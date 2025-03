Protéger les Québécois et les Québécoises - 200 membres de la Réserve d'intervention d'urgence en sécurité civile prêts à être déployés lors de sinistres majeurs

QUÉBEC, le 21 mars 2025 /CNW/ - Le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, annonce que la Réserve d'intervention d'urgence en sécurité civile (RIUSC) sera pleinement opérationnelle dès le 1er avril, avec 200 hommes et femmes qui pourront être déployés dans les différentes régions du Québec, en appui aux municipalités, advenant une catastrophe naturelle.

Une première au Canada, la RIUSC permet au gouvernement du Québec de compter sur une équipe de 200 membres qui peuvent apporter un soutien lors des activités de sécurité civile à la demande de certaines municipalités, par exemple pour effectuer des travaux de protection des infrastructures, faire de la reconnaissance du territoire, ou encore soutenir l'aménagement d'un centre d'hébergement d'urgence ou d'un centre de services aux personnes sinistrées.

Ces nouvelles ressources sont complémentaires aux ressources déployées par les municipalités et viendront prêter main-forte en cas de dépassement de la capacité opérationnelle des municipalités, de qui relève d'abord et avant tout la sécurité civile.

200 personnes formées et prêtes à être déployées

Depuis le 21 février et jusqu'au 29 mars 2025, quatre camps de qualification auront réuni chacun 50 participants et participantes avec l'objectif de mettre en place une RIUSC qualifiée et opérationnelle, prête pour un déploiement à compter du 1er avril 2025.

La majorité des intervenants nouvellement formés sont membres de l'Association québécoise des bénévoles en recherche et sauvetage, alors que d'autres proviennent de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), de la Croix-Rouge ou d'autres organisations du milieu des urgences.

Les camps de qualification comprennent une journée de formation théorique dans les locaux du ministère de la Sécurité publique, suivie d'une journée d'exercices pratiques dans une municipalité. Une fois formés, exercés et équipés, les intervenants de la réserve pourront être déployés partout au Québec.

Citations :

« Le gouvernement se prépare aux prochains sinistres avec des moyens concrets pour protéger les Québécois et les Québécoises, leurs biens ainsi que les infrastructures. Avec la Réserve d'intervention d'urgence en sécurité civile, nous aurons moins recours aux Forces armées canadiennes lors de catastrophes naturelles en offrant des ressources humaines supplémentaires aux municipalités lorsque leur capacité à affronter une situation est dépassée. L'apport de ces hommes et de ces femmes sur le terrain lors de sinistres majeurs fera la différence pour la population en situation d'urgence. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« La SOPFEU est fière de mettre son expertise en matière de gestion et de coordination d'interventions d'urgence au service de la RIUSC. Les équipements et les installations de l'organisation ainsi qu'une partie de ses ressources humaines seront également mis à profit pour soutenir les activités de la RIUSC. Ce nouveau mandat dévolu à la SOPFEU s'inscrit en droite ligne avec la vision portée par son plan stratégique, qui vise à devenir une partenaire clé des collectivités. »

Éric Rousseau, directeur général de la SOPFEU

« La Croix-Rouge est honorée d'avoir été choisie comme partenaire de confiance à toutes les étapes du développement de la RIUSC et de sa mise sur pied. Forts de notre expertise unique, nous sommes prêts à épauler la RIUSC pour rehausser la capacité d'intervention du Québec face aux sinistres majeurs, tant par la coordination du soutien aux personnes sinistrées et aux populations vulnérables qu'en matière d'approvisionnement d'urgence et de logistique. »

Pascal Mathieu, vice-président, Québec, Croix-Rouge canadienne

« L'Association québécoise des bénévoles en recherche et sauvetage est heureuse de se joindre à la création de la Réserve d'intervention d'urgence en sécurité civile. Notre structure de mobilisation et l'expertise de nos membres bénévoles pourront être mises au service des municipalités québécoises en apportant une aide directe aux citoyennes et citoyens sinistrés et en contribuant aux efforts des organismes partenaires. »

Guy Lapointe, président de l'Association québécoise des bénévoles en recherche et sauvetage

Faits saillants :

Permis par la refonte de la Loi sur la sécurité civile visant à favoriser la résilience aux sinistres , la création de cette réserve pourra soutenir directement les municipalités, à leur demande, lors de sinistres qui dépassent leur capacité d'intervention.

, la création de cette réserve pourra soutenir directement les municipalités, à leur demande, lors de sinistres qui dépassent leur capacité d'intervention. Avant de demander la mobilisation de la RIUSC, une municipalité devra d'abord avoir mis en place sa structure de coordination de réponse aux sinistres, avoir sollicité le soutien de sa Direction régionale de la sécurité civile et de la sécurité incendie et eu recours aux ressources disponibles via ses ententes d'entraide intermunicipale.

Les municipalités qui recevront le soutien de la RIUSC lors de sinistres devront assumer une participation financière pour les coûts de déploiement de celle-ci. Les municipalités seront facturées pour les services reçus et pourront soumettre le tout dans leur réclamation réalisée dans le cadre des programmes d'aide financière du MSP, en considérant leurs modalités (p. ex. : Programme général d'assistance financière lors de sinistres).

La RIUSC bénéficie d'ailleurs d'un financement pour son lancement, ses opérations et la formation des membres. Les sommes sont issues du budget du Québec 2024-2025 avec un montant de 30,5 M$ sur cinq ans.

