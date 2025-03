Cette acquisition accélérera l'innovation en intelligence artificielle et la transformation des affaires pour les clients.

Moov AI viendra renforcer l'offre intégrée de Publicis Groupe Canada, couvrant les domaines des données, du numérique, de la gestion de la relation client (CRM), de la production et plus encore.

MONTRÉAL, le 27 mars 2025 /CNW/ - Publicis Groupe a conclu une entente définitive en vue de l'acquisition de Moov AI, chef de file canadien de solutions en intelligence artificielle et en données, ayant réalisé des activations stratégiques en IA pour plus de 100 clients au Canada.

Fondée en 2018 et basée à Montréal, Moov AI compte plus de 60 experts dédiés à l'IA, incluant des scientifiques de données, développeurs de données, conseillers stratégiques, gestionnaires de projets IA et analystes de données. Reconnue « Meilleur employeur startup » par Forbes (2024) et nommé comme un des 9 événements d'envergure des 10 dernières années en IA au Québec par le Conseil du Patronat du Québec (2024), Moov AI aide les entreprises à optimiser leurs activités grâce aux données et à l'intelligence artificielle. Elle offre des services tels que le conseil stratégique, la formation en IA générative, l'analytique avancée, ainsi que le développement et le déploiement de solutions concrètes en IA à la fine pointe de l'industrie.

Avec le marché canadien de l'IA dont la valeur est estimée à 28,2 milliards de dollars d'ici 20281, la combinaison de l'offre CoreAI de Publicis Groupe avec l'expertise de Moov AI en matière de conseil de haut niveau, de solutions propriétaires et d'analyses, constituera un puissant moteur d'innovation alimenté par l'IA et un ensemble de capacités que Publicis Groupe Canada pourra exploiter sur le marché. Grâce à cette acquisition, les clients pourront accélérer leur capacité à offrir une personnalisation à grande échelle :

Conseil stratégique et solutions sur mesure : Les experts en IA de Moov AI, grâce à leur approche stratégique unique et à leurs outils propriétaires, aident les clients à développer des solutions personnalisées en matière de données et d'intelligence artificielle pour répondre à divers enjeux ou lacunes de leur entreprise -- qu'il s'agisse d'automatiser des processus, d'optimiser la prise de décision ou de maximiser la productivité.

Les experts en IA de Moov AI, grâce à leur approche stratégique unique et à leurs outils propriétaires, aident les clients à développer des solutions personnalisées en matière de données et d'intelligence artificielle pour répondre à divers enjeux ou lacunes de leur entreprise -- qu'il s'agisse d'automatiser des processus, d'optimiser la prise de décision ou de maximiser la productivité. Transformation d'entreprise de bout en bout : La gamme de solutions de Moov AI offre aux clients des solutions puisssantes pour transformer leur entreprise à chaque point de contact -- de la gestion des produits en entrepôt aux opérations marketing, en passant par la livraison au consommateur, et bien plus encore.

La gamme de solutions de Moov AI offre aux clients des solutions puisssantes pour transformer leur entreprise à chaque point de contact -- de la gestion des produits en entrepôt aux opérations marketing, en passant par la livraison au consommateur, et bien plus encore. Expertise du marché et expansion nord américaine: Moov AI apporte son talent de pointe et ses capacités propulsées par l'IA pour aider les clients canadiens à dynamiser leurs campagnes locales et à accroître leur impact aux États-Unis, grâce à la forte présence nord-américaine de Publicis Groupe Canada.

___________________________________ 1 Source: Gouvernement du Canada "Consultations sur la puissance de calcul pour l'IA''

Cette annonce marque une nouvelle étape dans les investissements continus de Publicis Groupe en matière d'intelligence artificielle. Moov AI constituera une offre complémentaire à CoreAI pour les clients du marché nord-américain et sera intégrée aux vastes capacités en IA de Publicis Groupe.

Moov AI sera positionnée comme une entité au sein du modèle intégré de Publicis Groupe Canada, qui regroupe des marques phares dans les domaines de la création, des médias et des relations publiques, telles que Publicis Canada, Starcom, Saatchi & Saatchi et MSL, ainsi que des pratiques spécialisées en production, CRM, sport et divertissement, santé -- et désormais, intelligence artificielle. La direction de Moov AI relèvera de Duncan Bruce, Président et chef de la direction de Publicis Canada.

Duncan Bruce, Président et chef de la direction, Publicis Canada a déclaré : « Depuis des années, nous accompagnons nos clients dans l'optimisation de leurs performances commerciales par le biais du marketing, de la publicité, de la technologie et du positionnement stratégique - tant pour l'entreprise que pour la marque. Avec Moov AI, nous franchissons une nouvelle étape en générant un impact tangible sur leurs opérations et leur productivité grâce à des solutions concrètes basées sur l'IA. Aujourd'hui, une marque ne se définit plus uniquement par son message, mais par chaque interaction avec ses clients, du service à l'expérience. L'intelligence artificielle devient ainsi un levier essentiel pour façonner son succès. »

Dominic Danis, Président et cofondateur, Moov AI a déclaré : « Depuis le premier jour chez Moov AI, nous accompagnons nos clients dans leur transformation avec des solutions qui optimisent la productivité, l'efficacité et la performance - toujours avec une approche pragmatique et sans compromis. Désormais, avec plus de ressources et un accès à une base de données exceptionnelle, nous sommes en mesure d'amplifier notre impact, d'atteindre un plus large éventail de clients et de générer des résultats encore plus marquants. »

Andrew Bruce, Président et chef de la direction, Publicis Groupe Canada et Président, Leo Amérique du Nord a déclaré: « Moov AI intègre l'intelligence artificielle à travers tout notre écosystème, non pas comme une technologie isolée, mais comme un levier qui enrichit chacune de nos actions. Elle décuple nos capacités et nous positionne comme le partenaire privilégié de nos clients - leur atout secret dans un marché en constante évolution et hautement compétitif. Leur succès est directement lié au nôtre, et nous bâtissons une structure capable de concrétiser cette vision! ».

À propos de Publicis Groupe Canada

Publicis Groupe Canada est la filiale canadienne de Publicis Groupe, qui est devenu le plus grand groupe de communication au monde le 31 décembre 2024, spécialisé dans quatre grands domaines : Communication, Médias, Données et Technologie. Publicis Groupe Canada incarne la vision d'un ensemble d'agences collaboratives et intégrées, offrant expertises et services stratégiques aux plus grandes marques nord-américaines. Les marques sous Publicis Groupe Canada : Publicis Canada, Hawkeye, Razorfish, Publicis Health, ThePubProductions, Nurun, PublicisSports & Entertainment |Publicis Media brands - Starcom, Spark Foundry, Zenith |Leo Burnett brands - Leo Burnett Canada, Ove Brand Design, Leo Burnett Design |Saatchi & Saatchi brands: Saatchi & Saatchi Canada , Synergize, TPM |MSL Canada/North brands - North Strategic, MSL Canada, Notch Canada. Pour en savoir davantage, visitez: https://www.publicis.ca/

À propos de Moov AI

Moov AI est la firme pionnière de service-conseil en IA et données au Québec. L'entreprise combine son sens aiguisé des affaires et sa vaste expertise en IA et en données afin de propulser les organisations d'un océan à l'autre : déployer des solutions, développer des stratégies appliquées et former leurs équipes en IA générative. Pour en savoir plus, visitez https://moov.ai/fr

SOURCE Publicis Groupe Canada

Contact Publicis Groupe : Pierre Tessier, Publicis Canada Communications, +1 514 233-1636, [email protected]