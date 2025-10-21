LONDRES, Ontario, 21 octobre 2025 /CNW/ -- PSD Citywide, chef de file international dans le domaine des solutions logicielles de gestion des actifs d'entreprise, a annoncé aujourd'hui avoir reçu un investissement stratégique de Norwest, une société mondiale d'investissement en capital de croissance et en capital-risque, afin d'accélérer son expansion aux États-Unis et au Canada. Grâce à cet investissement, PSD Citywide poursuivra son expansion rapide en Amérique du Nord, redoublera d'efforts en matière d'innovation produit, étoffera son équipe et continuera à améliorer l'efficacité opérationnelle de ses clients municipaux.

« La plateforme Citywide permet aux municipalités de surmonter les défis posés par les infrastructures vieillissantes, les contraintes budgétaires, les processus inefficaces et les technologies déconnectées, a déclaré Matt Dawe, fondateur et chef de la direction de PSD Citywide. Ce qui a commencé comme une publication industrielle a évolué pour devenir la solution la plus évolutive, la plus sécurisée et la mieux adaptée, aidant des centaines de municipalités à gérer leurs actifs physiques et à offrir une meilleure expérience aux citoyens. Nous saluons l'expertise approfondie de Norwest en matière de technologie gouvernementale et sa capacité éprouvée à s'associer à des entreprises dirigées par leurs fondateurs, alors que nous nous préparons à une expansion rapide à travers les États-Unis et le Canada. »

Transformer la façon dont les municipalités gèrent les actifs, les budgets et les services aux citoyens

La plateforme Citywide comprend :

cinq produits modulaires, natifs dans le nuage et entièrement intégrés, conçus pour les opérations municipales;

gestion des actifs de l'entreprise; permis, planification et licences; budgétisation et capacités cartographiques;

une expérience mobile et une API robuste pour une plus grande flexibilité;

une expérience utilisateur intuitive avec des fonctionnalités puissantes qui permettent aux utilisateurs finaux d'accéder aux informations et aux outils dont ils ont besoin pour gérer efficacement les processus clés.

PSD Citywide a aidé les collectivités à gérer plus de 400 milliards de dollars d'actifs municipaux. La conception de la plateforme garantit que chaque client reçoit une solution configurée pour répondre au mieux à ses besoins spécifiques. Cette approche éprouvée a entraîné une croissance exceptionnelle de plus de 300 % aux États-Unis au cours de l'année écoulée. Le partenariat avec Norwest permettra à l'entreprise de poursuivre sa forte croissance au Canada tout en lui offrant une occasion importante d'accélérer son expansion sur le marché américain.

« Les dirigeants municipaux peuvent générer une valeur considérable en numérisant les principaux flux de travail de gestion des actifs et en déployant des logiciels conçus spécifiquement pour les complexités de la gestion des infrastructures publiques, a commenté Chris Sondej, directeur de Norwest. PSD Citywide se distingue par sa plateforme spécialisée, ses relations approfondies avec les clients et sa croissance constante. Matt et l'équipe de PSD Citywide ont fait preuve d'un engagement exceptionnel pour aider les municipalités à gérer leurs infrastructures essentielles et à mieux servir leurs communautés. Grâce à l'expérience de notre équipe en matière de développement de plateformes SaaS GovTech et à notre conviction quant à la feuille de route de PSD Citywide, nous sommes ravis de soutenir l'expansion continue de la société à travers l'Amérique du Nord. »

Dans le cadre de cet investissement, Ran Ding, partenaire général de Norwest, Chris Sondej, directeur, et Gabe Stauber, vice-président, rejoindront le conseil d'administration de PSD.

EY Parthenon a agi à titre de conseiller financier exclusif pour PSD. Stikeman Elliott LLP a agi à titre de conseiller juridique pour PSD. Osler, Hoskin & Harcourt LLP et Weil, Gotshal & Manges LLP ont agi à titre de conseillers juridiques auprès de Norwest.

À propos de PSD Citywide

PSD Citywide est l'un des principaux fournisseurs de solutions logicielles de gestion des actifs d'entreprise, de maintenance, de finances, de SIG et de délivrance de permis, ainsi que de services de conseil. PSD Citywide propose la seule solution SaaS en nuage, entièrement unifiée et conçue à cet effet, destinée aux administrations municipales, et prend en charge la gestion de plus de 500 clients à travers l'Amérique du Nord. Grâce à une équipe de conseillers multidisciplinaires composée de spécialistes de la gestion des actifs, des finances, de l'ingénierie et des municipalités, ainsi qu'à un groupe interne de développement de logiciels, PSD Citywide propose des solutions complètes qui garantissent à ses clients un service de premier ordre. Pour plus d'informations, visitez le site www.psdcitywide.com.

À propos de Norwest

Norwest est une société mondiale d'investissement en capital-risque et en capital-développement qui gère plus de 15,5 milliards de dollars de capitaux. Depuis sa création, Norwest a investi dans plus de 700 entreprises et est actuellement partenaire de plus de 250 entreprises dans son portefeuille de capital-risque et de capital-développement. La société investit dans des entreprises en phase de démarrage ou de post-création dans des secteurs clés, en particulier dans les domaines de l'entreprise, de la santé et de la consommation. L'équipe de Norwest dispose d'un vaste réseau de relations, d'une grande expérience opérationnelle et d'une large gamme de services efficaces pour aider les chefs d'entreprise et les fondateurs à développer leurs activités. Norwest a des bureaux à Menlo Park et San Francisco (Californie), à Mumbai (Inde) et à Tel Aviv (Israël). Pour plus d'informations, veuillez visiter le site www.norwest.com.

