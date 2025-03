Protéger nos jeunes de l'exploitation sexuelle - 1,4 M$ pour lutter contre ce fléau à travers le Québec

QUÉBEC, le 7 mars 2025 /CNW/ - En pleine Semaine nationale de la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs, le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, annonce l'octroi de 1,4 M$ à 20 organismes pour soutenir le déploiement de projets en prévention de l'exploitation sexuelle des jeunes à travers le Québec. Il s'agit d'un investissement direct pour s'attaquer à ce fléau.

Chaque intervention, chaque enquête, chaque geste d'accompagnement comptent pour protéger les jeunes et les sortir de l'emprise de ces criminels. L'aide octroyée à ces 20 organismes permettra, par exemple, de faciliter le partage d'expertise dans les régions, de déployer des travailleuses et travailleurs de rues et des intervenantes et intervenants sur le terrain, d'offrir des services d'accompagnement et de soutien psychologique et de mettre en place des initiatives de formations pour les intervenants qui œuvrent dans le milieu de la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs.

Cet investissement en matière de prévention à travers le Québec s'ajoute aux autres actions du gouvernement, notamment à travers des corps de police qui continuent de traquer, d'arrêter et de traduire en justice les criminels qui exploitent les jeunes.

Citations :

« L'exploitation sexuelle est un fléau et le gouvernement déploie des moyens importants pour s'y attaquer. En plus du travail des policiers pour arrêter les criminels qui exploitent sexuellement nos jeunes, nous investissons également pour soutenir les organismes qui aident les personnes victimes ou qui font de la prévention. Les intervenants sur le terrain jouent un grand rôle pour protéger les jeunes contre l'exploitation sexuelle et je les remercie pour leur dévouement. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Notre gouvernement est mobilisé pour lutter contre l'exploitation sexuelle. Rappelons que ce sont les femmes et les filles qui demeurent les principales victimes de ce fléau. Je salue le travail des intervenants du milieu communautaire qui font de la prévention et de la sensibilisation auprès des jeunes, en plus d'offrir de l'accompagnement pour les victimes d'exploitation sexuelle. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Cette aide financière est accordée dans le cadre du Programme de prévention et d'intervention en matière d'exploitation sexuelle des jeunes (PPI) qui alloue, pour 2024-2025, un total de 1 418 230 $ à 20 organismes à travers le Québec.

Le PPI découle de la recommandation 14 de la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs qui invite le gouvernement du Québec à soutenir des initiatives visant la prévention et le dépistage de l'exploitation sexuelle des mineurs dans l'ensemble des lieux fréquentés par les jeunes.

Le Plan d'action gouvernemental 2021-2026 en réponse aux recommandations de la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs (PACSESM) repose sur la collaboration de 18 ministères et sur un investissement gouvernemental de 150 M$ sur 5 ans.

L'institution des Semaine et Journée nationales de lutte contre l'exploitation sexuelle au Québec est prévue à la mesure 4 du PACSESM.

