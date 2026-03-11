THETFORD MINES, QC, le 11 mars 2026 /CNW/ - Pultrall Inc., leader nord-américain dans la fabrication d'armatures composites pour le béton, annonce avec fierté le lancement de sa nouvelle unité de production à Edon en Ohio. Cette installation de 127 000 pieds carrés permet à l'entreprise d'augmenter considérablement sa capacité de production et de répondre à la demande croissante pour des produits répondant aux exigences du programme BABA (Build America Buy America).

Edon, Ohio (Groupe CNW/Pultrall Inc)

Instauré en 2021, le programme BABA place l'économie et les travailleurs américains au cœur des projets d'infrastructure financés par le gouvernement fédéral. En exigeant que les produits soient manufacturés aux États-Unis et contiennent au moins 55 % de composants locaux, ce programme vise à sécuriser et à renforcer l'industrie nationale.

Jusqu'à tout récemment épargnée par certaines contraintes, la V-ROD devait se conformer aux critères fédéraux américains pour maintenir ses parts de marché. Grâce à l'acquisition de l'usine d'Edon, ce produit répond aux exigences du programme BABA consolidant ainsi sa position stratégique sur le marché américain.

« Une part croissante de nos revenus provient désormais de projets assujettis au programme BABA », explique Bernard Drouin, PDG de Pultrall « Il est crucial d'offrir un produit conforme pour soutenir notre croissance et protéger nos parts de marché. Cette nouvelle usine nous permet de poursuivre notre croissance. »

L'ouverture de l'usine d'Edon marque une étape majeure pour Pultrall. À maturité, cette usine doublera la capacité de production de l'entreprise. Plus de 60 nouveaux emplois y seront créés.

Soulignons, aussi, que l'unité de production de Thetford Mines n'est pas en reste et connaîtra également une expansion majeure : l'aménagement d'une unité de production V-ROD supplémentaire de 10 000 pieds carrés est annoncé et sera en opération au printemps 2026.

« Ces projets s'inscrivent dans notre plan d'expansion entamé en 2023 avec l'acquisition de Fiberglass Innovations en Illinois, consolidant notre position de leader sur le marché nord-américain », de conclure Bernard Drouin.

À PROPOS DE PULTRALL INC.

Pultrall est un fabricant spécialisé dans les armatures composites et autres profilés destinés au secteur des infrastructures et du transport. Reconnue pour son innovation et la qualité de ses produits, Pultrall s'engage activement dans une démarche de croissance durable et de leadership industriel en Amérique du Nord.

