PSTQ : l'ACQ exhorte Québec à considérer le camionnage comme un secteur prioritaire dans la nouvelle mouture du Programme d'admission des travailleurs étrangers

MONTRÉAL, le 30 janv. 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Jean-François Roberge, s'est exprimé en conférence de presse ce vendredi 30 janvier pour confirmer l'abolition du Programme de l'expérience québécoise (PEQ) au profit du Programme de sélection des travailleurs qualifiés (PSTQ). Parmi les secteurs prioritaires qui seront privilégiés dans ce dernier programme, aucune mention n'est faite de l'industrie du camionnage. Un secteur pourtant essentiel, qui a besoin d'un environnement stable pour assurer son développement au service de l'ensemble du tissu économique et industriel Québécois.

Depuis 2024, les mesures de resserrement progressives liées aux travailleurs étrangers, au niveau fédéral comme provincial, ont considérablement fragilisé les entreprises du camionnage dont l'enjeu de la main-d'œuvre est aujourd'hui une priorité absolue :

Le secteur a recours aux travailleurs étrangers pour exercer les métiers qui ne trouvent pas preneurs dans le bassin de travailleuses et travailleurs Québécois.

Les entreprises du Camionnage ont déjà consenti d'importants engagements financiers en misant sur une main-d'œuvre durablement implantée dans l'industrie

Le vieillissement de la main-d'œuvre, sur des postes clés de l'industrie, présage un fort renouvellement des effectifs dans les prochaines années.

Après plusieurs mois de polémique et de désaccords persistants entre Québec et Ottawa sur la question des travailleurs étrangers :

L'ACQ demande au gouvernement du Québec de reconnaître l'industrie du camionnage comme un secteur prioritaire dans son Programme de sélection des travailleurs qualifiés.

L'ACQ demande au ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Jean-François Roberge, de défendre la cause du camionnage à Ottawa afin de l'exempter de toutes autres mesures de resserrement.

