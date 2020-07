TORONTO, le 15 juill. 2020 /CNW/ - La Banque de Nouvelle-Écosse [Banque Scotia] annonce aujourd'hui la publication du rapport qui présente l'impact estimé de l'utilisation du produit de l'émission initiale de ses obligations vertes. Le produit net de l'émission des obligations vertes de 3,5 ans, d'un montant de 500 millions de dollars US, a servi à refinancer des actifs verts admissibles, c'est-à-dire des actifs, des entreprises ou des projets (nouveaux ou existants) qui répondent aux critères d'admissibilité définis dans le cadre de référence des obligations vertes de la Banque Scotia.

Comme il est indiqué dans ce document, pour qu'une entreprise soit admissible au financement provenant des obligations vertes de la Banque Scotia, au moins 90 % de ses revenus doivent provenir d'activités réalisées dans l'une des huit catégories ciblées. À ce jour, le financement a été alloué à des entreprises qui se sont qualifiées dans la catégorie de l'écoconstruction et du transport propre.

« Un an après l'émission initiale de nos obligations vertes, nous sommes fiers d'en présenter les impacts estimés, a déclaré Tom McGuire, vice-président à la direction et trésorier de la Banque Scotia. Cette émission marque un jalon important pour la Banque et illustre bien notre engagement envers la gestion d'entreprise durable, autant dans le secteur des services financiers que dans le reste de la société. »

Depuis 12 mois, la Banque Scotia continue de développer son leadership sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance, comme en témoignent plusieurs initiatives d'importance. Voici des exemples :

La Banque Scotia a élaboré sa stratégie de lutte contre les changements climatiques et défini ses engagements sur le climat, notamment celui de mobiliser 100 milliards de dollars d'ici 2025 pour réduire les effets des changements climatiques. Au 31 octobre 2019, plus de 16 milliards de dollars y avaient été alloués.

Un nouveau groupe a été créé au sein de sa division Services bancaires et marchés mondiaux : le groupe Finance durable.

La Banque Scotia a développé une méthodologie de contrôle diligent et de notation du risque lié aux changements climatiques et mis en place une formation destinée à toutes les équipes des services bancaires et de crédit.

Le leadership de la Banque Scotia en matière de changements climatiques est reconnu par CDP, qui lui a attribué une note de « B » en 2019.

Pour en savoir plus sur la stratégie de la Banque Scotia sur la gestion d'entreprise durable, allez au www.banquescotia.com/entreprisedurable.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 30 avril 2020, l'effectif de la Banque Scotia comptait quelque 97 000 employés et les actifs s'élevaient à plus de 1 200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter notre site Web et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

SOURCE Scotiabank

Renseignements: Relations avec les médias seulement : Erin Truax, Communications mondiales, 416-933-2592, [email protected]

Liens connexes

www.scotiabank.ca