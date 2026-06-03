LONDRES, ON, 3 juin 2026 /CNW/ - PSD Citywide, important fournisseur de logiciels de gestion des actifs municipaux et de services consultatifs, a annoncé aujourd'hui la nomination de Jeff Booth au poste de vice-président des services et de Keith Renneker au poste de directeur des revenus. Ces nominations renforcent l'équipe de direction de PSD Citywide alors que l'entreprise continue d'apporter son soutien aux municipalités de l'Amérique du Nord.

PSD Citywide souhaite la bienvenue à M. Booth et M. Renneker (PRNewsfoto/PSD Citywide)

À titre de vice-président des services, M. Booth dirigera l'équipe des services consultatifs en mettant l'accent sur la prestation de services et de soutien uniformes et efficaces.

À titre de directeur des revenus, M. Renneker supervisera la stratégie de revenus et les activités de vente, en aidant à harmoniser les initiatives de croissance avec les besoins des clients et les objectifs à long terme de l'entreprise.

« Jeff et Keith apportent chacun un savant mélange de leadership, d'expérience dans le secteur et d'orientation client », a déclaré Matthew Dawe, fondateur et PDG de PSD Citywide. « Leur expertise confortera la dynamique que PSD Citywide a déjà mis en place en Amérique du Nord, ce qui permettra d'obtenir d'excellents résultats pour les clients et de suivre le rythme d'un marché en constante évolution. »

M. Booth possède 30 années d'expérience dans les secteurs gouvernemental, public, technologique et opérationnel d'entreprise

Jeff Booth est réputé avoir mis sur pied des équipes hautement performantes et a largement fait ses preuves en matière de résultats significatifs pour des organisations partout en Amérique du Nord. Avant de se joindre à PSD Citywide, M. Booth a occupé des postes de direction au gouvernement du comté de Cartegraph et de Bexar au Texas. Il est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université Webster et d'un baccalauréat ès sciences en systèmes informatiques de l'Université Park.

« Je suis heureux de rejoindre PSD Citywide en cette période de croissance et de dynamisme considérables pour l'entreprise », a déclaré Jeff Booth, Vice-président des services chez PSD Citywide. « Je me réjouis à l'idée de participer à la réussite de nos clients grâce à des partenariats solides et à une prestation de services fiable. »

M. Renneker a fait ses preuves dans les entreprises technologiques à forte croissance

Keith Renneker est un dirigeant chevronné du revenu qui a occupé des postes de direction à Modern Campus et à Hobsons. M. Renneker se spécialise dans la consolidation d'organisations technologiques à forte croissance et l'élaboration de stratégies de mise sur le marché axées sur le client. Il est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires de la Bowling Green State University.

« La mission de PSD Citywide, la forte orientation client et la volonté de PSD Citywide d'aider les gouvernements locaux à fonctionner plus efficacement créent un socle incroyable que je suis impatient de développer », a déclaré Keith Renneker, Directeur des revenus chez PSD Citywide. « Je me réjouis à l'idée de collaborer avec l'équipe pour accélérer la croissance, renforcer les relations avec les clients et tirer parti du dynamisme de l'entreprise. »

À propos de PSD Citywide

PSD Citywide est un fournisseur de premier plan de solutions logicielles de gestion des actifs d'entreprise, de maintenance, de budgétisation et d'obtention de permis, ainsi que de services consultatifs. Proposant une solution SaaS entièrement unifiée et conçue sur mesure pour les gouvernements locaux, les écoles et les services publics, PSD Citywide prend en charge la gestion de plus de 450 clients en Amérique du Nord. Grâce à une équipe consultative pluridisciplinaire composée de spécialistes de la gestion des actifs, des finances, de l'ingénierie et des municipalités, associée à un groupe interne de développement de logiciels, PSD Citywide propose des solutions complètes pour assurer un service de premier ordre à ses clients. Pour en savoir plus, visitez www.psdcitywide.com.

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SOURCE PSD Citywide

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