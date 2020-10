OTTAWA, ON, le 8 oct. 2020 /CNW/ - Les forêts en bonne santé contribuent à la vitalité de notre économie, fournissent de bons emplois et protègent notre environnement. C'est pourquoi le gouvernement du Canada veut investir dans le contrôle des insectes nuisibles qui endommagent les écosystèmes et nuisent possiblement à l'économie et à l'environnement.

Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan, a annoncé aujourd'hui, en compagnie du ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada, l'honorable Jonathan Wilkinson, l'octroi de 68,4 millions de dollars sur trois ans pour aider à contrôler, à étudier et à atténuer les effets du dendroctone du pin ponderosa sur les forêts canadiennes. Les fonds seront versés comme suit :

60 millions de dollars au gouvernement de l' Alberta pour des travaux de recherche et de gestion des forêts;

pour des travaux de recherche et de gestion des forêts; 6,9 millions de dollars à Parcs Canada pour atténuer les effets du dendroctone du pin ponderosa, y compris les risques de feux de forêt dans les parcs nationaux des Rocheuses;

1,5 million de dollars à Ressources naturelles Canada pour renforcer son programme de recherche principal.

Ces entités s'attaqueront ensemble aux défis que pose la prolifération du dendroctone du pin ponderosa, l'un des ravageurs les plus nuisibles dans l'Ouest canadien. Cet insecte a d'ailleurs eu des effets néfastes considérables sur les pinèdes de l'Alberta.

Ces fonds comprennent, pour l'exercice financier 2020-2021, une somme de 24 millions de dollars qui permettra de combattre l'infestation de dendroctones du pin ponderosa en Alberta et dans les parcs nationaux des Rocheuses tout en atténuant les retombées négatives connexes pour le secteur forestier et les collectivités touchées. Depuis 2010, Ressources naturelles Canada a investi 12,9 millions de dollars dans des projets de recherche liés au dendroctone du pin ponderosa en Alberta, et nous continuons d'aider les provinces dans leurs travaux de surveillance et de recherche afin de stopper la propagation de cet insecte nuisible et de trouver des façons de récupérer le bois des arbres touchés.

Notre but est de protéger le secteur forestier et les collectivités fortement touchées par des infestations de dendroctones du pin ponderosa, de même que de ralentir la propagation de l'insecte vers l'est du pays. En plus de donner un coup de main à l'industrie forestière, cette aide financière protège l'environnement (y compris l'habitat faunique, la biodiversité et la qualité de l'eau), tout en réduisant les risques de feu de forêt attribuables aux infestations. Elle contribue également à atténuer les effets des changements climatiques en favorisant une séquestration accrue de carbone dans les forêts. Le gouvernement est toujours déterminé à conserver son rôle de chef de file scientifique pour comprendre - et réduire - non seulement les risques que présentent les ravageurs forestiers pour nos forêts, mais aussi les dommages qu'ils peuvent leur causer.

Citations

« Nous voulons préserver la santé de nos forêts pour les générations à venir. En protégeant le Canada contre le dendroctone du pin ponderosa, nous protégeons le secteur forestier canadien, l'habitat faunique et la qualité de l'eau, tout en contribuant à atténuer les effets des changements climatiques. »

L'honorable Seamus O'Regan

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« L'infestation de dendroctones du pin ponderosa a causé des dégâts dans les forêts de l'Alberta et de la Colombie-Britannique, notamment dans les parcs nationaux que nous chérissons tous. Parcs Canada est fier de collaborer avec Ressources naturelles Canada et la province de l'Alberta pour lutter contre le dendroctone et atténuer les risques d'incendie attribuables à cet insecte ravageur dans les parcs nationaux des Rocheuses. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada

« Le gouvernement albertain tient à remercier le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan, d'avoir saisi l'importance cruciale du secteur forestier pour l'Alberta. Depuis 2004, nous avons investi plus de 560 millions de dollars pour lutter contre cet insecte ravageur qui continue de représenter une menace pour les pins des forêts de l'Alberta, dont la valeur est estimée à 11 milliards de dollars. Nos travailleurs forestiers ont réalisé des gains importants contre cet insecte ravageur nuisible, et grâce à ce financement supplémentaire, ils pourront en faire encore plus. »

L'honorable Devin Dreeshen

Ministre de l'Agriculture et des Forêts de l'Alberta

« Le gouvernement du Canada mérite d'être félicité pour les mesures qu'il prend à l'égard du dendroctone du pin ponderosa. Cet insecte constitue une menace pour l'environnement et les emplois en Alberta et dans l'ensemble du Canada. Le financement permettra de soutenir le travail qui est fait pour contrer la prolifération de cet insecte ravageur et maintenir les forêts en santé ».

Jason Krips, président-directeur général

Alberta Forest Products Association

Lien pertinent

Portrait économique et budgétaire 2020

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan (http://twitter.com/rncan)

Les communiqués et les documents d'information de RNCan sont accessibles au www.nouvelles.gc.ca.

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Contacts : Personnes-ressources : Ian Cameron, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 613-447-3488, [email protected] ; Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, Ottawa, 343-292-6100, [email protected]

Liens connexes

www.nrcan.gc.ca