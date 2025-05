HONG KONG, 21 mai 2025 /CNW/ - Pulnovo Medical, un pionnier mondialement reconnu dans le domaine des dispositifs médicaux conçus pour l'hypertension pulmonaire (IP) et l'insuffisance cardiaque (IC), a reçu un nouvel investissement d'EQT Group, une société mondiale de capital-investissement de premier plan, et son nouvel investisseur, ainsi que le soutien continu de Qiming Venture Partners.

Ce nouvel investissement, qui fait suite à la récente certification CE-MDR de Pulnovo Medical en Europe, marque une étape importante dans l'expansion des options de traitement pour les patients atteints d'hypertension pulmonaire à l'échelle mondiale. Il devrait accélérer l'expansion mondiale de l'entreprise en soutenant les essais cliniques internationaux, les approbations réglementaires, l'élargissement des indications et la commercialisation.

Fondé en 2013, Pulnovo Medical répond à un besoin essentiel non satisfait en matière de soins cardiovasculaires en mettant au point un appareil médical de premier ordre s'appuyant sur la technologie de base de dénervation de l'artère pulmonaire (PADN). Il a reçu la désignation de dispositif révolutionnaire de la FDA des États-Unis en 2021 et la désignation de dispositif pour utilisation humanitaire de la FDA en 2023. Son cathéter et son générateur ont reçu l'approbation de la NMPA chinoise en tant que dispositif révolutionnaire à la fin de 2023, suivie de l'autorisation de la gaine 9F par la FDA en 2024. En mars 2025, l'entreprise a obtenu la certification CE-MDR, marquant une étape clé vers la commercialisation mondiale.

Zoe Zhu, directrice de l'équipe de conseil d'EQT Private Capital Asia, a déclaré :

« À l'échelle mondiale, il existe un besoin clinique important non satisfait pour les patients atteints d'hypertension pulmonaire et d'insuffisance cardiaque et la solution PADN de Pulnovo offre de nouveaux espoirs à ces patients grâce à de solides données cliniques confirmant l'amélioration des résultats et l'approbation croissante de la communauté médicale mondiale. EQT est ravi de soutenir Pulnovo Medical en tirant parti de son expertise approfondie en matière de soins de santé et de sciences de la vie, ainsi que de son réseau mondial, pour aider à faire progresser sa mission d'offrir de nouvelles solutions cardiovasculaires aux patients dans le besoin dans le monde entier. »

Cynthia Chen, présidente et présidente exécutive de Pulnovo Medical, a déclaré :

« Nous remercions sincèrement EQT et Qiming Venture Partners pour leur confiance et leur partenariat continus. Depuis le premier jour, Pulnovo Medical continue de se concentrer sur les besoins cliniques réels et non satisfaits, en mettant au point des solutions originales, évolutives et fondées sur des données probantes ancrées dans les soins de première ligne. Bien que la voie vers la transformation de l'innovation cliniquement pilotée en normes mondiales soit difficile, nous demeurons déterminés à offrir une valeur médicale significative et fondée sur la science aux patients du monde entier. »

SOURCE Pulnovo Medical

PERSONNE-RESSOURCE : Olivia, courriel : [email protected]