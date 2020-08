En sa nouvelle qualité, Mme Thomas succède à Dooma Wendschuh, cofondateur et chef de la direction de la société depuis sa création en 2016, et ce, à l'issue d'une période de planification amorcée depuis décembre 2019, lorsqu'il a fait connaître au conseil d'administration son intention de céder ses fonctions de haut dirigeant. M. Wendschuh demeure un employé à temps plein de la société, se consacrant à sa réussite en tant que cofondateur.

Commentant la transition, Mme Thomas a déclaré : « Dooma a mené Province Brands partant d'une idée qui s'est heurtée à une large résistance au début jusqu'au seuil de sa mise sur le marché, à l'heure même où ses installations sont en construction, où elle détient une PI précieuse, se voit dotée d'une large vision et offre des produits inédits, et il restera un élément moteur de l'avenir de la société. Je suis très enthousiaste à la perspective du chemin à parcourir et remercie Dooma et le conseil d'administration de leur confiance et soutien total. »

Reprenant son propos, Mme Thomas a ajouté : « Je suis ravie de prendre les rênes de Province Brands en vue de créer et de lancer de nouvelles solutions rentables qui permettront à la société de se développer en ces temps difficiles. Outre la pensée novatrice, l'environnement actuel du secteur et du monde en général, caractérisé par une confluence de contraintes, exige une bonne maîtrise des risques et une solide expérience des questions juridiques, financières et de conformité, un ensemble d'acquis que j'ai su réunir au cours de mes 12 années de pratique au sein de Schulte Roth & Zabel LLP, chez Jones Day et auprès d'autres entreprises du secteur du cannabis. Cette expérience m'a préparée et me sera utile pour mener Province Brands vers un avenir brillant. »

Depuis la fondation de Province Brands il y a quatre ans, à laquelle elle s'est associée étant elle-même cofondatrice, Mme Thomas, fer de lance de multiples initiatives et partenariats stratégiques vitaux, joue un rôle majeur dans la gestion de l'entreprise, supervise tous les aspects des stratégies relatives aux questions de droit et de permis, sans compter qu'elle dirige également le service juridique et financier de la société.

« Sous la direction de Jennifer, Province Brands est en passe de transformer l'industrie brassicole », a déclaré M. Wendschuh. « Il n'y a personne de mieux qualifié pour ce poste, de plus apprécié par l'équipe, ou de plus capable de diriger cette entreprise. Je m'estime honorée de travailler à ses côtés comme partenaire ces quatre dernières années et j'ai été ravi de la voir réussir chaque tâche qu'elle a entreprise. Sa vision audacieuse de l'entreprise est captivante et je me réjouis vivement de pouvoir l'aider à réussir. »

Mme Thomas a pendant deux ans représenté Province Brands au sein du conseil d'administration de l'Alliance des producteurs de boissons à base de cannabis. Elle est à l'origine de la section Cannabis et Chanvre du Barreau de l'État de Géorgie. Avant de cofonder Province Brands, Mme Thomas a occupé plusieurs postes dont celui d'avocate générale associée chez Schulte Roth & Zabel LLP, puis chez Jones Day. Elle est titulaire d'un Juris Doctor de la Howard University School of Law et détient un baccalauréat en beaux-arts de la Southern Methodist University.

L'annonce d'aujourd'hui fait suite à celle du 16 avril 2020, selon laquelle Province Brands a clôturé une nouvelle de financement totalisant 2,2 millions de dollars canadiens.

À propos de Province Brands of Canada

Province Brands of Canada, une société de technologie de boissons et de produits de marque, a mis au point une technologie bientôt brevetée qui, selon nous, permet de brasser une meilleure classe de bière. Pour la première fois dans l'histoire, il est possible de brasser des boissons à partir de matières végétales non amylacées et de la plupart des types de déchets alimentaires (par exemple les « drêches ou grains épuisés » qui restent après le brassage classique). Notre technologie brassicole donne une bière à faible teneur en calories et en glucides et, mieux encore, sans gluten. Avec notre technologie, les brasseurs peuvent expérimenter de nouvelles saveurs, fabriquer des bières à partir de matières d'origine locale et même se faire un deuxième lot de bière à partir des drêches, tout en réduisant leurs émissions de carbone et les coûts d'élimination des déchets. Aux mains des entreprises de boissons au cannabis, notre technologie leur permet de brasser d'authentiques boissons fermentées sans alcool, et ce, directement du flux de déchets primaires de l'industrie (tiges, troncs et racines).

Bien que notre patrimoine fondateur repose sur le brassage, Province Brands of Canada, en tant que société de technologie de boissons, développe également en ce moment un extrait exclusif qui permet de produire des sucres/sirops propres, durables et savoureux à partir de biomasse sans amidon (y compris les déchets végétaux). Nous sommes ravis de proposer à l'industrie des boissons et aux consommateurs de boissons du sucre dérivé du cannabis et du chanvre.

Anticipant sur l'avenir, nous estimons que les entreprises de boissons en activité fabriqueront des boissons sans gluten, au goût délicieux, qui seront sucrées par notre technologie du sucre ou des boissons fermentées grâce à notre technologie de brassage.

Voilà donc une technologie qui a fait ses preuves et qui va changer à jamais l'industrie des boissons.

