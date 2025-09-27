OTTAWA, ON, le 27 sept. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a annoncé qu'elle mettra en place une restriction temporaire sur l'importation de pistaches et de produits contenant des pistaches en provenance d'Iran par mesure de précaution afin de protéger les Canadiens contre le risque d'infection à la Salmonella. De plus, comme condition de leur licence pour la salubrité des aliments au Canada, tous les importateurs de pistaches et de produits contenant des pistaches devront fournir une preuve démontrant que ces produits ne proviennent pas d'Iran, afin qu'ils soient acceptés au Canada. Les envois seront soumis à une retenue et à un test pour la Salmonella ou seront refusées si les importateurs ne fournissent pas cette preuve.

L'Agence de la santé publique mène présentement une enquête sur l'éclosion puisque plus de 100 cas de maladies dues à des infections à la Salmonella ont été confirmés par les laboratoires au Canada et puisqu'il y a eu de nombreux avis de rappel d'aliments liés à des noyaux de pistaches et des produits dérivés provenant d'Iran.

Ces mesures resteront en vigueur le temps que l'ACIA examine les informations découlant de ses enquêtes sur la salubrité des aliments, de la surveillance continue et des inspections des importateurs.

L'ACIA continuera d'effectuer des activités d'inspection pour vérifier la conformité. Si toutes les exigences fédérales ne sont pas respectées, les importateurs pourraient être soumis à des mesures d'application de la loi, telles que des sanctions administratives pécuniaires, la suspension ou l'annulation de la licence ou des poursuites judiciaires.

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

Personnes-ressources : Relations avec les médias, Agence canadienne d'inspection des aliments, 613-773-6600, [email protected]