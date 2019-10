Publication du Rapport annuel de gestion 2018-2019 de l'Office québécois de la langue française et de la Commission de toponymie

MONTRÉAL, le 1er oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la Langue française, M. Simon Jolin-Barrette, a déposé aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, le Rapport annuel de gestion 2018-2019 de l'Office québécois de la langue française et de la Commission de toponymie.

Le rapport annuel fait état, pour l'année 2018-2019, de plusieurs actions relatives à la mise en œuvre de la Charte de la langue française et à la mise en valeur du territoire québécois.

Citation

« Les efforts déployés par l'Office québécois de la langue française et la Commission de toponymie pour protéger et pour promouvoir la langue française au quotidien doivent être maintenus, et même augmentés. Je suis très heureux de pouvoir, grâce aux nouvelles responsabilités qui m'ont été confiées, contribuer à consolider ces efforts. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la Langue française

Faits saillants

Durant l'année 2018-2019, 2 807 plaintes ont été reçues. Elles portaient notamment sur la documentation commerciale, l'affichage public et la langue de service dans les commerces. De plus, 3 601 inspections ont été réalisées dans le cadre du traitement des dossiers d'enquête.

Au 31 mars 2019, 7 053 entreprises et 2 344 organismes de l'Administration étaient inscrits à l'Office.

Durant la période couverte par le rapport, 2 682 examens de français ont été passés. En février dernier, l'Office a terminé l'implantation d'un nouveau modèle d'examen de français pour les candidates et les candidats aux 46 ordres professionnels et à l'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier. Ces examens sont mieux adaptés à la réalité professionnelle des différents milieux de travail où ils exercent leurs activités.

Au cours de l'exercice 2018-2019, plusieurs études, dont le Rapport sur l'évolution de la situation linguistique au Québec , ont été analysées et approuvées par le Comité de suivi de la situation linguistique en vue de leur publication au printemps 2019.

, ont été analysées et approuvées par le Comité de suivi de la situation linguistique en vue de leur publication au printemps 2019. Près de 14,5 millions de pages ont été consultées dans la Banque de dépannage linguistique, et près de 18 millions de pages l'ont été dans Le grand dictionnaire terminologique . Près de 4 000 visites ont été faites sur le site de la Commission.

. Près de 4 000 visites ont été faites sur le site de la Commission. En 2018-2019, l'Office a soutenu 46 nouveaux projets réalisés par des partenaires, et 2 978 021 $ ont été versés dans le cadre du programme d'aide financière Le français, au cœur de nos ambitions et du Programme de soutien aux partenariats en francisation.

Afin d'augmenter la présence des femmes, des minorités visibles et des Autochtones dans la toponymie, la Commission a officialisé le nom Pont Jean-Alfred le 6 février 2019, à la mémoire de la première personne noire élue à l'Assemblée nationale, ainsi que le nom Île Maude-Abbott le 1er mars 2019, en souvenir de l'une des premières femmes médecins au Québec. De plus, 217 noms autochtones ont été officialisés, sur un total de 1 505 noms officialisés en 2018-2019.

Lien connexe

Site Web de l'Office québécois de la langue française : www.oqlf.gouv.qc.ca/office/rapports/rag2018-2019.pdf

