« La sécurité de toute la maison ne peut pas être surestimée, et le mois de la prévention des incendies est le moment idéal pour revoir votre plan de sécurité à la maison », a déclaré Ashley Gocken, directrice principale du marketing de la marque pour First Alert. « Un plan de sécurité efficace à domicile, comprenant une installation et un entretien appropriés des détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone, peut faire toute la différence en cas d'urgence et aider à protéger votre maison et votre famille contre ces tragédies évitables. »

Protégez toute votre maison

Pour aider à assurer la protection des foyers et des familles, First Alert propose les conseils de sécurité et les mesures de prévention suivants.

Chaque étage, chaque chambre. Avoir des détecteurs fonctionnels dans toute votre maison est la première ligne de défense pour la prévention des incendies. La National Fire Protection Association (NFPA) recommande d'installer des détecteurs de fumée à chaque étage de la maison, y compris au sous-sol, et à l'intérieur de chaque chambre à coucher. Selon une enquête auprès des consommateurs, près d'une maison à deux étages sur cinq n'a qu'un seul détecteur de fumée installé dans toute la maison*. Les directives indiquent que des avertisseurs de CO doivent également être installés à chaque étage de la maison et à proximité de chaque chambre à coucher.

« Il n'y a pas deux situations identiques, alors tenez compte de vos besoins spécifiques lorsque vous choisissez des produits pour améliorer la sécurité de votre maison », a ajouté Gocken. « First Alert propose une variété de détecteurs pour répondre aux besoins de tous les ménages. Des alarmes de batterie de 10 ans à la technologie vocale et de localisation, First Alert offre une protection fiable en laquelle vous pouvez faire confiance.

Testez et entretenez. Selon la Base de données nationale canadienne d'information sur les incendies, 80 pour cent des décès par incendie surviennent dans des maisons où les détecteurs de fumée ne fonctionnent pas, souvent en raison de l'absence de piles de détecteur ou de détecteurs périmés. De nombreuses personnes supposent que parce qu'ils ont des détecteurs dans leurs maisons, ils sont automatiquement protégés en cas d'incendie ou d'incident de CO. En réalité, les détecteurs de fumée et de CO doivent être entretenus et testés régulièrement pour s'assurer qu'ils fonctionnent correctement. Quel que soit le type de détecteurs que vous avez installés, tous les détecteurs de fumée et de CO doivent être régulièrement testés et les piles doivent être remplacées tous les six mois, sauf si vos détecteurs sont équipés de piles inamovibles.

Les détecteurs ne durent pas éternellement. Le remplacement des détecteurs expirés ou non fonctionnelles est crucial. Soixante-sept pour cent des Canadiens ne remplacent pas les piles de leur détecteur aussi souvent qu'ils le devraient, attendant généralement que l'alarme se mette à sonner*. Si vous ne vous souvenez pas de la dernière fois que vous avez installé un détecteur, il est probable qu'il soit temps de le remplacer. Les détecteurs sont en service 24h/24 et 7j/7 et doivent être remplacées au moins tous les 10 ans.

Extincteurs. P.A.S.S. (Tirer, viser, presser, balayer). En plus des détecteurs de fumée et de CO, posséder des extincteurs - et savoir comment les utiliser - est un élément important pour maintenir une maison sûre pour vous et votre famille. Des extincteurs doivent être placés dans chaque endroit de la maison où un incendie pourrait potentiellement se produire, y compris la cuisine, le salon et le garage. Les adultes du foyer doivent apprendre à utiliser correctement un extincteur en utilisant l'acronyme « P.A.S.S. (Pull, Aim, Squeeze, Sweep) » qui signifie tirer, viser, presser et balayer. Il suffit de tirer la goupille, de viser la buse vers la base du feu, de presser sur la gâchette et de balayer d'un côté à l'autre.

Soyez bien informé et préparé

Établissez un plan d'évacuation. Seulement 56 pour cent des Canadiens ont un plan d'évacuation en cas d'incendie, et parmi ceux qui en ont un, seulement un sur cinq a déclaré le pratiquer deux fois par an*. Il est essentiel d'avoir un plan d'action et de le pratiquer avec toute la famille au moins deux fois par an. Identifiez deux sorties pour chaque pièce, attribuez un lieu de rencontre extérieur à une distance sûre de votre maison et désignez un membre de la famille pour aider les animaux domestiques, les personnes âgées de la famille et/ou les enfants en bas âge.

Ne quittez jamais la cuisine pendant la cuisson. À l'échelle nationale, les feux de cuisson sont la principale cause d'incendies domestiques**. Avec plus de gens qui cuisinent, il y a un risque élevé d'augmentation de tels incidents. Si vous faites mijoter, cuire, griller ou rôtir des aliments, vérifiez-les régulièrement, utilisez une minuterie pour les rappels et ayez un extincteur à portée de main.

Sécurité incendie près de chez vous

Pour lancer le mois de la prévention des incendies, First Alert, Lowe's Canada et plusieurs services d'incendie unissent leurs forces pour éduquer directement le public sur la façon de protéger leurs familles et leurs maisons contre les menaces d'incendie, de fumée et de CO.

Certains magasins Lowe's, RONA et Réno-Dépôt à travers le pays organiseront une variété d'événements sur la sécurité incendie mettant en vedette des camions d'incendie et du matériel éducatif pour les personnes de tous âges afin de découvrir l'importance de la sécurité dans toute la maison.

Pour plus d'informations et de ressources sur les produits de sécurité incendie et des conseils pour protéger votre maison et votre famille contre la fumée, le feu et le monoxyde de carbone, visitez www.firstalert.ca/firepreventionmonth.

* Enquête auprès des consommateurs First Alert, « Connaissances des Canadiens en matière de sécurité et de prévention des incendies », octobre 2017

**Statistiques du gouvernement du Canada.

