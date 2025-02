Protéger les Québécoises et Québécois - Un meilleur accompagnement des personnes victimes et suivi renforcé des personnes accusées en matière de violence conjugale et sexuelle

QUÉBEC, le 14 févr. 2025 /CNW/ - Le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, annonce la bonification de mesures pour protéger et augmenter le sentiment de sécurité des personnes victimes de violence conjugale et sexuelle. Deux mesures permettront maintenant d'assurer un meilleur accompagnement des personnes victimes et un suivi renforcé des personnes accusées en la matière.

Les Services correctionnels du Québec (SCQ) et la Commission québécoise des libérations conditionnelles (CQLC) bonifient leur offre de services en matière de communication et d'accompagnement des personnes victimes. Ces activités sont désormais concentrées au sein d'une seule entité dans chacun des organismes, ce qui permettra un accès facilité aux services pour les personnes victimes et les partenaires par l'entremise d'un point d'accès unique. Auparavant, l'accompagnement des personnes victimes était assuré par différents intervenants au sein des établissements de détention du Québec et de la CQLC.

De plus, les personnes accusées en matière de violence conjugale peuvent maintenant être suivies par les SCQ plus tôt dans le processus judiciaire grâce au nouveau Service de suivi des personnes accusées en matière de violence conjugale au stade de la mise en liberté provisoire. Ce service permet, sur ordonnance d'un ou d'une juge, la vérification par un agent ou une agente de probation du respect des conditions légales émises par la cour lors d'une mise en liberté provisoire.

Citations :

« La violence tant conjugale que sexuelle est inacceptable au Québec et notre gouvernement agit pour la contrer. Les personnes victimes sont au centre de nos préoccupations et c'est pour augmenter leur sentiment de sécurité et pour les protéger que nous continuons d'ajouter des mesures à celles que nous avons déjà mises en place. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Notre gouvernement s'est fermement engagé à lutter contre la violence faite aux femmes. Cette mesure, permettant notamment de mieux accompagner les victimes, s'inscrit dans un bouquet de mesures déployées par notre gouvernement. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

L'équipe du Bureau des services aux victimes des Services correctionnels est constituée de sept personnes. Une ligne téléphonique sans frais est réservée aux personnes victimes (1 866 909-8913).

Le Bureau d'accompagnement de la CQLC est constitué de cinq personnes. Une ligne téléphonique sans frais est réservée aux personnes victimes (1 844 515-2752).

La CQLC œuvre depuis de nombreuses années auprès des personnes victimes. Elle a plus de 3 000 communications annuellement avec celles-ci.

Le gouvernement du Québec est engagé dans la mise en œuvre de la Stratégie gouvernementale intégrée pour contrer la violence sexuelle, la violence conjugale et Rebâtir la confiance 2022-2027. Depuis 2019, le gouvernement du Québec a investi 1,1 G$ dans la lutte contre la violence sexuelle et conjugale.

Depuis 2019, le gouvernement du Québec a investi 1,1 G$ dans la lutte contre la violence sexuelle et conjugale. Depuis la mise en service du bracelet antirapprochement (BAR) en mai 2022, près de 900 BAR ont été imposés à des personnes accusées ou condamnées pour des infractions en matière de violence conjugale ou d'exploitation sexuelle.

