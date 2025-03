SHANGHAI, le 3 mars 2025 /CNW/ - Pulnovo Medical, un pionnier mondialement reconnu dans le domaine des dispositifs médicaux conçus pour l'hypertension pulmonaire (IP) et l'insuffisance cardiaque (IC), a annoncé la clôture d'un financement de série C de près de 100 millions de dollars. Ce tour de table a été mené conjointement par Qiming Venture Partners et l'actionnaire actuel Lilly Asia Ventures, les investisseurs existants OrbiMed et Gaorong Capital ayant participé sur une base super proportionnelle. Le produit de ce financement sera utilisé pour faire progresser les essais cliniques mondiaux de Pulnovo Medical, l'expansion internationale de ses activités et ses initiatives stratégiques.

Le cycle de financement a été sursouscrit deux fois, ce qui représente l'une des plus importantes levées de fonds de ces dernières années dans le secteur des dispositifs médicaux innovants de la région Asie-Pacifique. Cela reflète la confiance des institutions de premier plan dans la stratégie globale et les capacités techniques de Pulnovo Medical.

Fondée en 2013, Pulnovo Medical est une entreprise pionnière dans le domaine des technologies médicales, qui est reconnue dans les directives internationales. L'entreprise tire parti de sa vaste expertise clinique pour stimuler les avancées scientifiques et la commercialisation à l'échelle mondiale. La société se concentre sur le développement de solutions thérapeutiques supérieures pour les différents stades de l'insuffisance cardiaque afin d'améliorer les résultats pour les patients.

Le produit phare de Pulnovo Medical, la technologie PADN (dénervation de l'artère pulmonaire), est un traitement mini-invasif innovant et efficace de l'hypertension pulmonaire qui a obtenu l'autorisation de mise sur le marché. L'hypertension pulmonaire est une maladie qui peut entraîner une insuffisance cardiaque et la mortalité, mais pour laquelle les possibilités de traitement sont limitées. La technologie PADN utilise l'ablation par radiofréquence pour cibler le nerf sympathique endothélial vasculaire pulmonaire, réduisant ainsi efficacement la pression de l'artère pulmonaire et ralentissant la progression de la maladie.

La technologie PADN a reçu la désignation de dispositif révolutionnaire (Breakthrough Device) de la FDA pour l'hypertension pulmonaire du groupe I, du groupe II et du groupe IV en 2021. Cette technologie a été incluse dans les lignes directrices de la Société européenne de cardiologie et de la Société européenne de pneumologie en 2022. En 2023, Pulnovo Medical a obtenu la désignation de dispositif d'exemption pour utilisation humanitaire pour l'hypertension pulmonaire du groupe I. Le cathéter RF et le générateur RF ont reçu l'autorisation de mise sur le marché en Chine à la fin de 2023, devenant ainsi un dispositif interventionnel commercialement disponible dans le domaine à l'échelle mondiale. En 2024, le produit accessoire de Pulnovo Medical, la gaine 9F, a reçu l'autorisation de la FDA.

Cynthia Chen, présidente du conseil d'administration, présidente exécutive et présidente de Pulnovo Medical, a annoncé que le produit de ce cycle de financement servira à financer deux essais de la FDA prévus cette année pour l'hypertension pulmonaire du groupe I et l'hypertension pulmonaire du groupe II (insuffisance cardiaque chronique combinée à l'hypertension pulmonaire). Sous la direction de l'équipe de direction, la société est passée d'un laboratoire à une entreprise mondialement structurée ayant des bureaux aux États-Unis, à Singapour, ainsi qu'à Hong Kong SAR et dans quatre villes de Chine continentale, dont Pékin et Shanghai.

William Hu, associé directeur de Qiming Venture Partners, a déclaré : « Les percées de Pulnovo Medical dans le domaine des traitements interventionnels de l'hypertension pulmonaire et de l'insuffisance cardiaque sont impressionnantes. La technologie PADN de la société est désormais disponible sur le marché en Chine continentale, à Hong Kong et à Macao et, en 2024, des essais multicentriques mondiaux ont été lancés au Portugal, en Serbie, en Géorgie et en Asie du Sud-Est. À la suite de la désignation du dispositif révolutionnaire par la FDA, les essais cliniques mondiaux valident encore davantage le leadership et la valeur clinique de la technologie. En tant qu'investisseur de longue date dans le secteur des soins de santé, Qiming s'engage à soutenir les innovateurs ayant une vision mondiale. « Nous avons confiance dans le potentiel de Pulnovo Medical et nous soutiendrons son expansion et sa commercialisation à l'échelle internationale, apportant ainsi un nouvel espoir aux patients du monde entier. »

