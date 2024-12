OTTAWA, ON, le 23 déc. 2024 /CNW/ - Santé Canada signale que les produits suivants peuvent présenter de graves risques pour la santé. Pour plus d'informations, y compris des photos des produits et ce que vous devez faire, consultez les alertes de sécurité en ligne suivantes :

Santé Canada tient à jour des listes de produits de santé non homologués qui peuvent présenter des risques graves pour la santé afin que le public puisse facilement identifier ceux qu'il a pu acheter et prendre les mesures qui s'imposent. Nous vous invitons à consulter régulièrement ces listes pour prendre connaissance des mises à jour.

Produit Risques détectés Entreprise Mesure prise Produits de santé non homologués utilisés pour améliorer la performance sexuelle Şahmerdan Epimedyumlu Macun L'analyse du produit par Santé

Canada a révélé la présence de sildénafil Waange2020 Fashion 510, avenue Sargent, unité 3 Winnipeg, Manitoba Produit saisi au point de vente au détail 7K L'analyse d'un produit ayant un emballage

similaire saisi dans un autre point de vente au

détail a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil Sensation O Boutique 1229, chemin Mountain Moncton, Nouveau-Brunswick Produit saisi au point de vente au détail Alien 2 Power Platinum 11000 (rouge) L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire

saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de tadalafil Sensation O Boutique 1229, chemin Mountain Moncton, Nouveau-Brunswick Produit saisi au point de vente au détail Black Mamba Premium 80000 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire

saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil Sensation O Boutique 1229, chemin Mountain Moncton, Nouveau-Brunswick Produit saisi au point de vente au détail Lucky Lady L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi

dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de tadalafil Sensation O Boutique 1229, chemin Mountain Moncton, Nouveau-Brunswick Produit saisi au point de vente au détail Magnum XXL 9800 (capsules dorées) L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de lévodopa et de prastérone Sensation O Boutique 1229, chemin Mountain Moncton, Nouveau-Brunswick Produit saisi au point de vente au détail Raging Bull 50000 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi

dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de tadalafil Sensation O Boutique 1229, chemin Mountain Moncton, Nouveau-Brunswick Produit saisi au point de vente au détail Rhino 7 Platinum 5000 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi

dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil Sensation O Boutique 1229, chemin Mountain Moncton, Nouveau-Brunswick Produit saisi au point de vente au détail Spanish Fly 20,000 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans

un autre point de vente au détail a révélé la présence de tadalafil Sensation O Boutique 1229, chemin Mountain Moncton, Nouveau-Brunswick Produit saisi au point de vente au détail Tiger 50000 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire a révélé la

présence de sildénafil et de tadalafil Sensation O Boutique 1229, chemin Mountain Moncton, Nouveau-Brunswick Produit saisi au point de vente au détail Titanium 12K T12K L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans

un autre point de vente au détail a révélé la présence de tadalafil et de dapoxétine Sensation O Boutique 1229, chemin Mountain Moncton, Nouveau-Brunswick Produit saisi au point de vente au détail Titanium 4000 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un

autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil Sensation O Boutique 1229, chemin Mountain Moncton, Nouveau-Brunswick Produit saisi au point de vente au détail Titanium 4000+ L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire a révélé

la présence de sildénafil Sensation O Boutique 1229, chemin Mountain Moncton, Nouveau-Brunswick Produit saisi au point de vente au détail Rhino 69 Honey (rose) L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence

de sildénafil et de tadalafil Paradise Market 1160, chemin Upper Paradise Hamilton, Ontario Produit saisi au point de vente au détail Pink Pussycat (bouteille) L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans

un autre point de vente au détail a révélé la présence de

sildénafil et d'acétaminophène Sam's Variety 228, avenue Margaret Kitchener, Ontario Produit saisi au point de vente au détail Rhino 7 Platinum 10,000 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans

un autre point de vente au détail a révélé la présence de tadalafil Sam's Variety 228, avenue Margaret Kitchener, Ontario Produit saisi au point de vente au détail Rhino 69 Platinum 700K L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans

un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil Sam's Variety 228, avenue Margaret Kitchener, Ontario Produit saisi au point de vente au détail Royal Honey VIP L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans

un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil Sam's Variety 228, avenue Margaret Kitchener, Ontario Produit saisi au point de vente au détail Spanish Fly 20,000 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi

dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de tadalafil Sam's Variety 228, avenue Margaret Kitchener, Ontario Produit saisi au point de vente au détail Magnum XXL 20000K Trio L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence

de lévofloxacine, de sildénafil, de sibutramine et de phénolphthaléine Newmarket Smoke Shop

16635, rue Yonge, unité 18 Newmarket, Ontario Produit saisi au point de vente au détail Sexual Performance Supplement L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil Lovedreamer.com 65, avenue Martin Ross North York, Ontario Produit saisi au point de vente au détail Premier Love Platinum 22000 L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence

de sildénafil et de tadalafil A-Plus Variety and Convenience Store 68, rue Wellington Port Hope, Ontario Produit saisi au point de vente au détail Premier Love Plus 24000 L'analyse du produit par Santé Canada a

révélé la présence de sildénafil A-Plus Variety and Convenience Store 68, rue Wellington Port Hope, Ontario Produit saisi au point de vente au détail Gold Rhino Extreme 1000K L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de tadalafil David Sharon's Variety 1366 Kingston Rd, Toronto, ON Produit saisi au point de vente au détail Rhino 13 Extreme 500K L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de tadalafil David Sharon's Variety 1366, chemin Kingston Toronto, Ontario Produit saisi au point de vente au détail Rhino XL Extreme 60000 L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la

présence de tadalafil David Sharon's Variety 1366, chemin Kingston Toronto, Ontario Produit saisi au point de vente au détail Alien 2 Power Platinium 11000 L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la

présence de sildénafil Les Folies du Cœur, 7580, boul. Henri-Bourassa Québec, Québec Produit saisi au point de vente au détail Blue Rhino 1000K L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la

présence de sildénafil et de mitragynine Les Folies du Cœur, 7580, boul. Henri-Bourassa Québec, Québec Produit saisi au point de vente au détail Hi-rize L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la

présence de nortadalafil Les Folies du Cœur, 7580, boul. Henri-Bourassa Québec, Québec Produit saisi au point de vente au détail Kangaroo L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la

présence de sildénafil Les Folies du Cœur, 7580, boul. Henri-Bourassa Québec, Québec Produit saisi au point de vente au détail Kangaroo Female Booster L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil Les Folies du Cœur, 7580 boul. Henri-Bourassa Québec, QC Produit saisi au point de vente au détail ResErection (Bouteille ronde) L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de méthandrosténolone Les Folies du Cœur, 7580, boul. Henri-Bourassa Québec, Québec Produit saisi au point de vente au détail Rhino 25 Fast Platinum 25000 L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil Les Folies du Cœur, 7580, boul. Henri-Bourassa Québec, Québec Produit saisi au point de vente au détail Spanish Fly 20,000 L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil Les Folies du Cœur, 7580, boul. Henri-Bourassa Québec, Québec Produit saisi au point de vente au détail Titanium 12K L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil Les Folies du Cœur, 7580, boul. Henri-Bourassa Québec, Québec Produit saisi au point de vente au détail Titanium 4000 L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil Les Folies du Cœur, 7580, boul. Henri-Bourassa Québec, Québec Produit saisi au point de vente au détail Titanium 4000+ L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil Les Folies du Cœur, 7580, boul. Henri-Bourassa Québec, Québec Produit saisi au point de vente au détail VIP Go Rhino Gold 69K L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil Les Folies du Cœur, 7580, boul. Henri-Bourassa Québec, Québec Produit saisi au point de vente au détail

Restez branché sur Santé Canada et recevez les derniers avis et rappels de produits.

Also available in English

SOURCE Santé Canada (SC)

Renseignements aux médias : Santé Canada, (613) 957-2983, [email protected]; Renseignements au public : (613) 957-2991, 1-866 225-0709, [email protected]