Publication du Rapport préélectoral sur l'état des finances publiques du Québec : une situation financière améliorée et une trajectoire vers l'équilibre budgétaire maintenue

QUÉBEC, le 17 août 2026 /CNW/ -- Le ministre des Finances et ministre responsable des Infrastructures, M. Eric Girard, rend public aujourd'hui le Rapport préélectoral sur l'état des finances publiques du Québec - Août 2026.

Préparé conformément aux exigences de la Loi sur le ministère des Finances et examiné par la vérificatrice générale du Québec, le rapport présente un portrait rigoureux de la situation économique et financière du Québec à l'approche des élections générales du 5 octobre.

Quelques constats importants se dégagent du Rapport préélectoral sur l'état des finances publiques du Québec - Août 2026 :

La situation financière du gouvernement s'améliore. Des revenus plus élevés que prévu depuis la publication du budget 2026-2027 permettent de réviser favorablement le cadre financier. En 2026-2027, le déficit comptable prévu s'établit à 5,2 milliards de dollars (0,8 % du PIB), une amélioration de 1,1 milliard de dollars par rapport au budget.

L'économie québécoise demeure résiliente. La progression de l'activité économique devrait se poursuivre malgré le conflit commercial avec les États-Unis et un contexte géopolitique international marqué par de nombreuses incertitudes.

Le cadre présenté inclut un financement prévisible des missions de l'État : Le cadre financier tient compte des risques économiques et prévoit des provisions totalisant 9,0 milliards de dollars. Celles-ci pourraient notamment servir à couvrir des dépenses imprévues ou à pallier les effets d'une croissance économique plus modérée qu'anticipé; Il intègre également l'impact des décisions gouvernementales prises depuis le budget 2026-2027, notamment les initiatives annoncées pour aider les Québécois à faire face à la hausse du coût de la vie.

La trajectoire vers l'équilibre budgétaire est maintenue. Le gouvernement poursuit ses efforts pour retrouver l'équilibre budgétaire et réduire le poids de la dette afin de préserver la soutenabilité à long terme des finances publiques.

Des prévisions plausibles selon la vérificatrice générale du Québec

Au terme de ses travaux d'examen, la vérificatrice générale du Québec a conclu que les hypothèses et les prévisions économiques et budgétaires relatives au cadre financier et à la dette présentées dans le rapport préélectoral pour les trois prochaines années (2026-2027, 2027-2028 et 2028-2029) sont plausibles.

La vérificatrice générale juge également que l'information incluse dans le rapport préélectoral est compréhensible, pertinente, comparable et de nature à renseigner les lecteurs sur la situation économique et financière du Québec.

Un cadre financier conforme à la Loi sur l'équilibre budgétaire

Le Rapport préélectoral sur l'état des finances publiques du Québec - Août 2026 présente les perspectives de revenus et de dépenses du gouvernement du Québec jusqu'en 2030‑2031. Les revenus atteignent 168,4 milliards de dollars en 2026-2027, en hausse de 5,0 %, tandis que les dépenses s'établissent à 171,6 milliards de dollars, en progression de 3,4 %.

Sur l'horizon du cadre financier, les revenus devraient croître à un rythme annuel moyen

de 3,3 %, alors que les dépenses progresseront de 2,3 %, une évolution compatible avec le retour graduel à l'équilibre budgétaire.

Le gouvernement a déposé, dans le cadre du budget 2025-2026, un plan de retour à l'équilibre budgétaire d'ici 2029-2030. Le budget 2026-2027 marquait la deuxième année de mise en œuvre de ce plan et présentait déjà une amélioration de la trajectoire prévue. Cette amélioration se poursuit dans le Rapport préélectoral sur l'état des finances publiques du Québec - Août 2026.

Le solde budgétaire présenté dans le cadre financier demeure conforme à la Loi sur l'équilibre budgétaire, puisque les déficits prévus sont inférieurs ou égaux à ceux établis dans le plan déposé en mars 2025. Le gouvernement maintient ainsi sa trajectoire vers un retour à l'équilibre budgétaire d'ici 2029-2030.

Respect des objectifs de réduction de la dette

Au 31 mars 2026, le poids de la dette nette du Québec s'établit à 38,1 % du PIB, soit une diminution de 4,8 points de pourcentage depuis 2019. Il est prévu qu'il aura diminué à 36,0 % du PIB au 31 mars 2031.

La Loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations prévoit que, pour les années financières 2032-2033 et 2037-2038, la dette nette présentée aux états financiers du gouvernement ne pourra excéder respectivement 38,0 % et 35,0 % du PIB. L'atteinte de ces deux objectifs est actuellement prévue.

Une réduction graduelle du poids de la dette permettra d'assurer le financement à long terme des principales missions de l'État et un avenir prospère aux générations futures.

Citation :

« Le rapport publié aujourd'hui présente aux Québécois un portrait transparent de l'état de leurs finances publiques. Malgré les tensions commerciales avec les États-Unis et un contexte international incertain, l'économie québécoise demeure résiliente et nos finances publiques sont solides.

En effet, comme en 2024-2025, la situation budgétaire s'est améliorée de façon importante en 2025-2026, une amélioration qui se poursuivra pour 2026-2027. Le Québec affiche d'ailleurs un déficit comptable en proportion du PIB parmi les plus faibles au Canada en 2025-2026.

Les conclusions de la vérificatrice générale confirment aujourd'hui la crédibilité de nos prévisions et de notre cadre financier. Elles s'ajoutent aux analyses des agences de notation à la suite du dernier budget, qui ont elles aussi reconnu la solidité de notre situation financière.

Nous avons fait le choix d'une gestion prudente et responsable. Les résultats sont au rendez-vous : la situation financière s'améliore et nous poursuivons notre plan de retour à l'équilibre budgétaire d'ici 2029-2030, tout en préservant notre capacité à soutenir les Québécois et à investir dans leurs priorités. »

Eric Girard, ministre des Finances et ministre responsable des Infrastructures

Lien connexe :

Le Rapport préélectoral sur l'état des finances publiques du Québec - Août 2026 ainsi que des faits saillants peuvent être consultés dans les publications ministérielles sur Québec.ca. Un outil de simulation élaboré sur la base du cadre financier présenté dans le rapport préélectoral peut également être consulté sur ce lien.

SOURCE Cabinet du ministre des Finances et ministre responsable des Infrastructures

Source : Amelia Benattia, Directrice des communications, Cabinet du ministre des Finances et du ministre responsable des infrastructures, Tél. : 514 294-2806; Information : Charles-Étienne Bélisle, Responsable des relations avec les médias, Ministère des Finances, Tél. : 418 528-7382, [email protected]