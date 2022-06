Publication d'un rapport sur l'équité, l'impartialité et le cadre normatif des stages probatoires dans la fonction publique québécoise

QUÉBEC, le 13 juin 2022 /CNW Telbec/ - La Commission rend public son rapport concernant la vérification sur les stages probatoires des catégories d'emplois de fonctionnaires et de professionnels au sein d'un ministère et de quatre organismes (MO). L'objectif de cette vérification était de s'assurer du respect des principes d'équité et d'impartialité liés à la Loi sur la fonction publique, de s'assurer du respect du cadre normatif en matière de stage probatoire pour les deux catégories d'emplois et de recenser les bonnes pratiques de gestion.

Le stage probatoire permet de s'assurer que les employés qui obtiennent la permanence pour un emploi régulier possèdent les compétences requises pour l'emploi.

Équité, impartialité et cadre normatif respectés

La Commission constate que pour les 61 dossiers vérifiés, la durée du stage probatoire a été respectée dans les deux catégories d'emplois et que tous les stages ont été réussis. La vérification du respect des règles d'attribution du classement n'est requise qu'en cas d'échec. Aucune recommandation n'a donc été émise.

De bonnes pratiques recensées

La Commission a également effectué une recension de bonnes pratiques de gestion. Il a été observé que les MO vérifiés ont une procédure interne ou des aide-mémoires en vue de bien encadrer la gestion des stages probatoires. En général, les MO les utilisent pour respecter le cadre normatif en vigueur.

Conclusion

Les résultats démontrent que les MO vérifiés ont appliqué le cadre normatif en vigueur. Ils ont de bonnes pratiques de gestion en matière de stage probatoire et la Commission les encourage à poursuivre dans cette voie.

La Commission salue les initiatives des MO qui font des évaluations de stage contribuant ainsi aux bonnes pratiques de gestion. Elle invite les autres MO à s'en inspirer.

Consultez le Rapport de vérification sur les stages probatoires du personnel des catégories d'emplois de fonctionnaires et de professionnels.

