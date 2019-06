Publication des Lignes directrices canadiennes pour l'éducation en matière de santé sexuelle (2019)

Cette édition des Lignes directrices canadiennes pour l'éducation en matière de santé sexuelle est la quatrième. La première était de 1994 et la plus récente datait de 2008. Les Lignes directrices ont pour but d'offrir aux enseignant-es, aux planificateurs/-trices de programmes et aux responsables des politiques une compréhension claire des principes fondamentaux, des buts et des éléments clés d'une éducation complète en matière de santé sexuelle, de même que des milieux pour sa prestation, au Canada.

Ces nouvelles Lignes directrices pour l'éducation en matière de santé sexuelle au Canada sont nécessaires pour diverses raisons. Il est de plus en plus reconnu que les programmes d'éducation à la santé sexuelle pour les jeunes et les personnes de tous âges doivent répondre à la nécessité d'une éducation à la santé sexuelle pertinente, efficace et adaptée aux besoins d'apprentissage des personnes LGBTQI2S+; aborder le consentement relatif à l'activité sexuelle et la prévention de la violence sexuelle et fondée sur le genre; et traiter de l'utilisation répandue des technologies.

La nouvelle édition des Lignes directrices comprend sept sections :

L'importance d'une éducation complète en matière de santé sexuelle

Principes fondamentaux d'une éducation complète à la santé sexuelle

Les déterminants de la santé et du bien-être sexuels

Buts et éléments clés

La planification, la prestation et l'évaluation

Personnes enseignantes et lieux de prestation

Points de repère relatifs à la prévention des infections transmissibles sexuellement (ITS) et à la liaison à des services de dépistage d'ITS dans les écoles

Cliquez ici pour télécharger les directrices.

À propos de Le Conseil d'information & d'éducation sexuelles du Canada :

CIÉSCAN est un organisme de bienfaisance sans but lucratif créé en 1964 qui collabore avec des professionnels de la santé, des éducateurs, des organisations communautaires, des gouvernements et des entreprises partenaires afin de promouvoir la santé en matière de sexualité et de procréation. par un conseil d'administration composé de dix membres.

SOURCE Sex Information & Education Council of Canada

Renseignements: Contact médias : Alex McKay, Ph.D., Directeur general, CIÉSCAN, 416-466-5304/416-916-7466