Publication d'un rapport de vérification sur l'accès en promotion aux emplois de cadre, classe 4, pour le personnel issu des minorités visibles et ethniques

QUÉBEC, le 18 mai 2023 /CNW/ - La Commission de la fonction publique publie aujourd'hui le Rapport de vérification sur l'accès en promotion aux emplois de cadre, classe 4, pour le personnel issu des minorités visibles et ethniques (MVE).

Les travaux visaient à s'assurer que les ministères et organismes (MO) mettent en œuvre les actions nécessaires pour atteindre les cibles fixées par le Conseil du trésor (CT) dans le Programme d'accès à l'égalité en emploi pour les membres des minorités visibles et ethniques 2018-2023 (PAEE). Ils visaient également à vérifier que le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) soutient les MO en vue de favoriser la promotion des membres des MVE à des emplois de cadre, classe 4.

La vérification a été effectuée dans les MO suivants :

la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail;

la Société de l'assurance automobile du Québec;

le ministère du Conseil exécutif;

le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration.

Cette vérification visait aussi à brosser un portrait de la situation du personnel issu des MVE et à recenser les bonnes pratiques de gestion, qui pourraient être applicables dans le contexte de la fonction publique québécoise.

Le rapport de vérification est disponible sur notre site Web.

Quelques faits saillants

Les quatre MO vérifiés mettent en œuvre des actions pour atteindre les cibles fixées par le CT dans le PAEE. Ils informent bien le personnel issu des MVE du cheminement de carrière dans la fonction publique, et ce, par divers moyens de communication.

Les résultats démontrent que les MO doivent poursuivre leurs efforts en ce qui a trait aux postes de cadre, classe 4. Ils doivent accroître l'analyse des opportunités et des obstacles relatifs à la promotion du personnel issu des MVE et augmenter la sensibilisation et la formation des gestionnaires et des membres du personnel susceptibles de contribuer à la promotion des membres des MVE.

Les MO doivent aussi faciliter davantage l'intégration des membres des MVE ayant nouvellement obtenu une promotion à titre de cadre.

La Commission constate que le SCT joue bien son rôle de soutien auprès des MO pour favoriser la promotion des membres des MVE à des emplois de cadre, classe 4.

La Commission souhaite que les résultats de cette vérification, tout comme les notions et les exemples mentionnés au fil de son rapport, inspirent l'ensemble des MO et le SCT.

À propos de la Commission de la fonction publique

La Commission de la fonction publique est un organisme public neutre et indépendant doté d'une double mission de tribunal administratif et d'organisme de surveillance. Par ses activités, elle contribue à assurer l'égalité d'accès des citoyennes et des citoyens à la fonction publique québécoise, la compétence des personnes qui y sont recrutées et promues, ainsi que l'impartialité et l'équité des décisions qui y sont prises en matière de gestion des ressources humaines.

