistrée et disponible sur la page Facebook ainsi que sur le site internet du projet dans les jours qui suivront : projetdarecoupal.com

À propos de PUR Immobilia

Fondée en 2008, l'entreprise montréalaise de développement immobilier PUR Immobilia, concentre ses activités sur la revitalisation et le réaménagement de sites stratégiques d'importance, d'où le nom PUR : Perfect Urban Redevelopment. L'équipe de gestion de PUR possède le savoir-faire et l'expérience nécessaires pour réaliser des projets immobiliers complexes. De l'acquisition au développement, en passant par la planification, les ventes, la location, le marketing et la gestion, PUR est un chef de file du marché à titre de développeur immobilier. www.purimmobilia.com/

